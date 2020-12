Se registra Ricardo Bours... Alianza, Ernesto... ¿Toño alcaldía?

E l pasado viernes, Ricardo Bours, en compañía de su familia y cumpliendo con formas, norma y procedimiento respectivo, hizo la entrega de documentos para que una vez revisados por el Comité de Procesos internos de MC, trámite que será positivo, sea ya candidato a la gubernatura, y tome protesta respectiva. Y mientras en calidad de precandidato, y ante el arranque formal de precampañas el día 15, Ricardo, se vuelve a ir para el norte, es la tercera o cuarta que se avienta, pero esta será más intensa, va a recorrer 28 municipios, iniciando en San Luis R.C, irá bajando hasta llegar a Ures, más de una semana, parará con motivo de la Navidad, y reinicia el 27, ahí nomás para dar cuenta de cómo se siente, Ricardo, como va creciendo el proyecto, una propuesta ciudadana a la que dijo estar listo y preparado. Como era de esperarse después del registro, rueda de prensa, pregunta obligada para él y para el coordinador de MC, Carlos León, sobre la salida de, Dolores del Río, lo que era previsible, pues para no ahondar mucho, respetaron su decisión, sobre todo el coordinador Carlos León, fue directo al discrepar sobre la decisión que tomó su mentora, madrina, en estas lides de la política. A Ricardo Bours, desde mi punto de vista y de muchos, no le afecta ni la salida de “Maval” en Nogales, como bien dijeron ambos, las puertas de MC están abiertas para quien quiera sumarse o salirse. Es obvio que tanto, Dolores, quien en entrevistas argumentó que se fue por “dignidad” y Maval, se fueron porque antepusieron intereses personales, sobre los del partido; Dolores quería la candidatura a la gubernatura y colocar a los suyos, nuevamente, en diferentes puestos, pero irrumpió en la escena la figura del político y empresario cajemense que fue invitado por la dirigencia nacional, y se le cayó todo a Del Río, y punto. ¿Qué impacta la salida? nada, ni se van miles de seguidores detrás de ella, de hecho no le fue muy bien en redes sociales, decidió sumarse al proyecto de MORENA, a ver si la pelan, su ADN no va con ellos, no formara parte del círculo de Durazo, ni aportará nada, más el daño que pueda hacer en el Congreso los 9 meses que le quedan. Por cierto, como presidenta de la Comisión Anticorrupción, su trabajo dejó mucho que desear, pobres resultados, e incongruente en los casos que se le presentaron, denuncias de corrupción de alcaldes de; Guaymas, Cajeme, sobre todo de Navojoa, a la hora de votar Juicio Político contra Rosario Quintero y Sergio Pablo Mariscal, a pesar de evidencias y documentación presentada, voto en contra ¿Cuáles ideales? ¿Cuál dignidad? Los intereses predominaron…y quien traiciona una vez, lo hará otra y otra vez. En el caso de Nogales, se perfila el nombre de Demetrio Ifantopulos, para la Alcaldía, no le gustó a “Maval” y decidió irse, seguramente a MORENA o algún otro partido. El punto, el fondo, deben entender, tanto al interior del MC, y también hacia afuera con la sociedad, que, Ricardo, no tiene compromisos con nadie, no tomará decisiones corporativistas de, cuotas, cuates, él será “mano” y buscará, y así será, porque ya se han dado acercamientos, que lo acompañen en las fórmulas, los mejores hombres y mujeres, tanto de afuera con la sociedad, como al interior del partido, así de simple y sencillo, la Alianza, es con la gente, y ahí tiene un gran hándicap a su favor. Ernesto y la Alianza El jueves y viernes el PAN realizó una encuesta, muestreo, para definir, salió a favor, aunque me hizo ruido lo escaso de encuestados, no llegó ni a 500 en Hermosillo, no sé en los otros municipios, pero es un hecho que ganó el sí y el abanderado lo será, Ernesto Gándara Camou, junto con el PRI y PRD. El día 15 arrancan precampañas, ignoro si Ernesto, se registrará antes o después de esa fecha, pero sin duda, ante la controversia de que PAN y PRI van juntos, al margen del buen perfil de Ernesto, es ver la firma de la Alianza, la foto; Ernesto De Lucas, Ernesto Munro, y con ellos, algunos panistas controversiales del sexenio anterior…y hoy juntos, increíble, y se verá en la campaña. Ya formalizado eso, lo siguiente, y que veremos, es como PAN y PRI se van a repartir el pastel, en diputaciones federales ya quedó; 3 para el PRI, V, VI y VII, el IV para el PRD y los otros 3 para el PAN. ¿Con quienes irán? Reciclaje o de la sociedad civil, por lo pronto, MC, saldrá seguramente con un buen “gallo” para el VI federal, ya con el VoBo de, Ricardo, me refiero al productor Eduardo Flores, con todo el respaldo de los organismos agrícolas, DRRY, y cabildeado ya con el sector social ¿A quién van a seleccionar? Y todo parece indicar que para el VII, MC irá por un representante del sector primario o empresarial, y esto trae intrínseco voto en línea con Ricardo, es su región, es su tierra. Para el IV, cuota para el PRD, alianza perfila a uno que ya jugó y perdió, Jesús Saldaña, para el Distrito más grande de los 7, craso y grave error que harán, aunque para la Alcaldía de Guaymas, al parecer hay congruencia, perfilan a un empresario sin partido, Rogelio Sánchez, ya se verá a quien perfile MC; MORENA y PT en problemas por el pésimo y corrupto Gobierno de Sara Valle, que ni Ramón Flores ni Ana Guevara, quieren saber nada de ella. De hecho, serios problemas para Durazo, no solo, Guaymas, sino; Empalme, Cajeme y Navojoa, administraciones opacas, corruptas, más la inseguridad, de la que es corresponsable, MC perfila al exprocurador, Abel Murrieta, excelente propuesta, bien aceptada por población, sectores, quieren ¡Paz! los cajemenses, algo que se perdió hace años y está peor hoy, y es la tierra de Ricardo, aunado a que también hay interés de Rodrigo Bours, por participar. En mi anterior colaboración, en base a info cercana al virtual candidato de la Alianza, perfilan a una mujer, en el reparto de cuotas, que será bien aceptada, ok, solo un cuestionamiento, y no soy misógino, ante clima de inseguridad, crímenes, pleito de cárteles por la plaza ¿Está Cajeme para una mujer? Deberá pensarlo muy bien, si es una mujer, primeramente en su entorno familiar, esto es de capacidades y experiencia, algo que tiene el exprocurador Abel Murrieta, para enfrentar este problema, por ejemplo.

