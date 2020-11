Célida, otra vez, eleva la voz

La presidenta municipal de Hermosillo, tomó la decisión de apoyar a empresarios locales y a grupos que se han manifestado en contra de restringir sus horarios de trabajo. Célida López Cárdenas, en un mensaje que difundió en sus redes sociales, reprochó al Comité Estatal de Salud del Gobierno del Estado, el no haber sido tomados en cuenta -como Ayuntamientopara tomar la decisión de acortar los horarios de apertura de establecimientos no esenciales a partir de este lunes 2 de noviembre.

La alcaldesa de Hermosillo argumenta que según la información de que dispone, no se ha registrado un aumento de contagios en la capital del estado. Además, dijo que no se puede hablar de rebrote porque la pandemia no ha sido controlada, dibujando en una hoja de papel una curva que se ha aplanado en las últimas semanas, en referencia al escenario que se vive en Hermosillo con la enfermedad.

La munícipe envió su mensaje después de haber recibido a un grupo de músicos que protestaron porque la restricción de horarios en salones, centros de diversión, restaurantes y bares, perjudica mucho a sus ingresos económicos, recordando que ellos se han sacrificado todos los meses que se estableció la contingencia sanitaria.

Célida recordó que se atrevió a tomar medidas radicales, como aquella de ordenar el cierre a toda actividad a las seis de la tarde, en un momento en que los contagios estaban en su máximo punto. Sin embargo, dijo que en la actualidad, si bien la pandemia no ha sido vencida, para tomar cualquier determinación, el Gobierno del Estado debió haber tomado en cuenta a los ayuntamientos, sobre todo después de que hace meses se delegó a los alcaldes la responsabilidad de controlar el aumento de contagios.

En las mismas redes sociales, la alcaldesa hermosillense recibió críticas luego de su mensaje. Algunos usuarios aseguraron que como autoridad municipal, estaba anteponiendo la economía a la salud, lo que podría originar una nueva expansión del COVID-19.

Ayer por la mañana se organizó una manifestación más de miembros de los sindicatos de la Universidad de Sonora, exigiendo mejor atención y más medicamentos por parte del Isssteson… Pero no pasaron muchas horas para que se anunciara que en un acuerdo logrado precisamente entre las autoridades de la máxima casa de estudios y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se abrieran tres módulos de atención médica en el interior de los campus universitarios de Nogales, Caborca y Navojoa… En ellos ya se ofrecen, de lunes a viernes consultas por médicos generales apoyados por enfermería, así como farmacia con botiquín básico de medicamentos… Todo ello como servicio exclusivo para trabajadores de la Unison que se encuentren laborando en el campus… Dentro del acuerdo establecido para echar a andar estos beneficios, la Universidad aporta material de curación, equipo de medicina general, así como el personal de salud y farmacia… Martín Nava, titular del Isssteson, informó que en esos consultorios están disponibles los expedientes clínicos electrónicos, únicos del organismo, en los que se pueden revisar el historial clínico del derechohabiente y atender las necesidades del paciente, similar a consultorios del CIAS o módulos del Instituto… Enrique Velázquez, rector de la Universidad de Sonora, agradeció el apoyo recibido... Es una demanda de los trabajadores que por muchos años han exigido y contar con servicios médicos en el lugar donde laboran, señaló.

A la hora de redactar esta columna, la elección presidencial en los Estados Unidos esperaba la definición de estados clave como Texas, Florida, Pensylvannia y Arizona, para indicar una tendencia que llevara a concluir al posible ganador entre Donald Trump y Joe Biden… A media mañana, una casa encuestadora aseguró que el candidato demócrata superaba al republicano en 7.2 puntos, pero durante la tarde los números se habían cerrado… Como sea, esperemos más noche… Quizá y la tendencia se establezca.

Ayer por la tarde, la triste noticia del fallecimiento del licenciado Marcos Salvador Hernández Salas, un extraordinario profesional y de servicios para lograr el éxito en las empresas, pero más que eso, un gran amigo… Ya tenía tiempo luchando contra algunos males, pero aún así, su rostro siempre ofreció una sonrisa y su actitud dispuesta a servir… Tenemos las mejores anécdotas en cuanto a la solidaridad humana y a la generosidad de una persona en Marcos Salvador… A su esposa Nancy, a toda su familia y amigos, vayan nuestras más sentidas condolencias.