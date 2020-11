AMLO espera que gane Trump este día…

La pregunta que flota en el aire en los pasillos de Palacio Nacional este día, es la duda acerca de la posibilidad de que, ante una posible victoria electoral de Joe Biden, la derrota sea para el presidente López Obrador.

No es secreto alguno que el presidente Donald Trump y el mandatario mexicano conformaron y han seguido una agenda conveniente para ambos. Para el primero, México y su presidente son fieles sirvientes y agradecerle públicamente de manera recurrente esa relación, no le cuesta nada.

Para AMLO, la gran conveniencia de tener de su lado al presidente de los Estados Unidos, es tener una cartera abierta ante la crisis económica que pudiera presentarse en los tiempos por venir.

Sin embargo, con el candidato demócrata a la Presidencia de los EU, López Obrador no tiene agenda alguna. Biden escribió una especie de reproche al presidente mexicano luego de que este le agradeció a Trump “el respeto que ha tenido para con México y los mexicanos”.

“Desde su campaña, hace cuatro años, Trump ha ofendido a los mexicanos”, estableció Biden. En caso de una victoria del demócrata el día de hoy, AMLO deberá recomponer su agenda con el poderoso vecino del norte.

En el supuesto, batallará un poco más, pero al final de cuentas se llegará a un acuerdo de buenos vecinos. Los apoyos sí estarán en duda. Trump ha asegurado que si su adversario triunfa, Estados Unidos se convertirá en otra Venezuela.

Quizá eso sea cierto y ese as bajo la manga, le vendrá como anillo al dedo al presidente de México, que ha sembrado ya su camino hacia una dictadura en México.

Ayer por la tarde la gobernadora Claudia Pavlovich informó que dio positivo a COVID- 19… Cuando un personaje así es víctima de esta pandemia, uno piensa que irremediablemente todos nos vamos a contagiar… La mandataria es una mujer joven y fuerte… Seguramente –primero Dios- pronto superará al virus… Por lo demás, tenemos qué ser más responsables porque este COVID-19 no respeta a nadie y aunque haya personas no vulnerables, muy jóvenes y sin debilidades, podría requerirse de hospitalización… Está confirmado que es un virus muy extraño y nadie sabe los efectos que puede producir en el organismo… Mucho cuidado, pues.

He leído varias especulaciones respecto a los presuntos acercamientos del exgobernador Guillermo Padrés con Alfonso Durazo, el virtual candidato de Morena a la gubernatura del estado… Cierto o falso, el hecho es que la relación entre ambos no es novedosa y el contacto que los une se llama Alfonso González… Personaje extraño, de perfil bajo, que dicen metió mucho dinero a la campaña de Padrés para ganarle a Alfonso Elías en el 2009 y luego recuperó muy bien esa inversión… El panista ya sentado en Palacio le pagó muy bien… Ahora, González, abiertamente mantiene un fuerte acercamiento con Durazo… Padrés no tendría problema alguno para ver y conversar con el ahora exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta semana se cumple el primer año de la masacre en Bavispe… Adrián LeBarón es uno de los voceros de las familias Lankford, Miller y LeBarón, más insistentes y duro en sus críticas en contra del Gobierno Federal y de Alfonso Durazo en lo particular, cuando asegura que son falsedades las declaraciones oficiales en el sentido de que ya se han detenido a diez criminales que participaron en aquellos hechos… Sin duda, será una insistencia constante de justicia que continuará por mucho tiempo más… Y será una piedra muy pesada que cargará en la próxima campaña electoral el también originario de Bavispe y candidato de Morena al Gobierno estatal.