Morena lleva tres candidatas a gobernadoras con raíces inocultablemente priístas

HAN LLAMADO PODEROSAMENTE LA ATENCIÓN las tres primeras candidaturas femeninas por parte de Morena. Como usted recordará, primero fue LAYDA SANSORES, para Campeche, la tierra que gobernó su padre, CARLOS SANSORES PÉREZ, ‘El Negro’, que lo hizo como lo que fue: un cacique con toda la barba. Enseguida, CLARA LUZ FLORES CARRALES, que ganó en las encuestas la candidatura al Gobierno de Nuevo León por Morena.

Y más recientemente, MARINA DEL PILAR, alcaldesa de Mexicali, a quien las encuestas favorecieron para la candidatura para el Gobierno de Baja California.

Y mire usted lo que son las cosas: resulta que de un modo o de otro, dos de las candidatas están asociadas con Ciudad Obregón.

Clara Luz, que fue alcaldesa de Escobedo, antes fue diputada federal (en la LVIII Legislatura), por el PRI.

En esa legislatura, Clara Luz se hizo amiga de una cajemense: CHAYITO OROZ IBARRA.

“Posiblemente también se hizo amiga de Julián Luzanilla”, supone la también exdiputada local en Sonora.

Empero, es más notoria la relación de MARINA DEL PILAR, la flamante candidata de Morena a la Gubernatura de Baja California, con Cajeme, Sonora.

Ayer mismo ERNESTO VARGAS GAYTÁN, me auxilió con alguna información. Por ejemplo, que la mamá de Marina del Pilar, es de Cajeme, que fue maestra en el Itson, que su papá —de la maestra— trabajó como chofer de una pipa en la gasolinera de los Rivera y que la familia vivió en Plano Oriente, hoy Benito Juárez.

No hay información sobre la oriundez de la actual candidata morenista al Gobierno de Baja California.

Ayer yo comentaba —por separado— con el Neto Vargas y con Chayito, que me sorprende que le den tanto vuelo a la relación de Marina del Pilar con Ciudad Obregón.

En realidad, Sonora tiene vínculos entrañables con Baja California.

Y de hecho, los tiene desde los años cincuenta cuando BC dejó de ser territorio para convertirse en Estado. Los empresarios de Tijuana querían de gobernador al guaymense ABELARDO L. RODRÍGUEZ, pues estaban muy agradecidos con él por la bonanza que le dio a la frontera la instalación de casinos.

Se lo pidieron al presidente ADOLFO RUIZ CORTINES y este los mandó con cajas destempladas.

En realidad, don Adolfo ya se había comprometido con BARULIO MALDONADO. Así fue como resultó ser el primer gobernador del Estado de Baja California, un hombre considerado de izquierda.

En años más recientes, un cajemense, FRANCISCO ‘Kiko’ VEGA, fue gobernador de BC. Antes, HÉCTOR TERÁN, oriundo de Moctezuma, en la sierra alta de Sonora, fue gobernador de Baja California.

Hoy, Marina del Pilar, hija de sonorenses y nieta muy posiblemente de un hombre nacido en tierras cajemenses, será candidata a la Gubernatura de BC.

Habrá que averiguar más a fondo.

Particularmente, a mí me llama la atención que ni a mis colegas ni a la llamada clase política, les haga arquear las cejas el hecho de que Morena ya lleva tres candidaturas femeninas, y dos de ellas, muy importantes: Nuevo León y Baja California.

Y un dato más sobre Clara Luz Flores Carrales: la candidata al Gobierno de Nuevo León y hasta hace unos días, alcaldesa de Escobedo, en aquel Estado. Ella está casada con ABEL GUERRA GARZA, también diputado federal de la Legislatura LVIII. Y por los apellidos, se infiere que es de Nuevo León.

Como verá usted, caro lector, Morena no tiene tapujos para procesar la selección de candidatos. Si usted se fija bien, prácticamente todos vienen de las filas del PRI.

Incluso, el propio cajemense-mochitense, GERARDO VARGAS LANDEROS, que busca ser candidato por Morena a la Gubernatura de Sinaloa.