LA CAPITAL

Para Hermosillo, perfilan a Ernesto De Lucas o Javier Gándara, aunque también se empieza a manejar el nombre de Antonio Astiazarán, quien el viernes por la mañana también sostuvo encuentro con Ricardo Bours y ha sostenido encuentros con actores del PAN. Ayer sábado habría reunión de la Comisión Permanente del PAN, habrá que ver que decisiones tomen, lo que sí queda claro pues, es que hay acercamientos con “Toño”, veremos qué decisión tome, pero todo parece indicar aparecerá en boleta electoral, solo faltaría definir el partido ¿MC? ¿PRIAN?, y hay otro activo importante, a ver quien lo agarra, David Figueroa. Todos ellos buenos contendientes para enfrentar a Célida López, si va por reelección, el detalle estará para Ernesto Gándara y operadores, las fórmulas para diputados locales, federales y Alcaldías, por aquello de las cuotas a repartir ¿Saldrán de la Sociedad? ¿Reciclaje? ¿Combinación? ¿Qué hará Ernesto Gándara para conciliar intereses y sea una realidad que hay una alianza con la sociedad? ¿Qué va a pasar con la CTM, CNOP, CNC? el gánster de Javier Villarreal, exigirá sus cuotas, los panistas también, los padresistas con MORENA, va estar revuelta la cosa, y muy probable haya militantes del PAN y PRI, que al igual que Dolores del Río y Maval, se irán por “dignidad”. De MC, por lo pronto se fueron dos ¿De a cómo será la desbandada abierta o soterrada de militantes de ambos partidos? El cascajo lo recibirá, Durazo, ¿Cuántos tocarán la puerta de MC y Ricardo Bours? Ya veremos, esto apenas inicia, y se pondrá mejor o peor.

QUÉ SEMANA Y SEÑALES

Vaya semana y señales que tomó el presidente y la 4T en temas tan sensibles como; seguridad, economía y certidumbre para inversionistas, que deben hacernos reflexionar muy bien nuestro voto en junio del 2021. Primeramente, el Congreso, controlado por MORENA y AMLO, tomaron la decisión, sin consultar a autoridades de BANXICO, violando autonomía, de prácticamente inundar de dólares el sistema bancario, y al Banco central, no importando de donde provenga, que todos sabemos es puerta abierta para el lavado de dinero y entre dinero del crimen organizado. Segundo, pésima decisión de cerrar la colaboración con autoridades de EUA, llámese; FBI, DEA, para restringir que agentes trabajen y hagan servicios de inteligencia en el país. ¿Qué le pasa al presidente? ¿De qué lado está? Esto me hace recordar el “culiacanazo”, el pésimo operativo, donde participó Alfonso Durazo, tenían detenido a un Guzmán, lo soltaron, y luego el saludo en Badiraguato, donde AMLO, se bajó del automóvil que iba, para saludar a la mamá de Guzmán, hoy detenido en EUA, y todavía en una mañanera pidió disculpa por decirle “Chapo” ¿De qué se trata esto? Luego AMLO decide nombrar a una socióloga, Elvira Colcheiro, sin experiencia en Economía y finanzas, como ¡Tesorera! de la Federación, y el problema es que ella es una activista de la izquierda radical, sus tesis y ideología, se basan en Federico Engels, Carlos, Marx, Lennin. De hecho su hermano, que es funcionario federal, el año pasado generó polémica porque abiertamente pidió a AMLO que se instaure el comunismo como modelo de Gobierno en México, y ahora el presidente le da control de dineros a ella ¿Cuál es el rumbo que llevará el país? ¿A dónde nos lleva esta cuarta transformación? También AMLO, nombra como secretaria de Economía, a Tatiana Clouthier, licenciada en lengua inglesa, sin experiencia, y fue su mismo hermano Manuel, que le señaló en redes sociales, haces bien tu trabajo o te conviertes en “Chaira”, directo y claro ¿Tendrá margen de maniobra Tatiana? ¿Está consciente que más de 1 millón de PYMES han cerrado por pandemia y malas decisiones de AMLO? El presidente ya lo dijo, incluso en reunión del G20, no va ayudar a rescatar empresas, estos es caldo de cultivo para él, que haya más pobres, desempleo, para que dependan de programas clientelares. El detalle es que quienes más aportan al SAT, son las ¡PYMES! por eso el presidente se fue sobre; ahorros, coberturas, de gobiernos “neoliberales”, y después sobre Fideicomisos ¿Y cuándo se los acabe? ¿Sobre qué se irá?, por eso importante la elección de diputados federales, urge que Sonora recupere esos 7 escaños, está en manos de Ricardo Bours y Ernesto Gándara, seleccionar a los mejores perfiles.

