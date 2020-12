Perdido Cajeme para el Prian

Pues malas noticias para la Alianza Prian en Cajeme, en la capital en el círculo rojo ya dan por perdida la alcaldía de Cajeme, los números no dan vaya quien vaya; Anabel, Luis Armando, incluso el ‘Roger’, el que sea, ya medidos Rodrigo Bours y Abel Murrieta, por arriba de ellos, así las cosas y panorama para Ernesto Gándara, un buen candidato, perfil al margen de partidos, él como persona pero con un gran problema en cuanto a fórmulas que lo acompañarán, por el corporativismo del PRI y la exigencia de cuotas del mismo partido y del PAN y PRD. Tuve la oportunidad de platicar con priístas de la capital y de aquí de Cajeme, coinciden sobre todo perciben el hartazgo de la gente de las últimas administraciones y peor de esta, la de Sergio Pablo Mariscal, aunque fue de una coalición de Morena, pero 8 años, más el que falta que pinta peor, pues la gente quiere ya otras opciones, y que vuelva la paz, por eso en mediciones salen altos; Rodrigo y Abel y esto implica voto en línea a Ricardo, así de simple y sencillo, la gente de Cajeme, mi querido municipio quiere un real cambio de fondo. Así pues, cuesta arriba para Ernesto, una plaza importante para él, tendrá su buena cantidad de votos, pero cargará en hombros candidato(a) a la alcaldía, habrá que ver la fórmula que lo acompañe en la diputación federal y las 3 locales para poder ser competitivo. Ya hay un candidato de “casa”, Ricardo Bours, su amigo, entrañable, no un enemigo, un adversario muy competitivo que encabeza un Movimiento y un partido que no tiene desgaste en ejercicio de Gobierno, que ya de entrada dio un tremendo golpe en una de sus fórmulas, la diputación federal por el VI Distrito va Eduardo Flores, un productor del sector primario, consensuado con las organizaciones agrícolas del sector privado y social del campo. Esto obligará y que bueno, dada la enjundia de ‘Lalo’ un No al Novillo de corazón y defensor de las causas del sector como el recién fallecido ‘Kily’ Cruz, a que el Prian elija a candidatos competitivos. ¿Quiénes?, es la pregunta ya que por el VII por MC, otra excelente elección Javier Ruiz Love, también con todo el apoyo del sector agropecuario del Mayo. Para el IV, otro problema de acuerdo a negociación y repartición, el candidato sería emanado del PRD e irían otra vez con Jesús Saldaña, quien fue derrotado por la ola de Morena no por Heriberto Aguilar y ojo, le pasó por encima el entonces candidato del PRI, el exalcalde Otto Clausen, o sea pinta otro Distrito perdido para la alianza, que si votan en “línea” e IV, VI y VII, el candidato de MC Ricardo Bours, se llevaría muchos votos en el sur, es su territorio, cuidará que las fórmulas que lo acompañen sea de lo mejor del partido y sociedad civil. Así pues, vaya reto para mi buen Ernesto Gándara, es mano, deberá elegir los mejores hombres y mujeres del sur que lo acompañen, el panorama luce complicado y competido.

GUAYMAS

En el Puerto, Ernesto y la alianza cumpliendo con lo ofrecido de seleccionar candidatos de la sociedad civil, irán con Rogelio Sánchez, he recibido buenas referencias de él, ignoro si tenga estructura, carisma y arrastre popular para lo que se viene. Y digo esto porque ya MC registró dos precandidatos, la doctora Karla Córdova y Manuel Villegas, quienes le conocen al asunto de la polaca, pero también por ahí viene otra figura que le entiende muy bien a esto y que le quedan pocos meses ya como funcionario estatal, me refiero al secretario de Salud Enrique Clausen, quien irá por la alcaldía que ya ocuparon su señor padre, don Enrique y su hermano… y va por ella. ¿Por qué partido? Pues él es militante del PRI, toda su vida, un operador político muy capaz con larga trayectoria mucho colmillo para estas lides, encomienda política que se le ha encargado, la saca y que mejor ejemplo que las campañas de la hoy gobernadora Claudia Pavlovich y la de su propio hermano Otto. ¿Qué me ciega mi relación y aprecio por Enrique y su familia? No, casi ni lo veo, pero sé de lo que es capaz para ganar una elección y máxime si él mismo quiere aparecer en boleta electoral. ¿Qué decisión tomará Ernesto de Lucas? ¿Qué hará Ernesto Gándara? En los próximos días lo sabremos, las decisiones que se tomen darán luz a lo que se viene, lo que sí, si no hay negociación con Enrique, clase de cráter, no boquete, el que le hará a la alianza en el Puerto, que si sumamos la situación en Cajeme y el Mayo, pues muy complicado el asunto para la alianza. Lo que si me queda claro y debe quedar a los ciudadanos del sur, hay que recuperar los distritos IV, VI y VII, es importantísimo recuperar esas curules y que AMLO tenga contrapesos del 2021 al 2024, de lo contrario, mejor ni imaginar.

