Médicos a punto de colapsar hacen circular una carta durísima contra ciudadanos y autoridades

HONESTAMENTE ESTE HUMILDE COLUMNISTA no es de los que se dejan impresionar con noticias alarmistas. O que son recitadas al aire por un comunicador famoso o comunicador muy cotizado.

DENISE MAERKER, por ejemplo.

Sin embargo, la carta que la conductora estelar de Televisa hizo circular en redes sociales desde el pasado fin de semana y todavía hasta ayer domingo, me impactó sobremanera.

Y no porque haya sido la que la dio a conocer la carta escrita por personal médico de la Ciudad de México.

¿Acaso contra la Secretaría de Salud y su vocero de pacotilla?

No, para nada.

¿Sería por ventura porque señalan al presidente AMLO como el culpable del desastre sanitario?

Pues no, tampoco.

¿Entonces contra quién fue dirigida la carta?

Pues para no creerse: va contra millones de mexicanos, jóvenes y adultos, pobres y ricos. Contra los ciudadanos que uno ve en los supermercados, en las fiestas, en las bodas (recientemente un operativo mixto policiaco canceló una boda muy pomadosa en el Club de Golf de Ciudad Obregón, convocada para cientos de invitados).

Esta medida, fue aplaudida por muchos ciudadanos que responsablemente cumplen con los protocolos sanitarios.

Denise, la periodista que desplazó de su trono a JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, leyó de principio a fin la carta de los médicos. Y yo me he propuesto hacer lo propio en esta columna. Aunque me lleve medio espacio o más.

Héla aquí: “Esto que voy a compartirles, es algo que circula entre médicos. Es un texto en whatsapp que me comparten médicos amigos míos que dice: Les comparto que el gremio médico, preocupado por la saturación y falta de infraestructura y recursos en hospitales por aumento en casos Covid-19, estamos haciendo una campaña de concientización y evaluación, así como medidas más extremas: si la sociedad continúa sin acatar las medidas preventivas. ¿Qué pasaría si ante la inconciencia de la gente y de las autoridades y ante esta situación, si todo el personal de salud decidiera abandonar los hospitales, quién te va a atender, si a la población no le importa la vida de sus médicos y familias, por qué el personal de salud sí se tiene que sacrificar y dar la vida por la de la población; por qué el personal médico y trabajadores de la salud tienen que poner en riesgo sus vidas y las de sus familias por la tuya y la de los tuyos que se vieron afectados por tu irresponsabilidad? ¿Crees que eres la única vida que importa?

“¿Crees que la tuya es la vida más importante? ¿Qué la de tu familia es más importante que la de los médicos? Insisto: este texto está circulando entre médicos quienes a su vez lo están compartiendo con personal médico de todos los hospitales del país, así como del resto de los trabajadores de la salud.

“Hasta hoy han muerto valiosos servidores públicos del sector salud, personas honorables y de bien que dieron todo por mantener tu salud, gente valiosa para la sociedad, hermanos de profesión, personas que no debían morir, personas que murieron por atenderte a ti, murieron compañeros que se partieron el lomo y dieron mente y corazón para sacarte adelante. ¿Crees esto justo, tú que te vas al súper, a la calle, haces filas para comprar cerveza, haces fiestas, juegos de futbol, el personal de salud está agotado física y mentalmente y sobre todo, decepcionado por tu falta de empatía. Bastaría un solo día de ausentismo de todo el personal para que veas de verdad lo que es tenerlos listos para atenderte. Esto es un grito de auxilio desesperado por mis colegas que están en la primera línea, en este campo de batalla.

“Por ellos y sus familias, ya basta el proceder de las autoridades y la sociedad lo siente como una burla para el personal de salud. Qué tristeza de verdad compañeros médicos y enfermeras y personal de salud, que no nos apoyen para que nuestra voz se escuche, nuestra voz, que es la voz del gremio de la salud, la voz del pueblo. ¡Ayudemos!”

Pues sí: es la voz del gremio de la salud, sin duda el más golpeado por la pandemia.