BAVISPE El próximo miércoles viene de vuelta el presidente, estará en Bavispe, que como todos sabemos en las “Moritas” hubo una masacre donde murieron integrantes de las familias; LeBarón, Langford, mujeres, niños, un caso que traspasó fronteras. Ante esto le pregunté al abogado Abel Murrieta, quien fue contratado por las familias agredidas, para que llevara el caso, en qué status está el asunto, y Abel me respondió; hay 3 personas detenidas, en espera de sentencia, y hay otros detenidos, ligados a la organización criminal, y hay una buena coordinación con la FGR. Al margen de esto, y charlando con Abel, lo que falta de trabajar en esa zona, y creo como muchas en el país, es en el trabajo de prevención, de inteligencia, son lugares de paso de trasiego de drogas, al igual que la zona de Altar, Sasabe, Caborca, y ya ven hasta carretera habrá de Altar-Sasabe, en el PIN que acaban de anunciar… les “planchan” el camino para que transiten por ahí ¿Qué turista o ciudadano se atreverá a cruzar esa carretera por la noche?

MENSAJES

Obvio ante la visita del presidente, estaremos atentos al mensaje que del mandatario en Bavispe, al igual que el de la gobernadora Claudia Pavlovich, por aquello de la palabra “obritas” que utilizó, cuyo mensaje coloquial no fue del agrado y la misma gobernadora salió al paso a aclarar las cosas. Confirmó que había solicitado un paquete de obras, 173, con un valor de más de 2 mil 500 millones, la mayoría para municipios, pero MORENA en el Congreso, los diputados federales, no han apoyado a Sonora, presupuestalmente, desde que AMLO asumió al poder. La actitud de la gobernadora ha sido de; prudencia, tolerancia, de seguir como dice ella; tocando puertas, gestionando, es por eso creo no se ha sumado a la alianza de gobernadores que salieron de la CONAGO y quieren un nuevo pacto fiscal. El detalle es que vienen para Sonora, menos recursos federalizados para el año que entra, en términos reales, aunado a esto, la actitud de los diputados de MORENA en el Congreso, que por mezquindad política, o por recibir línea de Durazo, le apuestan al fantasma de la reconducción presupuestal. Hubo reunión virtual del secretario de Hacienda, Raúl Navarro; tesorero, Daniel Galindo, quienes son los responsables del manejo de dinero, de arrastrar el lápiz para que la cobija del presupuesto alcance para todos, y los de MORENA, que no le entienden a la economía, más lo que dicen asesores, pues NO, no y no…y así no se puede, veremos hay margen hasta el día último. ¿Cuál va a ser la actitud de la gobernadora y mensaje que dará frente al presidente? Ella dijo de él, que maneja bien la “zurda e izquierda” toca a ella ahora en ese sentido, de manera sutil, mandar un mensaje de cara al último año de su Gobierno y al trato que ha recibido de la Federación.

TECMED

Anuncia, Sergio Pablo Mariscal, cancelación de Relleno Sanitario, eso debería haber hecho con SOLAQUA, pero 1 millón de moche mensual valió la pena renovación, pero a TECMED tendrá que pagar el adeudo millonario que le deben ¿De dónde? ¿O cree que la empresa se irá así nomás sin su pago? A propósito “moches” ahora alcalde Genesta de Empalme, quiere ¡2 millones! de AQUALIA, constructora Desaladora, que se le otorgó amparo ante 10 que pedía, ahora inventó otro permiso el edil, y la alcaldesa o familiar directo de Navojoa, con residencia de lujo en la capital, con