En Sonora Morena no tiene infraestructura político-electoral y enfrenta una crisis con sus candidatos

EN MI OPINIÓN, NO ES UNA GARANTÍA para el que resulte candidato a presidente municipal de Cajeme, pertenecer a Morena. Tampoco y tal vez menos —que el presidente de la República, se llame ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (ayer estuvo de broma pero no se le dio. Quiso hacer reír a su voluminosa audiencia y simplemente su chistorete, por desgastado, no produjo ni una leve sonrisa. Su broma estaba reciclada. Fue la misma que dijo en 2018: “La noticia es que ya no habrá mañaneras”. Para luego, con una sonrisa traviesa, aclarar que no era cierto, que no les daría ese gusto a los conservadores y a sus adversarios. Que era una broma por El Día de los Inocentes”. ¡Ufff!).

Morena, como partido en el poder federal, está muy “desgastado”. Sus hombres y mujeres en el poder, han dejado mucho qué desear. El Gabinete Presidencial prácticamente es otro de aquel que llegó con AMLO el primero de diciembre de 2018.

Y los que quedan de aquella primera comalada, está muy quemada, empezando por MANUEL BARTLETT DÍAZ.

¿Las legislaturas federales?

Peor tantito.

Es muy socorrida una definición que los políticos de oposición utilizan para describir a los diputados federales y senadores de Morena. “Es puro cascajo”, resumen.

Y en algunos casos, no les falta razón. Los triunfalistas de Morena podrían llevarse un doloroso fiasco si creen que la marca de Morena o la de López Obrador, los va a sacar adelante solo por tratarse de eso, de las marcas.

Primero que anda, habría que ver como es la idiosincrasia de los estados donde habrá elecciones en 2021. No todos son Guerrero, Michoacán, Chiapas, y demás con una alta población de personas humildes. Mejor dicho, de mexicanos empobrecidos que se benefician con las pensiones o regalías, como quiera calificar usted a estas dádivas heredadas continentalmente por EVITA PERÓN y nacionalmente por LÁZARO CÁRDENAS y, en alguna medida y en algún aspecto, por LUIS ECHEVERRÍA.

Hoy mismo en Sonora, según encuestas, “no hay nada para nadie” en tratándose de la gubernatura.

Dicen que todavía no, que no hay que comer ansias. A lo mejor.

Por otra parte, si bien la Alianza PAN, PRI, PRD le saca 3 puntos de ventaja a Morena en la encuesta mencionada, nadie debe andar de triunfalista pues falta mucho trabajo por hacer.

Ubiquémonos en Sonora, caro lector: Morena va en alianza con el PT y el Verde. Como dice ahora, “cascajo puro”. El Verde en su origen lleve el pecado capital y en su turbulenta trayectoria su propia degradación.

¿EL PT?

Más o menos en las mismas. Su nacimiento, no puede definirse sin la imagen de RAÚL SALINAS DE GORTARI. A él se le atribuyó por los principales analistas de la prensa nacional en 1994, como el diseñador y financiero del PT, sin duda con recursos públicos. Según el periódico El Financiero, efectivamente en estos momentos no hay nada para nadie. La ventaja es muy breve pero, bueno, no está mal.

Y a estos triunfalistas que hacen predicciones, se les recuerda que no estamos en el 2018, estamos en el 2020 y las elecciones serán en el 2021. Pero hay mucho más, querido lector: en Sonora pero también en varias entidades del país, el Gobierno de Morena enfrenta el desgaste de muchas crisis.

Veamos: unas – no una, unas— por la pandemia y que todos conocemos. Han sido dos años de terrible desgaste, de quedarle mal a los ciudadanos, no solo desde el Gobierno Federal, sino desde los gobiernos estatales y municipales.

Principalmente estos.

(En Cajeme hay una terrible crisis de desgobierno municipal, y así lo establece un trabajo periodístico en TRIBUNA).

Decía yo de las crisis. Unas, si, por la pandemia; otras, por la inexperiencia y el desorden. Esto no tiene vuelta de hoja. Todo esto se va a reflejar en el voto contra Morena. Justamente, el nuevo partido “oficial”.

