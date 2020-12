Clases presenciales, aún no; batalla ganada por Esteban Moctezuma

Es muy probable que Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, no sea precisamente un “obediente a ciegas” del presidente de la República.

Gente de Ricardo Salinas Pliego, quizá el empresario más beneficiado por esta “cuatroté”, Moctezuma quiso predicar con el ejemplo usando siempre “cubrebocas” y se opuso al regreso presencial en las escuelas a pesar del semáforo en verde en algunos estados del país.

Precisamente ese tema tocaba Moctezuma, cuando escuchó el anuncio presidencial de que relevaría a Martha Bárcena como embajadora de México en los Estados Unidos. Y aún más, AMLO en su “mañanera” de este miércoles le pidió a Esteban, le ayudara a organizar el regreso a clases el próximo enero.

No pasaron muchas horas, para que el aún secretario de Educación, escribiera en su cuenta personal de Twitter, que el presidente le había aceptado considerar a COVID- 19 como un gran riesgo de contagio para maestras y maestros. Y si las clases fuesen presenciales, con los niños como altos portadores asintomáticos del virus, el contagio a las y los mentores fuera seguro.

Lo anterior significa que será muy difícil (en el criterio de Esteban Moctezuma) un regreso a clases en forma presencial como el presidente lo desea a partir de enero en aquellos estados en semáforo verde.

Habría qué esperar ahora al relevo en la SEP. Quizá y el nuevo o la nueva titular, sea elegida o elegido en base a la “obediencia ciega” hacia el presidente.

Esta ha sido la principal cualidad que AMLO ha encontrado para seleccionar una segunda tanda de colaboradores cercanos.

La gobernadora Claudia Pavlovich, solicitó ayer al ofrecer la bienvenida al presidente de la República en el arranque de su gira número once en nuestra entidad, exactamente en Moctezuma, que considerara a Sonora como una entidad prioritaria en el tema de las vacunas contra COVID 19… Al hacerlo, la mandataria estatal reiteró que apoya en todo a López Obrador, que se la está jugando con él, “porque no es momento de mezquindades, sino de unidad nacional para salir adelante”… Como se sabe, este fin de semana la vacunación programada por el Gobierno Federal arrancará en Coahuila y Ciudad de México y, desde luego, al personal médico de los hospitales públicos… AMLO inauguró las nuevas instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional en Moctezuma… Anoche durmió o pernoctó en Bavispe y hoy inaugurará un memorial (financiado por el Gobierno del Estado) para las víctimas LeBarón, Langford y Miller, de la masacre de noviembre de 2019. María Dolores del Río me hizo la precisión ayer por el mismo medio (Twitter) de descartarse para buscar una candidatura a un cargo de elección popular en el 2021… Y es que surgió la versión de que podría competirle a Célida López la candidatura a la Presidencia Municipal de Hermosillo… Todo quedó en rumor… Pero de manera franca y directa y sin esperar tanto, María Dolores dejó en claro que se unió al proyecto de Alfonso Durazo para sumar y no para dividir… Y tan-tan.

Reiterado… La “Triple Alianza” entre el PAN, el PRI y el PRD sí causa un gran temor en Morena y de ahí las ácidas críticas del presidente López y de Alfonso Durazo en contra de esta estrategia seguida por sus opositores para tratar de arrebatarle, sobre todo, la mayoría en la Cámara de los Diputados el próximo año… Un sondeo llevado a cabo por El Financiero, lo demuestra plenamente… Si se habla solo del partido, Morena aventaja y con mucho, pero si se mide por alianzas, los “momios” se equilibran y hasta los “morenos” quedan rebasados… Y aún más, si se miden por nombres, como en el caso de Sonora, Ernesto Gándara Camou aventaja a Durazo… El “tiro” político está “cantado”… Y también habrá qué admitir que el papel que jugará Ricardo Bours será esencial en el proceso electoral que tenemos en puerta… Va a estar bueno.

Finalmente, Pemex anunció la suspensión formal de cuatro contratos que había otorgado a la empresa de Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel… Y este último, se burló de Carlos Loret, quien fue el que dio a conocer esa información en su medio, “Latinus”… Esto también es una reafirmación de que el periodismo crítico cumple con su misión de ser un contrapeso al exceso o abuso de poder… ¡Salud! por ello…