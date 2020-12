“Hierve” Guaymas de rumores: que Carlos Zataráin se va del PRI, que es un hecho que va a Morena

LA CARTA LA DIO A CONOCER JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, su amigo de toda una vida. De hecho, desde los tiempos en que ambos, junto con el cronista FIDEL SAMANIEGO, presumían de ser las estrellas del Sistema Político Mexicano.

Fue este lunes anterior, iniciando la semana, cuando JUAN BUSTILLOS tomó la decisión muy personal de quitarse la vida. La carta en cuestión a la que me refiero, la dio a conocer López-Dóriga, y me permito citar textualmente una parte de su contenido, por el interés que revista la misiva póstuma dirigida al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, OMAR GARCÍA HARFUCH.

Héla: “Querido hermano: Perdona que acuda a ti para comunicar mi decisión de quitarme la vida en razón de que ya no puedo hacer frente a mis problemas económicos, ni siquiera a los gastos inmediatos. Te dejo este mensaje porque eres el único en quién confío del Gobierno para dejar en claro que ninguna otra razón existe atrás de mi muerte. Soy yo quien decidió hacerlo”.

¡Dramática confesión!

Hasta ayer en la mañana se carecía de datos más reveladores. No había más que el contenido de la carta.

Y dado que López-Dóriga era muy amigo de Bustillos, que ambos, junto con FIDEL SAMANIEGO disfrutaron de seis años de opulencia en el Gobierno de CARLOS SALINAS, quiero imaginar que la divulgación de la carta fue acordada por los dos. Quién sabe.

Yo tengo un par de amigos psicólogos. De hecho, tengo una nieta psicóloga. Y por lo que he platicado con ellos, entiendo que una decisión capital como la del suicidio, se toma bajo la influencia de una fuerte depresión.

Y generalmente, esta se presenta cuando hay problemas económicos o un conflicto de salud de carácter terminal.

¿Por qué un periodista como JUAN BUSTILLOS optó por privarse de la existencia? A JUAN BUSTILLOS le conocí fugazmente en la campaña de LUIS DONALDO COLOSIO. Ayer mismo, intercambié impresiones con mi amigo y colega HUMBERTO ANGULO ESPINOZA, ‘El Cacho’. Él no recordó el momento en que en una plaza de Guadalajara estaban en una bolería lustrándose el calzado Juan Bustillos y HERIBERTO GALINDO, este, de Guamúchil, Sinaloa.

--No me acuerdo, Rivas— me dijo, devanándose la sesera por la impotencia de no poder encontrar el dato en su memoria.

--Fue en Guadalajara, ‘Cacho’, tú y yo platicamos con Bustillos. Pero ni con esas.

La cuestión es que el ‘Cacho’ Angulo recuerda con gran nitidez la historia de los sucesivos cambios de dueño y directores que se realizaron en la revista Impacto, tras del deceso de su fundador, REGINO HERNÁNDEZ LLERGO.

Como sea, recordó que cuando la viuda de don Regino no pudo con el paquete, la dirección y el control absoluto pasó a manos de MARIO SOJO IZQUIERDO, un periodista de línea dura, a quien los enviados de don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, no pudieron convencer de que le bajara dos rayitas a la línea editorial.

Fue cuando el Gobierno endureció su actitud y le quitó fiscalmente la revista a Sojo. De la dirección general, se hizo cargo el sonorense CARLOS MONCADA OCHOA. Posteriormente, entró al relevo JUAN BUSTILLOS, a quien el Gobierno se lo “vendió” a precio de remate.

Fueron tiempos de bonanza para Bustillos, evocamos el ‘Cacho’ y yo.

--¿Te acuerdas qué ostentoso era, Rivas? Siempre deslumbraba con joyas muy aparatosas— me comenta Angulo.

--Pero se quita la vida porque estaba en la inopia. ¿Qué le pasó?

--No hay información. Más que la que conoces tú y conozco yo.

--¿Deudas fiscales? ¿Anemia de publicidad oficial?