Antes como antes y ahora como ahora, decían nuestros ancestros. ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

Lo cierto es que en Sonora Morena no tiene estructura. Esto es una realidad que nadie podría objetar en su sano juicio. Morena se forjó como quien dice de la noche a la mañana. Usted recordará como ALFONSO DURAZO, recorrió el estado de orilla a orilla, de norte a sur y de oriente al poniente.

Se reunía con el que se le acercara a saludarlo y a ponerse a sus órdenes. Él mismo buscaba a aquellas personas que alguien las recomendaba. Eran vecinos más o menos conocidos en su comunidad.

Alfonso los contactaba y los incorporaba a su equipo de promotores. Había crisis de prospectos para las candidaturas.

¿En qué derivó esta penuria estructural?

En que algunos de los candidatos a presidentes municipales y distritos locales, no pasaron por el tamiz del perfil. No todos eran viables, no todos hubiesen pasado la prueba de confianza y de trayectoria.

Por eso, en Sonora hay crisis de gobernabilidad en varios municipios, en varios ayuntamientos.

Al desgaire: Cajeme, con SERGIO PABLO MARISCAL. Guaymas, con SARA VALLE. Navojoa, con ROSARIO QUINTERO. Bácum, con ROGELIO ABOYTE.

Solo la improvisación y las prisas, podrían explicar que se hayan postulado a candidatos con estas características.

No lo digo yo. Están a la vista. Los padece la sociedad.

Precisamente a esto me refería en los Rumbos de ayer, es un comentario sobre el propósito de los aliancistas del PAN, PRI y PRD, de escoger a los cuadros con trayectoria más limpia, no solo de dinero obtenido en forma ilícita sino de menos limpios de sangre. Estas palabras no fueron mías, eran de mi fuente. Y mi fuente es seria, con datos precisos.

Por esas improvisaciones, es que se registraron en Sonora casos como el de Bácum, como el de Aboyte; y los de Cajeme, Navojoa y Guaymas.

Entre muchos otros.

Pues sí. Morena no tiene aliados en Sonora. Y por eso busca aliados y disidentes de otros partidos.

Ahí está el caso de MARÍA DOLORES DEL RÍO. Igual, el de ‘El Bebo’ CARLOS ZATARÁIN.

Ahora bien: Gea—Isa, una muy prestigiada encuestadora, le da solamente a Morena dos puntos de ventaja (24 a 22) para la Cámara de Diputados.

Algunos piensan que en gran medida la clave estará en los candidatos a otras posiciones.

Tiene sentido, ¿no?

De hecho, es vox populi que nadie apuesta por la reelección de los diputados de Morena. ¿Qué hicieron? ¿Qué gestionaron? Acá en Sonora y particularmente, en el sur, habría que preguntarles a los productores de los Valles del Yaqui y del Mayo.

Y concretamente, hay que preguntarles sobres la gestión que a su favor haya realizado JAVIER LAMARQUE.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y NO ES POR NADA PERO EL QUE anduvo por tierras cajemenses disfrutando de sus vacaciones, es ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, quien ayer viajó a la Ciudad de México para registrar su precandidatura a diputado federal por el VI Distrito, que comprende el municipio de Cajeme…

Salas dijo ayer, al reunirse con algunos de los miembros del café plural del Yori Inn, que está firme en sus aspiraciones de ser candidato a la Alcaldía de Cajeme…

Es incuestionable que se trata de un excelente cuadro político, sin anticuerpos, con limpia trayectoria como ciudadano y como servidor público, que es de lo que ávida la dirigencia morenista…

En la reunión, estaban, además de Andrés, CARLOS AMAYA RIVERA, NYDIA RAZCÓN, PEDRO HARO, RAFAEL ‘El Güero’ CASTRO, entre otros…

Y AQUÍ, LA NOTA TRISTE, dolorosa: recién falleció en Nogales, Arizona, el señor RAMÓN MURILLO, un ciudadano que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos desde que a temprana edad emigró de su pueblo, ahí vecino, a buscar un horizonte mejor…

A su entrañable amigo SERGE ENRÍ- QUEZ TOLANO en el Campo 60, mis condolencias por la pérdida lamentable de este hombre al que tuve el privilegio de conocer…

Murió por el COVID-19 y rondaba los 79 años…

¡Descanse en paz!...

