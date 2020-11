¿Alianza cupular? ¿Con la sociedad?... Gira RBC… Skybridge

E sta semana el dirigente del PRI Ernesto de Lucas, en reunión con columnistas, donde estuve presente, señaló que la Alianza Prian es con la sociedad, que será abierta, ellos serán testigos y que van por el voto útil. Por otro lado el dirigente del PAN Ernesto Munro, en entrevista con Javier Ruiz Quirrín, que serán los panistas y una consulta a la sociedad, quienes decidan sí o no a la alianza. O sea, como cada vez que hay elecciones todos los políticos aducen que sus actos el fin primordial es lo que diga la sociedad, la misma que no toman en cuenta toda vez que llegan al poder. Yo me pregunto ¿Alianza con la sociedad? ¿Alianza cupular?, los principios ideológicos a un lado, por tal de acceder al poder y evitar que llegue Morena. ¿Cómo sería esa coalición? Porque hay que dar, hay que repartir el pastel, hay que conformar un Gobierno de coalición entre priístas, panistas, perredistas y panalistas, ¿o serán miembros de la sociedad quienes lleguen al gabinete y a puestos de elección popular. ¿Y los militantes? Como bien dijo Ricardo Bours, en su gira por el Mayo, toda vez que se firme la alianza, una ambulancia para recoger a los heridos, y vaya ¡que no serán pocos! Fui muy claro con el ‘Pato’ al preguntarle después de la exposición que hizo de la alianza, sus críticas a programas del Gobierno Federal, Morena, etc… coincido contigo, Ernesto -le dije- eres político, los que estamos en esta reunión, también entendemos… pero afuera las bases de los partidos, la sociedad, indecisos ¿aceptarán esta capirotada? De hecho generó mucha confusión la renuncia de Ernesto Gándara, al PRI pero que no es ruptura, que es por cuestiones estatutarias, para otros, simulación, en fin parte de estrategia. Ernesto Gándara, una buena opción, buen perfil, un excelente candidato, pero en las redes sociales generó mucha controversia, él señaló en entrevista con Luis Alberto Medina, que se ha sentado con todos, incluso con el secretario de Guillermo Padrés, le inquirió Luis Alberto y Ernesto dijo que sí, al igual que con Manlio Fabio Beltrones. Le pregunté al ‘Pato’ ¿y los candidatos, las fórmulas? Respondió, surgirán de la sociedad civil, los acuerdos serán públicos y participarán académicos. ¿Y qué va a pasar con los militantes que levanten la mano? En Cajeme, Anabel Acosta, Luis Armando Alcalá y seguramente otros también lo harán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué harán con ellos? ¿Qué va a pasar con los priístas y panistas que van a sentar? ¿Cuál va a hacer su reacción? También le pregunté a De Lucas, ¿cómo convencer a Tribu Yaqui, al DRRY, No al Novillo, sectores agraviados por un Gobierno del PAN; a votar por un candidato coaligado con ese partido? Esto sin lugar a dudas, una aduana y un gran reto para mí buen Ernesto Gándara, de que él es la opción y que solución propone para esta problemática, que se suma una nueva demanda… el Ramal Norte. Igualmente le pregunté al ‘Pato’. ¿Qué harán con el gánster de Javier Villarreal y la CTM? Va exigir sus cuotas de poder para una central que políticamente no aporta nada y que solo accede a diputaciones pluri, como ha sucedido en las dos últimas elecciones… no gana nadie emanado de esa supuesta central del tricolor. ¿Le importa a Villarreal la alianza con la sociedad? ¡Por favor!, le vale, ya ven para la semana amaga con estallar huelga en la entidad… ¡Qué solidario! En mera pandemia, crisis, el colmo. Te contesto en la semana, te mando un correo o whatsapp, me dijo, De Lucas… la respuesta a esto, nunca me llegó. Oye ‘Pato’, le pregunté ¿cómo creer que Guillermo Padrés y el padresismo van a levantarse a votar por el Prian? Sí están operando a favor de Morena. Y su respuesta fue, no puedo estereotipar a todos de allá y ni de este lado, todos deben estar dispuestos a ceder me señaló el dirigente, que hoy ante la disyuntiva que hay, necesitamos, hoy los partidos que somos adversarios, un candidato que amalgame a la mayoría de las corrientes de ambos partidos. En fin, un buen candidato Ernesto Gándara, pero la alianza y supuestamente con la sociedad con claroscuros, no sé cómo la resolverán, les queda poco tiempo, pero sobre todo que las bases de los partidos, la sociedad civil y los indecisos, la acepten, ese será el gran reto para el ‘Borrego’. Por lo pronto, al parecer en Guaymas, traen a un empresario, Rodolfo Sánchez, como posible candidato a la alcaldía… y la estructura de Enrique Clausen, al cien trabajando en el Puerto. ¿Cómo van a resolver esto? ¿Qué decisión tomará el hoy secretario de Salud si le dice el Prian, tú no vas? Aquí en Cajeme ¿con quién irán? El mismo dirigente panista señaló que tiene que ser alguien de la sociedad civil. ¿Contra, Abel Murrieta? Ya levantó la mano Rodrigo Bours. ¿Quiénes van a votar por el Prian a la alcaldía y diputaciones? ¿Qué empresario les meterá lana? Reitero, Ernesto Gándara, buen candidato, se separa del partido para presentarse como un candidato de sociedad civil, el problema es convencer que no es simulación, que no son las decisiones cupulares, sino exigencia de la sociedad y que será tomada en cuenta con candidaturas, romper con los esquemas de partido de cuotas de ambos partidos, el reciclaje y como sería un Gobierno de coalición en el caso de ganar. Por cierto, un buen tiro y mala señal para el PV, siempre un partido satélite que jóvenes de Huatabampo y el mismo dirigente se le rebelaron, anunciaron que se suman al proyecto de Gándara.

