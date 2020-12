“No contagiarse-No contagiar”, el mejor regalo esta Navidad

SIN EMBARGO y a pesar de la alerta máxima que las autoridades han establecido en municipios como Hermosillo, la capital del Estado, tal parece que el mensaje fue: ¡Salgan todos. Disfruten la normalidad!

Es por demás.

¿Qué hacer con miles de personas que subestiman al COVID-19, que no creen en esta enfermedad que ha matado ya a miles de personas en México y en Sonora?

Es diciembre y hay dinero en la bolsa y en la cartera. Los centros comerciales están a “reventar” y una evidencia de esas concentraciones se ve en el tránsito vehicular citadino. No hay diferencia alguna al diciembre del 2019.

Y las consecuencias no se han esperado. Si alguien requiere una cama con ventilador porque su oxigenación es baja, no le resulta fácil conseguirla.

Aparte, de cada cien pruebas, cuando menos 70 están resultando positivas a COVID y de esos 70, siete requerirán hospitalización y quizá, terapia intensiva.

Es cierto, en Hermosillo casi llegamos al millón de habitantes y es un porcentaje reducido de enfermos los que registra Salud, pero también es cierto que difícilmente encontraremos a alguien que no sepa, haya sufrido o esté sufriendo por un caso cercano de COVID. La verdad es que estamos en un punto máximo de contagios en Sonora y, lo sabemos, sobre todo en las ciudades con mayor población.

Los reportes recientes de fallecimientos contemplan a gente muy joven. Apenas y rebasan los 30 años de edad.

No hay vuelta de hoja. Los jóvenes que piensan que si se contagian no les pasará nada más allá, de un dolor de cabeza, tienen padres y tienen abuelos.

Este es el momento en que tenemos que responder como sociedad consciente y responsable.

No es pedir un nuevo confinamiento. Es simplemente cumplir con los protocolos sanitarios y evitar las concentraciones, las fiestas, las posadas y las multitudinarias reuniones familiares.

Ayer domingo, las autoridades estatales y municipales procedieron a cerrar “Galerías Mall” en Hermosillo, porque el gerente de ese lugar, Vicente Calderón, abrió el aforo y la concentración era impresionante.

Imágenes de las personas visitando el Cerrito de la Virgen de Guadalupe, mostraban la ausencia de “cubrebocas”.

Ante esta actitud, los llamados a cuidarse deben incrementarse por parte de la ciudadanía.

Y no cabe la menor de las dudas, de que el mejor regalo esta Navidad será estar libre de contagios y no propiciar la propagación de la enfermedad.

Esta razón, está por encima de cualquier regalo material. Primero la Salud. Ya vendrán otras navidades más “normales”.

QUIZÁ lo más destacado hasta hoy dentro de este proceso de renovación de rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora, sea la decisión tomada por el actual titular de ese cargo, de no buscar la reelección… El pasado viernes concluyó el término para inscribirse como aspirante a la Rectoría y desde la oficina de comunicación, se hizo llegar el siguiente comunicado: En esta ocasión y de acuerdo con el orden de registro, los aspirantes que atendieron la mencionada convocatoria son: Juan Bautista Lagarda Muñoz, Jesús Guillermo Moreno Ríos, María Rita Plancarte Martínez, Joel Enrique Espejel Blanco, Gustavo Lorenzana Durán, y Ezequiel Rodríguez Jáuregui.

Tal como lo estipula en numeral 3 de la convocatoria del Proceso de Nombramiento de Rector, la Junta Universitaria difundirá el próximo 18 de diciembre, en el sitio https://procesorector.unison.mx/ la información curricular de los aspirantes que cumplan con los requisitos, así como el documento que contiene su visión sobre la Universidad de Sonora y la síntesis ejecutiva de su programa para el desarrollo de la misma.

NO HUBO mayor sorpresa por rumbos del Partido Acción Nacional en Sonora y será en las próximas horas cuando se dé la noticia más anunciada de los últimos días con respecto a la alianza conformada por el PAN, el PRI y el PRD, para llevar como candidato a Ernesto Gándara Camou para buscar la gubernatura del Estado y tratar de vencer a MORENA y su abanderado, Alfonso Durazo Montaño… Quien también irá solo (por lo pronto) es Ricardo Bours Castelo, quien también se ha registrado como aspirante al mismo cargo por Movimiento Ciudadano… Y de esa manera, están dibujados los tres participantes… El anuncio dado a conocer por María Dolores del Río (dejar MC y apoyar a Durazo) no será el primero ni el último “salto” que veremos en una ensalada de intereses personales antepuestos al interés general… Lo clásico, ¿no?... Hay “democracia” si soy favorecido… Si no soy favorecido “me decepciono y por dignidad” me voy… No es extraño… Así ha sido y seguirá… Es política… La oportunidad de sacar a relucir la generosidad, pero también la miseria humana.