TRÁSFUGAS

Siempre en estos periodos de elecciones se vienen los tiempos de los “trásfugas” de militantes que se sienten que a ellos les toca la candidatura, que es un turno, que son dueños del partido, cabezas de grupos, cuotas y al no dárselas, se van. Inicio MC con la llegada de Ricardo Bours, al partido a invitación de la dirigencia nacional, esto provocó la salida de María Dolores del Río, ‘Maval’ en Nogales y dos que tres que no recuerdo. ¿Y qué pasó? Nada, que les vaya bien y punto, pero también deja ver que los principios, ideales, congruencia, se quedan a un lado para que salten y predominen los intereses personales. Hace unos días renunció a sus más de 85 años, un exgobernador de Chiapas, cacique, exsecretario con Salinas, el señor Patrocinio González, por no estar de acuerdo con la alianza. ¿Cimbró al partido? No. Esta semana, también con carta dirigida al PRI renunció un exalcalde, un exdiputado, que gracias al partido, vive como vive, el guaymense Carlos ‘Bebo’ Zataráin, que todavía en la precitada carta puso me voy del “glorioso” PRI (Uts) ¿Y qué va a pasar? Nada, más que lo mediático, seguramente se sumará a Morena, el partido que está recibiendo el cascajo que seguramente saldrá de filas del tricolor y del PAN, cuando no les den candidaturas, de por sí ya el padresismo operando con Morena, ahí todos se purifican. El señor Zataráin, tiene años desarraigado del Puerto, a lo mejor cree que su marca vale, en fin, veremos mucho de esto en los días por venir con los destapes de fórmulas federales y locales, mucho circo, parafernalia y nada de rentabilidad política.

REELECCIÓN

Quienes solicitaron cartas de información para reelegirse como legisladores federales fueron Wendy Briseño y Lorena Valles, por el III y V con cabecera en Hermosillo, como ustedes saben la señorita Briseño, ha desatado mucha controversia y polémica con columnistas y medios por aquello de la agenda que quiere imponer en Sonora, en relación a matrimonios igualitarios, aborto, lo que le ha generado críticas que ella considera violencia contra su persona. El detalle es que en cuanto a gestión tanto ella como Valles y los demás diputados federales por Sonora, de Morena, más los pluris, no han hecho nada, nomás han levantado el dedo a como manda el Presupuesto, el presidente y lo estamos viendo en los presupuestos y proyectos que presentó la gobernadora Claudia Pavlovich, no le aprobaron nada desde que Morena tomó el control de la Cámara de Diputados, lo que traerá consecuencias en 2021, 2 mil millones menos de recursos federalizados. ¿Pero qué tal los programas clientelares? El del IV de Guaymas, Heriberto Aguilar, también mandó carta de intención, aunque dice que buscará la alcaldía. La alcaldesa Sara Valle, quiere repetir, ¡háganme el favor! Y la coordinadora nacional del PT, Ana Guevara, ni en pintura la quiere ver. Quien sí de plano se salió fue el diputado del VI, Javier Lamarque, se quiere ¡reelegir! ¿Con qué cara? No ha hecho, ni hizo nada por Cajeme, solo con una elección de estado, previsible, podrá ganar Morena y su coalición en el sur; Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, tienen las peores administraciones municipales, los diputados federales nada hicieron y los locales, pues 3 años, tuvieron mayoría en el Congreso y las perdieron todas, señal de incapacidad de quienes llegaron y que dependieron de unos muy malos asesores. Por cierto, en el paquete aprobado esta semana, los aliados de Morena en la elección 2021; PV, María Dolores, PT, PES, dos terceras partes votaron a ¡favor! De la Ley de Ingresos-Egresos de Sonora del año que entra, solo 10 de Morena, en contra, y como siempre el diputado de Cajeme, Raúl Castelo, haciendo el ridículo cuando hace uso de la voz, sin argumentos sólidos, más que el rollo de siempre de una 4T que no se ve por ningún lado, en fin, buen trabajo del ‘Potrillo’ y Raúl Navarro para sacar el presupuesto y evitar reconducción presupuestal. Pero al margen de esto, menuda bronca se le viene a Durazo, se quieren reelegir alcaldes, diputados federales, locales, con todo y sus pésimos resultados, los de atrás se quieren subir a la ola, quieren probar la “chuleta” de lo que es vivir del presupuesto y los que están no la quieren soltar, no nomás en el Prian o MC, veremos la desbandada en Morena y su coalición. ¿O no?