PAN Y MUNRO

Ernesto Munro, al ser cuestionado por Ruiz Quirrín, sobre la alianza, señaló que serán los panistas quienes decidan, así como una consulta a la sociedad. ¿A qué hora la consulta? ¿Quién la avalará, el IEE o INE?, estamos en noviembre, los tiempos se cierran para formar coaliciones y registros. Y si un partido está dividido en esto de la alianza, es el PAN; Ramón Corral, Chito Díaz, Enrique Reina, entre otros, dentro del mismo Consejo, aunque operarán Javier Gándara, Héctor Larios, para sacarla… y sacarle al PRI las mejores posiciones, nada tienen que perder, el PRI sí, y tendrá que ceder. El invitado externo Antonio Astiazarán, reiteró esta semana en entrevista de radio aquí en Ciudad Obregón, que sigue en espera de que contesten carta y reglas claras para contender; el alcalde de Peñasco, ‘KIKO’ Munro, por el estilo, pero más bien para negociar algo, como lo comenté, de ganar, no tiene la más mínima oportunidad, pero el odio y el revanchismo de Guillermo Padrés, es grande. Creo a título personal, que la carta de Toño no será contestada o que políticamente le dirán, “gracias por participar” dice el guaymense, “no podemos hacer cosas diferentes, si hacemos lo mismo”, bueno -pues lo harán- no aparecerá en la boleta ni Pedro Ángel Contreras, la decisión está tomada, van ambos partidos coaligados con Ernesto Gándara y punto. ¿Qué decisión tomará Toño toda vez que se concrete esto?, lo veremos a finales de este mes o diciembre, vuelta a actividades privadas o se suma al proyecto de MC con Ricardo Bours.

GIRA RBC

Y mientras el PRI y PAN se ponen de acuerdo en la alianza o capirotada que quieren armar, el virtual candidato de MC, Ricardo Bours, junto al coordinador estatal, Carlos León de visita con militantes, grupos de sociedad civil, entrevistas en municipios del norte a sur; Caborca, Pitiquito, terminando en el Mayo. En narrativas que hizo por medio de videos, dimos cuenta, más bien se reiteró la difícil situación que vive toda esa región de Caborca, Pitiquito, Sonoyta, Sásabe, con el crimen organizado. Dio cuenta Ricardo e informó, le informaron también de continuas balaceras, incluso habló del caso de un niño, que duró horas en medio de balazos en un casa, y ninguna autoridad llegó, que incluso llegó a comer a un restaurante, y ahí miembros de la Guardia Nacional, a gusto, relajados y en la calle… balaceras. Una realidad cruda de la entidad, la lucha de cárteles, y las autoridades de los tres niveles, pues no pueden de plano. Vean lo que está sucediendo en Puerto Peñasco, Cajeme, Guaymas, Empalme, crímenes todas las semanas y Sonora convertido en una fosa clandestina llena de cadáveres, que el trabajo para encontrarlos está en manos de unas mujeres, Buscadoras, y no de la autoridad, que solo está de espectadora, inadmisible esto. Dio cuenta Ricardo, en su visita a Guaymas, Empalme, Huatabampo, Navojoa, de los problemas, pero también de los potenciales que hay para impulsar a esos municipios y región y que seguramente plasmará en la campaña, mientras, ahí va posicionándose.

