Bulmaro Pacheco, en medio de la rumorología tras la designación de su amigo Esteban Moctezuma

México es un país de ocurrencias, de mitología, de rumores, de falsas noticias. Siempre ha sido así.

Si alguien es asesinado, de inmediato armamos una historia truculenta y la damos por cierta. Luego, en su segunda versión —o sea, el que oyó el rumor contado por nosotros— la cuenta alterada. “¿Ya supiste que mataron a fulano? Le dieron 7 balazos. Dicen que una de sus niñas que le acompañaba resultó lesionada”.

Normalmente, en una historia como esta, lo único real es que el “fulano” fue víctima de un atentado sin mayores consecuencias.

Debemos aceptar, porque es nuestra realidad, que somos un pueblo de mitómanos.

En el quinto año de Gobierno de MIGUEL DE LA MADRID, todos esperábamos el “destape” del candidato priísta a la Presidencia de la República.

Usted recordará que había varios suspirantes. Los que sonaban más fuertes eran CARLOS SALINAS, el secretario de Programación y Presupuesto; ALFREDO DEL MAZO, me parece que era el secretario de Energía (o algo así), a quien los politólogos le daban muchas posibilidades basados en un solo antecedente: que cuando Del Mazo era gobernador del Estado de México, en una visita del presidente de la Madrid a Toluca, dijo en su discurso esta frase: “El gobernador del Estado de México, es el hermano menor que nunca tuve”.

La mitología se desbordó.

“Es el bueno”, susurraban.

Lo que se derivó de esta rumorología, fue que un ejército de reporteros y camarógrafos, así como fotógrafos de la prensa escrita, rodeara la casa de Alfredo del Mazo.

Este, ante la desordenada invasión de su residencia, salió a poner orden. Los acomodó en el amplio jardín del frente y puso a empleados a que atendieran a los reporteros: agua y refrescos y todo tipo de alimentos.

Y entonces sucedió lo inesperado: Alfredo del Mazo salió a comunicarles que acababa de ser notificado que el partido —el PRI— se había pronunciado por la precandidatura presidencial del procurador general de la República, SERGIO GARCÍA RAMÍREZ.

Y vea usted lo que pasó: pese a lo increíble de la noticia, todo mundo se fue con la finta. Al menos por unos treinta minutos.

Los primeros en perder la ecuanimidad, fueron los reporteros y reporteras que estaban apostados ante la casa de Del Mazo. ¡Todos, cual bufaliza desbocada, corrieron a la residencia de García Ramírez!

Este hombre culto, que sabía que la noticia no tenía fundamento, se pasó media hora convenciendo a los periodistas y a uno que otro político despistado, de que les habían tomado el pelo.

¡Vamos, hasta el expresidente LUIS ECHEVERRÍA se tragó la píldora! “Pasaba por aquí y me llamó la atención ver tanta gente afuera de su casa, señor licenciado”, mintió, en su estilo grandilocuente.

“Es un error, don Luis. Lamento la confusión”, se disculpó el funcionario, ¿cómo me enteré de esta historia?

No es una invención del columnista. La leí en el libro que escribió la exesposa de don Sergio García Ramírez. Que por cierto, no fue muy generosa con su excónyuge.

¿A qué viene toda esta parrafada?

Viene a que ayer circuló fuertemente un rumor cuyo protagonista principal en Sonora, fue el licenciado BULMARO PACHECO MORENO.

La rumorología se diseminó rápidamente después de que se dio la noticia de que ESTEBAN MOCTEZUMA, secretario de Educación, había sido designado por el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, embajador en Estados Unidos.

En Sonora no se había mencionado el nombre de Bulmaro en virtud de que los políticos locales estaban muy ocupados tratando de establecer los motivos que tuvo el presidente para pedirle la renuncia a la embajadora MARTHA BÁRCENA. Se dijo que AMLO le pidió la renuncia molesto porque ella le había aconsejado que reconociera el triunfo de JOE BIDEN.