RBC REINICIA ENERO

Pues mientras se da la firma de la alianza y se dejen venir destapes, el virtual candidato MC Ricardo Bours, reinicia gira de precampaña entrando enero; municipios del río, sierra, valles, hasta recorrer los 72 municipios de la entidad. Visitas a la militancia y sobre todo, ruedas de prensa que le solicitan, en todos los municipios que ha visitado, algo que no ha hecho Durazo, ni creo lo haga, está muy confiado en la marca Morena, el presidente y el flujo de recursos que llegará de programas clientelares… y durante la veda. Mucha agenda privada la de Durazo, mientras que la de Ricardo, abierta a la militancia, a quien se acerque, medios, etc… la diferencia cuando se tiene o no… cola que te pisen. Ignoro si mi buen Ernesto Gándara, hará precampaña, dicen que no deberían por la contingencia, pero Ricardo, ha cuidado los términos legales, incluso chequeo y pruebas de COVID a su equipo al término de la gira que tuvo por 28 municipios antes de la Navidad. No tengo reportes de actividades de Ernesto, seguramente las tendrá llegado el momento, cada quien su estrategia, y ya comentaremos.

PARAFERNALIA

La que hizo el Gobierno Federal y el canciller Marcelo Ebrard con ¡3 mil dosis! que llegaron, cuando somos más de 100 millones de mexicanos a los que hay que vacunar, todo un show en el Aeropuerto y en la mañanera presidencial. Que son gratis, que es politiquería quien quiera lucrar dijo el presidente, cuando él mismo viola todo, incluso el meterse en proceso electoral, el punto es que para que llegue la vacuna a todos, esto tardará ¡años! con solo hacer ejercicios aritméticos… y son dos dosis para cada uno. “Que esto es el inicio del fin de la pandemia”, ¡por favor! que más quisiéramos, pero para nada hacen referencia a los miles de muertos, contagiados, a la pésima política de salud del mismo presidente, minimizándola y ya ni que hablar de López-Gatell, un crimen lo que han hecho, pero nos veremos en las urnas en junio del 2021.

ECONOMÍA

Se va el 2020, año atípico que queremos olvidar, por la pandemia, las secuelas en salud y también en la economía, pésimas decisiones de AMLO, hoy las consecuencias, no quiso suspender obras no prioritarias y han desaparecidos millones de Pymes, muchos despidos y viene mucha informalidad, menos ingresos al SAT. Se redujo apoyo a un sector productivo tan importante que es el campo, acumula 40% de rebajas de apoyos y ahí se puede ir uno analizando a cada sector, todos perdiendo y el presidente, cuadrado en sus ideas, el dinero directo a la gente, pero hundiendo a quien paga impuestos para que él siga tirando el dinero. Y viene la elección intermedia más grande de la historia. ¿Ustedes creen que a AMLO le importará la economía? Serán los votos y por ahí se irá el dinero. ¿Y después? ¿Sobre qué se irá? Y lo más preocupante, aparte de la desaparición de millones de Pymes, empleos, etc… es la incursión de los militares en el ámbito empresarial, que les toca a los civiles. ¿Qué se trae AMLO? Les entregó construcción Aeropuerto Santa Lucía y su administración e ingresos; les entregó aduanas y puertos, con ello los ingresos del contrabando y de drogas. ¿A poco creen que esto se acabó? Ingenuos los que piensen eso, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué? A los militares se les asigna presupuesto en la Cámara de Diputados, están para servir al pueblo. ¿Por qué ahora en actividades empresariales?, una de las razones que veo es el endurecimiento del cambio y modelo de Gobierno que se trae el presidente y que necesitará del apoyo de la milicia, ¿qué otra? Por eso, y no dejaré de insistir, que importante es que recuperemos la Cámara de Diputados, urge contrapesos, Sonora tiene que poner su aporte con buenos candidatos de MC y alianza, por lo pronto MC está haciendo buena elección para el VI y VII, y creo dará una buena sorpresa en el IV; mal candidato de la alianza en ese Distrito si va Saldaña. Y pues preparémonos, si el 2020 estuvo mal, 2021 pinta peor, seguirán cierre de negocios por pandemia, empleos que se perderán, menos ingresos a arcas fiscales federales, estatales, municipales, el contribuyente pospondrá sus pagos, dará prioridad a lo básico, perdón pero es una realidad. No habrá recursos en Fideson para apoyar a Pymes y MiniPymes, informales, por eso creo importante la iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich, para incentivar la apertura rápida de empresas y que Jorge Vidal, siga facilitando las cosas para que lleguen inversiones, porque del Gobierno Federal, nomás nada y no habrá de otra, a ver cuántas Pymes aguantan el 15% de incremento al salario. Ah! y enero 2021, más impuestos a gasolinas, etc… nos volvió a mentir AMLO, pero pues necesita dinero rumbo a junio 2021, sus obras que no quiso suspender, por eso reitero pregunta ¿qué hará cuando el secretario de Hacienda le diga, ya no hay dinero?