RODRIGO… VA

Quien anunció en la semana que al parecer va a registrar una planilla y lanzarse otra vez por la alcaldía de Cajeme, por la vía independiente lo fue Rodrigo Bours. Un buen candidato en el 2018, si hubieran cerrado filas con él los candidatos de oposición hubiera ganado, pero nadie imaginamos ese fenómeno que fue AMLO y que llevó al triunfo a muchos… pero incapaces, como lo están mostrando los alcaldes del sur, a excepción del de Huatabampo. Sin lugar a dudas un proyecto interesante de descentralizar el Ayuntamiento, dividirlo en sectores y dar más chamba a regidores o delegados, pero para el 2021 se presenta una disyuntiva, su hermano Ricardo, se perfila como candidato a la gubernatura y para Cajeme, un personaje que de llegar atacaría de frente el principal problema de este municipio, me refiero al exprocurador Abel Murrieta. La fórmula Ricardo Bours-Abel Murrieta, es ampliamente aceptada por mucha gente, sectores, lo he podido constatar, también la gente ve bien a Rodrigo, está posicionado, pero creo que hay que anteponer intereses personales, aun con el derecho y que puede hacerlo el ‘Pipigo’ ser candidato, los recursos los tiene para sumarse al proyecto de su hermano, así como en su momento la familia con Eduardo. En entrevista de radio, Rodrigo señaló, que ve bien la candidatura de Ricardo, pero creo eso no significa que lo apoye, pongo en perspectiva lo que sucederá el día de la elección. ¿Cómo votará la gente? ¿Voto en línea, Ricardo Bours, gobernador, Rodrigo Bours, alcaldía? ¿Voto cruzado Ricardo Bours, gobernador, Abel Murrieta, alcaldía? Mucha gente, votará por Ricardo, es el candidato de “casa”. ¿Qué pasará con la alcaldía? ¿Quién se beneficia o perjudica? En fin, esto tiene dos aristas, el plano familiar y el político, la gran disyuntiva que pondrá a mucha gente como votar en lo municipal. Morena llegará bien desgastado por el mal Gobierno de Sergio Pablo Mariscal, que tratará de imponer a su esposa Margarita Vélez, o el exalcalde Javier Lamarque, a quienes lo único que les pude ayudar son los programas clientelares de AMLO al igual que en todo el sur, hoy Morena tiene perdido esta región. En fin, Rodrigo, tomó decisión, va por la alcaldía, en la tarde-noche del día de la elección se sabrá que tan buena o mala fue esta decisión que tomó.

370… Y CONTANDO

Hasta ayer sábado, con dos cuerpos encontrados y una pareja ejecutada, sumaban ya 370 asesinatos en Cajeme y la Secretaría de Seguridad sin titular, Francisco Cano Castro, de licencia por motivos familiares (ajá) y el irresponsable alcalde violando normas, leyes, no nombra a uno nuevo. Cajeme, no está para permisos para ningún jefe policiaco, hoy una corporación totalmente desmoralizada, con elementos buenos y malos, con la incertidumbre de que si al salir de casa… van a volver. La plaza en manos del crimen organizado, y todo el municipio un solo panteón clandestino, pinta mal el panorama en este rubro, la población ya perdió la capacidad de asombro, se acostumbró y viene el proceso electoral.

COVID… REGRESÓ A NARANJA

Pues para atrás los filders, regresa Sonora, a naranja, ante el incremento de letalidad COVID y falta de conciencia de la sociedad, aunque alcaldes de Morena; Célida López, Sara Valle y Sergio Mariscal, sobre todo este último, por generar empatía con la gente, por pésimo Gobierno, al parecer no quieren acatar la recomendación, seguirán en amarillo por presiones de Canaco, Canirac, intereses políticos. En fin, es recomendación estatal del Comité Estatal que encabeza el secretario de Salud, Enrique Clausen y otros miembros, quienes solicitan restringir horarios entre semana y sobre todo el fin, que las estadísticas, camas y tanques de oxígeno, hablen las siguientes semanas, se entiende la situación económica y que Pymes, restaurantes, comercios quieren seguir, pero el “bicho” ahí está, y los incrementos en contagio muerte a la alza en el mundo… Sonora y México, no están ajenos a esto, ya rebasamos 100 mil muertes y no parará esto hasta que haya vacuna no hay conciencia ciudadana y aprueba Congreso Ley Cubreboca… ¡Sin sanción!

SKYBRIDGE

Vaya interesante el proyecto de relanzar el Pitam, donde ya hay una empresa de reparación de aviones, con el anuncio del Proyecto Skybridge, hecho por la gobernadora Claudia Pavlovich, con la carta de intención de empresarios de México y EUA, de adquirir 50 hectáreas alrededor del Aeropuerto y una fuerte inversión “espejo” como la que tienen el Tempe, Arizona, complejo de empresas de logística, entre otras. Lo que son las cosas, a principios del año 2000, la “semilla” era un proyecto ejecutivo que encabezaba como director Ricardo Bours, y un grupo de empresarios para desarrollar esa área alrededor del Aeropuerto. En el Gobierno de Eduardo Bours, agarró forma, se hicieron obras, gestiones, hubiera sido el ¡tercer recinto fiscal!, en el país, entra Guillermo Padrés, y lo echa para abajo, el proyecto se fue a Querétaro, y vean lo que hoy es esa entidad su capital, y lo que perdió Cajeme, 20 años después renace la esperanza de un nuevo polo, desarrollo e inversión para tener un Aeropuerto de carga de talla internacional, llegarán muchos empleos y de bien nivel.