Por eso y por otras cosas, es que los lemas utilizados para promover la Cuarta Transformación del país, mueven a risa.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACLARACIÓN AL CANTO: CHAYITO OROZ me envió un mensaje con la precisión obligada: en mi comentario de ayer sobre el fallecimiento de varios médicos de Ciudad Obregón, hubo una imprecisión de mi parte cuando escribí “Quiroz” en lugar de Quiroga…

Pues sí: sí se trata del hijo de don PANCHO QUIROGA, a quien conocí cuando tenía un negocio de lavado y engrasado por la avenida Miguel Alemán, aquí en Obregón…

Él tenía la distribución exclusiva de una marca extranjera de aceite para autos y con él trabajaba CARLOS MATA, un vecino y muy amigo mío…

Me disculpo por el gazapo y pelillos a la mar…

En cuanto al doctor GERMÁN QUIROGA, su fallecimiento sí me caló, tanto por las condiciones cuanto por el hecho de ser descendiente de un señor al que mucho respeté…

Lamentablemente, me cuentan que no hace mucho tiempo fallecieron don Pancho y su señora esposa, según me informa mi amiga Chayito…

¡Descanse en paz el doctor Germán Quiroga!...

MIENTRAS TANTO, A PARTIR UN PIÑÓN estuvieron ayer BULMARO PACHECO y ALFONSO AYALA FONSECA, con su amigo entrañable MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA…

Como es costumbre hacerlo con sus amigos de cuando en cuando, Toño Llano los invitó a su casa a comer Dios manda…

Luego vino la llamada, los buenos deseos y planes para futuros encuentros…

Lo que me lleva a recordar que el viernes de enfrente Pacheco estará de invitado especial con el grupo del Yori Inn, ante cuyos miembros el historiador y político de Huatabampo hará una exposición sobre sus experiencias en la política, previo a una plática sobre su más reciente libro…

Naturalmente, por motivos de la pandemia, la invitación no es para el público en general sino únicamente para los integrantes del grupo Yori Inn…

En la invitación firmada por CHUY FÉLIX HOLGUÍN, se establece que la hora para iniciar será a las 8:30 AM…

Y si me equivoco, que me corrija el nativo de Tónochi, municipio de Soyopa…

Déjeme contarle que este grupo está compuesto para nada más veinte miembros entre los cuales he detectado al abogado PEDRO HARO, al notario público certificado, PEPE GUERRA, a EDUARDO (Chito) ZAMORA, a SAÚL BENÍTEZ, a CARLOS AMAYA RIVERA, entre tantos otros…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! El semanario VALOR, está evolucionando en calidad informativa y en fortaleza reporteril, con un trabajo de investigación que seguramente tiene muy molestos a algunos políticos…

Palabra…

En su edición de esta semana, viene un reportaje de OMAR QUINTANA, sobre el presupuesto que se gasta en las actividades legislativas cuya eficiencia deja mucho que dejar…

La verdad sea dicha, no se explica en qué invierten los diputados 21 millones de pesos para cada legislador, cuando los resultados no muestran eficiencia y ciertamente ni transparencia…

Sin ánimo de jorobar a nadie, la bancada más cuestionada ha sido en estos últimos dos años la de Morena…

En la misma portada de VALOR, viene un breve texto de RICARDO BOURS CASTELO, que cito textualmente a continuación: “Tengo la voluntad y ganas de que salgamos adelante, y de convencer con propuestas a los sonorenses”… Bien por Ricardo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, pasaron raudas y animosas por Ciudad Obregón, procedentes de Navojoa, YALIA SALIDO y LOURDES SORIA, y ambas dejaron un saludo telefónico para el columnista… Las dos colaboran con CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO y las dos son cuadros activos y valiosos del PRI…

En otras palabras, tanto Yalia como Lourdes, estarán en las contiendas políticas del 2021…

POR CIERTO, Y PARA TERMINAR estos Rumbos, me preguntan por el profesor ONÉ- SIMO MARISCALES DELGADILLO, y la verdad es que no he visto a mi dilecto amigo en varios meses…

Tal vez dos…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com