¡Vaya usted a saber!

Ya por la tarde de ayer, los políticos se habían serenado. Ya tenían claro que AMLO tomó la decisión de enviar de embajador a EE.UU., a un amigo de todas sus confianzas, además, recomendado de su cuate más cuate entre los empresarios, RICARDO SALINAS PLIEGO, y entonces le tocó el turno a nuestro paisano Bulmaro Pacheco.

La primera llamada llegó de Hermosillo: “Mario, ¿ya te enteraste?”, preguntó, ansiosa la voz.

--No, ¿de qué?

--Que Bulmaro se va de cónsul a una importante ciudad de los Estados Unidos.

--Pues no, para nada. Hoy no hemos platicado por teléfono. Y creo que si eso fuera cierto ya estaría yo enterado. Además, todos sabemos que para hacer este tipo de movimientos, un nuevo embajador tiene que estar bien acomodado en su silla de embajador, ¿qué no?

Después hubo otras llamadas. Cualquiera más, cualquier menos, todas igualmente ávidas de información.

Y entonces llamé a Bulmaro.

Su voz estaba tranquila. Como de alguien que estaba esperando esta llamada.

--No hay nada de eso, ¿verdad?

--Claro que no, colega. En la mayoría de las preguntas que te han hecho, hay buenos deseos, ganas sinceras de que a un amigo le salgan bien las cosas. No hay nada de eso. No hasta ahora.

--Te voy a hacer una pregunta de periodista a político, colega: ¿Y tú, qué opinas?

--Con respecto al rumor, nada. Siempre sucede esto. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos en el país hay cuatro graves problemas: Pandemia, economía, seguridad y mejorar nuestra relación con Estados Unidos. Este es un problema muy grave y tengo pleno convencimiento de que Esteban Moctezuma tiene los conocimientos y capacidad para sacar este asunto adelante.

Bueno, así disolvió Pacheco el rumor que lo puso como protagonista durante unas horas.

Y tan tan.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: UNA DE MIS PRINCIPALES fuentes de Cajeme, me envió ayer la lista de los resultados de una encuesta en dos escenarios, en caso de que en Nuevo León, se hubiese llevado a cabo la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD…

Y ojo en este dato: cada punto equivale a 22 dos mil votos, me informa mi fuente… Va, pues: Primer escenario: CLARA LUZ FLORES, 31%; ADRIÁN DE LA GARZA, 26%; FELIPE DE JESÚS CANTÚ, 25%; SAMUEL GARCÍA, 15%...

Segundo escenario: CLARA LUZ FLORES, 32%; ADRIÁN DE LA GARZA, 27%; VÍCTOR FUENTES, 22% y SAMUEL GARCÍA, 16%...

Mi fuente hace un agregado personal: “De haberse hecho la alianza Morena no tendría oportunidad ni con Clara Luz”…

Y luego, visiblemente molesto —quién sabe por qué— remata con estas palabras “se vale diferir”…

¿Y quién dice que no?…

Ante todo y por sobre todo, la humildad es la virtud más valiosa que tiene el ser humano…

MIENTRAS TANTO, EL precandidato a la Gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano, RICARDO BOURS CASTELO dijo al arrancar su precampaña en San Luis Río Colorado, que si la confianza de los sonorenses le favorece combatirá de manera frontal el crimen organizado…

¡Por las tripas de Satanás!...

Buen principio, sin duda con un tema al que casi todos los candidatos le temen…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! No cabe duda de que cuando no nos llueve nos llovizna…

El COVID-19 se ha llevado a muchos seres queridos del columnista: amigos, sobre todo, pero también familiares…

A JORGE LUIS FERNÁNDEZ, muy estimado amigo de Guaymas, le deseo suerte de a deveras en su lucha contra el COVID…

Sé que saldrá adelante…

Es todo. Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com