En este punto, ambos callamos. Bien se sabe que en política las venganzas son implacables.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: EN GUAYMAS, contra lo que pareciera un tranquilo camino hacia el proceso político de 2021, sucede que hay barruntos de tormenta que ya empiezan a preocupar a quienes están operando las alianzas para repartir distritos locales y federales y las municipales… Por lo pronto, una fuente porteña me comentó ayer que en Guaymas es vox populi que el exalcalde, exdiputado local y exdiputado federal, entre otras cosas, CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ, va por Morena para la municipal guaymense…

--¿Qué te hace pensar que esto sea cierto?— pregunté…

--Aquí en el Puerto circula fuerte el rumor de que el ‘Bebo’ ya aceptó ir por Morena…

--¿Y si así fuera qué pero le pondrías al ‘Bebo’? ¿Qué no es lo mismo que han hecho muchos priístas y panistas?...

--Es que Zataráin tiene 11 años fuera de Guaymas. ¿En ese tiempo qué ha hecho por la gente de aquí?...

--Creo recordar que les resolvió su problema a los posesionarios cuando fue director de Concertación Social, o algo así, de Sedatu… ¿Qué no?...

--Pero eso era un problema al que estaba obligado a resolver…

--Bueno, como sea, pero lo resolvió…

--Reconoce que tengo razón. No te dejes llevar por tu amistad con él…

--No, para nada. Yo acabo de platicar por teléfono con él y me contó que él había hablado con ‘Alito’ Moreno, con José Murat y hasta con el ‘Borrego’ Gándara, y que ninguno se solidarizó con él… Te la paso al costo…

--No les falta razón. El ‘Bebo’ se la ha pasado mandando por redes sociales fotografías jugando golf y en restaurantes. Te repito: son 11 años sin voltear para Guaymas…

--¿Qué tanta seriedad le concedes al rumor de Morena?...

--Andan desesperados, no la están haciendo en Guaymas. Yo sí creo que el ‘Bebo’ está en pláticas con gente de Morena…

Por lo pronto, es un hecho que el empresario ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, ya fue propuesto por el PRI para que vaya de candidato por la alianza PRI, PAN y PRD…

En este contexto, el perredista JESÚS SALDAÑA, iría por el Distrito 04 Federal, con cabecera en Guaymas, como propuesta del solaztequino… Vale la pena recordar que hace casi tres años, en 2018, Saldaña fue derrotado en su intento de ganar ese distrito, que comprende 41 municipios, con más de treinta en poder del PRI que según opinión de algunos guaymenses, no votarían por él…

¿SARA VALLE DESSENS?...

Se dice que va por la reelección si bien prácticamente nadie le concede expectativas…

Como tampoco se las conceden a SERGIO PABLO MARISCAL, en Cajeme, ni a ROSARIO QUINTERO, en Navojoa…

No es el caso de CÉLIDA LÓPEZ en Hermosillo. Se cree que no tendría mayores problemas para obtener la reelección, luego del posicionamiento en Morena de ALFONSO DURAZO MONTAÑO…

¿HERIBERTO AGUILAR?...

Otro que va a la reelección, lo mismo que RODOLFO LIZÁRRAGA…

De verdad que está alborotadísima la grillera…

Me cae que sí…

A PROPÓSITO DE CAJEME y de sus autoridades, mañana me ocuparé de un tema muy gratificante que tiene qué ver con la donación que hicieron los integrantes de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados para los niños vulnerables del municipio a través del DIF que encabeza doña MARGARITA VÉLEZ DE MARISCAL…

Mañana…

OTRO TEMA PROPUESTO para el jueves: DANIEL TRELLES tuvo la gentileza de ampliarme la información sobre el incendio en un hotel de Tucson hace 50 años. En ese terrible atentado —el culpable fue un exempleado despechado porque fue despedido de la hospedería— murieron por inhalación de humo 29 personas, entre ellos dos secundarianos de apellido SOTO, hermanos de FERNANDA SOTO, rescatada por un joven bombero que, 50 años después, visitó a la hoy señora en su casa…

Mañana, pues…