Denise Maerker, la estupenda periodista, sacó fuerzas de sus interioridades para que su voz vibre en la lectura de la carta escrita con el corazón por personal médico al borde del colapso pero también al borde de la paciencia que se agota ante la indolencia e irresponsabilidad no solo de millones de mexicanos, sino del propio gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación.

¿A quién se le ocurre decretar que “se prohíbe prohibir?

Tiene razón los médicos. Sin embargo, deben levantar la mira.

A propósito, en Ciudad Obregón dos ameritados médicos, uno, oncólogo, y el otro ginecólogo, perdieron la vida por Covid-19.

JORGE RODRÍGUEZ PERAL, un prestigiado oncólogo de Ciudad Obregón, falleció por coronavirus. Su colega, ginecólogo, GERMÁN QUIROZ FEUCHT, dejó de existir por las mismas causas. ¿Quién puede poner en tela de duda las razones por las que estos dos médicos murieron? Quiero suponer que el Dr. GERMÁN QUIROZ, es descendiente—o lo fue—de don GERMÁN QUIROZ, un empresario al que conocí en mi temprana juventud.

En paz descansen.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡VÁLGAME, DIOS! EVIDENTEMENTE los médicos no solo están muriendo por contagio del Covid-19, también por accidente… Fue el caso del Dr. JESÚS ANTONIO SALCIDO CÁZARES, esposo de la también doctora BERENICE ROMERO, hoy viuda de Salcido…

Su esposo falleció por un accidente automovilístico, cuando caminaba hacia el Cerro de la Virgen de Guadalupe…

Casi al cierre de estos Rumbos, un muy dilecto amigo mío, médico él, me informa que el odontólogo ALBERTO ARENAS OSUNA, falleció por Covid-19… Radicaba en Cócorit y era ampliamente estimado por la comunidad médica...

MIENTRAS TANTO, AUNQUE ESPERADO ESTE evento, de cualquier manera la noticia en redes sociales fue ampliamente divulgada…

Me refiero al registro de la precandidatura a la gubernatura de Sonora, en Movimiento Ciudadano, de RICARDO BOURS CASTELO, que por cierto toda la semana que culminó estuvo muy activo, en redes y en medios televisivos y escritos…

Y en cuanto a PETRA SANTOS, me parece que están exagerando: la señora es una notable lideresa social, pero dista mucho de ser una figura cuya sola presencia pudiera inclinar el fiel de la balanza…

Ayer mismo un cuate mío, político de honda raíces priístas, me comentaba que en su opinión los tres aspirantes más fuertes, es decir, RICARDO BOURS, ALFONSO DURAZO y ERNESTO GÁNDARA, tienen muy delineado su territorio…

Y me explicaba: Ernesto, en Hermosillo y en parte del norte y ciertos grupos en el resto del estado, pero sin que estos marquen diferencia; Alfonso, no tiene—en su opinión—un territorio propio, con influencia personal, pues solo lo arropa la marca de AMLO, y afirma que esa marca en Sonora podría languidecer de aquí a la mitad del año; y Ricardo, cuya mayor presencia la tienen en todo el sur de Sonora, una buena parte en Hermosillo y avanza en el norte, la sierra y el desierto de Altar… --Entonces, ¿tú visualizas un reajuste de aquí a unos meses?—pregunté…

--Por supuesto. Ricardo ya demostró que sabe operar las plataformas digitales y mueve bien las fichas para mantener grupos representativos en los lugares más apartados del estado…

En cuanto al Borrego, tiene como representante en el Mayo a ALI CAMACHO, mientras que Durazo tiene en esa misma región a ADELAIDO LÓPEZ…

Como verá usted, se ve interesante el panorama…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS no muy diferentes, CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ emitió en redes un texto en cuyo contenido percibo un poco de amargura y tal vez de decepción frente a los altos mandos de su partido. Particularmente, tengo, para mí, que al Bebo le faltó venir a calentar el terruño, gastarse la suela de los zapatos…

