La renuncia de Petra Santos a Morena: ¿un balazo en el pie para la campaña de Alfonso Durazo?

LEONARDO CURZIO, ES UN PERIODISTA fuera de serie. No solo es universitario, graduado con honores. Cuenta también con un doctorado y a él se dirigen con respeto colegas de la televisión pero también académicos y empresarios.

Es muy admirado y es amante de la música clásica.

Todos los jueves tiene un segmento que no tiene ningún otro programa de televisión: durante 15 minutos, conversa con JAVIER LOZANO, exsecretario del Trabajo y político de agallas, sobre los grandes músicos de la historia, los grandes tenores, las grandes sopranos.

Por eso, es un periodista fuera de serie. Es ampliamente respetado y su opinión es escuchada y tomada en cuenta.

Y con todo esto, me sorprendí ayer cuando RICARDO ROCHA lo presentó muy de madrugada en su noticiario Detrás de la Noticia, en una entrevista a propósito de la publicación de su libro “El Presidente”.

Curzio hizo una amplia exposición de la personalidad del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Curzio no es agresivo. No es grosero. Sabe respetar pero es muy directo en la crítica.

“Tú conoces mejor que nadie al presidente, Ricardo”, le recordó al famoso periodista sus entrevistas y cercanía familiar con AMLO.

E insistía: “Tú lo conoces mejor que yo, Ricardo”.

En un tercer recordatorio de Curzio, Rocha le reviró: “Perdón Leonardo, te corrijo: ‘creí conocerlo’”.

Leonardo Curzio habla de su libro y del presidente. Lo describe con puntualidad: “Se está quedando solo”, dice. “Sin amigos, sin los colaboradores que le daban prestigio a su gabinete”.

--¿Piensas, Leonardo, que el presidente va a cumplir sus promesas de campaña?

--Por supuesto que no. De 100 promesas, 97 no ha cumplido.

En algún momento la charla, se mencionó al expresidente LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.

--Hay mucho de lo que hace AMLO que me recuerda a Echeverría—destaca Curzio.

--¿Qué opinas de su personalidad, de reunirse con los empresarios, decirles una cosa por la mañana y por la tarde decirles lo contrario?

--Es una personalidad contrastante. No está interesado en el dinero. No es codicioso. No es corrupto. Pero en cambio, es obsesivo compulsivo con el poder. Ama el poder y no escucha a quienes le dicen la verdad. Los mejores colaboradores se le han ido. Pero eso a él no le importa porque apela al autoengaño para no sentirse solo.

Nunca he leído un libro de Curzio. Tampoco sé si ha escrito otro libro además del que está promoviendo. Sin embargo, me siento profundamente ilusionado con la expectativa de leerlo.

Me propongo comunicarme con mis amigos amantes de los libros. Con CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ, a México, a Hermosillo, con dos que tres cuates míos que siempre están pendientes de las novedades que llegan a las librerías.

Posiblemente, “El Presidente”, de LEONARDO CURZIO, esté a la venta en los días por venir.

A propósito de libros, JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, fundador y director del Museo Ferrocarrilero, tuvo a bien enviarme el libro más reciente de JORGE FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, “La Nueva Guerra: Del Chapo al Fentanilo”, con la marca Grijalbo.

Ya leí la mitad de este ejemplar y ciertamente vale la pena leerlo.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: LA INFORMACIÓN LA recoge un medio escrito de Hermosillo. Sin embargo, no asume la responsabilidad por la veracidad de la nota…

El medio señala lo mismo que este columnista y cualquier otro diría. A saber: “Circula en redes sociales una carta firmada por PETRA SANTOS, y dirigida a GUADALUPE TADDEI, en la que informa su decisión de renunciar a Morena para buscar por la vía independiente la gubernatura de Sonora”…

O algo así…

Yo también leí la carta. No hay nada que me haga dudar de la veracidad del contenido…

Pero, caray, tengo mis dudas…

Como sea, supongamos que sea cierto lo de la renuncia, esto nos obligaría a especular sobre las consecuencias que derivarían para la candidatura de ALFONSO DURAZO MONTAÑO… Y luego, está la renuncia—esta si confirmada— de MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ, que se va de Movimiento Ciudadano para incorporarse a las filas de Morena…

Por lo pronto, le están lloviendo críticas a la exalcaldesa de Hermosillo, pues se ha ganado a pulso el remoquete de saltibanqui, pues además de panista, fue militante de MC y ahora va a Morena, donde está la verdadera escuela de la política al estilo del PRI…

A propósito, Petra Santos fue diputada federal en la LVIII Legislatura 2000-2003, donde también ocupó una curul el priísta JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

Petra Santos, son buenos cuates…

Me consta… MIENTRAS TANTO, NO ME LO CREA usted pero una fuente habitualmente muy acertada, me comentaba ayer que, tras de las más recientes pláticas entre los “peces gordos” de la Alianza PRI, PAN y PRD, ya se puede dar como hecho que el empresario pesquero, además de dueño del equipo de basquetbol Ostioneros de Guaymas, y presidente de la liga de basquetbol Sonora—Sinaloa, ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, será el candidato de la precitada alianza a la Presidencia Municipal de Guaymas…

Lo curioso es que mi fuente me salió muy quisquillosa y se rehusó a decirme si Rogelio pertenece a uno de los tres partidos de la alianza…

Bueno, con decirle que hasta me pareció detectar un signo de malestar cuando le formulé la pregunta sobre la posible pertenencia de Rogelio a cualquiera de los partidos aliancistas…

Adió…

¿Y eso?...

“Es que es un verdadero producto de la cultura del esfuerzo”, soltó, como si descubriera el agua tibia… Como sea, desde hace meses tenía yo referencias de este empresario y de hecho lo mencioné como una posible opción…

Por lo demás, no le conozco más allá de los buenos conceptos que se dicen de él como hombre de empresa…

Y VOLVIENDO AL TEMA DE LOS libros, déjeme contarle que el maestro RODOLFO VÁZQUEZ, quien me distingue con su amistad, hizo entrega de 10 ejemplares del libro “De lo local al centro, las alternancias políticas en Sonora: motivos, razones, circunstancias 1967—2018”…

Recién terminé de leerlo. Y confirmo lo que había dicho desde el principio: es un libro para consultar, para buscar información no solo en lo inmediato sino por siempre…

Decía, pues: Rodolfo Vázquez, académico, músico excelente, mejor amigo, fue el encargado de asistir como representante de BULMARO PACHECO, a la entrega de diez ejemplares que se rifaron entre los miembros del Grupo Yori Inn, que encabezan CHUY FÉLIX HOLGUÍN y SÓSTENES VALENZUELA MILLER…

Por cierto, Bulmaro estará el próximo jueves en el Yori Inn, donde el grupo en cuestión escuchará la conferencia del político y escritor en lo que igualmente sería la presentación de su más reciente libro…

Y A TODO ESTO, ¿POR QUÉ han estado tan calladitos los principales personajes de la alianza PRI, PAN y PRD?...

Porque, la verdad sea dicha, ni JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, ni ERNESTO GÁNDARA CAMOU, ni ERNESTO MUNRO, vamos, pero ni siquiera ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ han dicho esta boca es mía…

De veras, lector, que nunca había visto un proceso electoral tan desangelado…

Pero, bueno, ya vendrán mejores tiempos…

Es todo.

Le abrazo.

