El cumpleaños de TRIBUNA y la ausencia presencial de los líderes de los partidos

HOY VOY A INICIAR LOS RUMBOS CON UN tema muy doméstico, es decir, muy de casa. Me refiero al cumpleaños 55 de TRIBUNA DEL YAQUI. Pues sí: resulta que este periódico tan entrañable para muchas personas, está de manteles largos por la celebración de esta fecha, tan significativa para quienes están aquí desde hace varias décadas (mi primera columna se publicó el 14 de octubre de 1987. Imagínese). Por aquellos días de 1967, yo todavía no me iniciaba de lleno en el periodismo. Pero ya escribía algunas cosas que solo leía un selectísimo público que nada tenía qué ver con la poesía.

Mi conexión con el mundillo del periodismo, se limitaba al encargado de la sección literaria (MOISÉS ORTIZ, que en paz descanse), y algún reportero y fotógrafo que me privilegiaba con su amistad (ABEL MORALES). Recuerdo con meridiana claridad aquel día. Muchos nos preguntábamos como sería el nuevo periódico del que tanto se hablaba.

Yo corrí al Mercado Municipal a adquirir un ejemplar. No lo estaban vendiendo. Lo regalaban por ser el primer ejemplar. “Aprovecha la promoción, Mario”, dijo el señor Silva, del puesto de periódicos y revistas. El encabezado a ocho columnas, hacía referencia al nacimiento del nuevo órgano informativo: “Ha nacido un gigante del periodismo”. TRIBUNA DEL YAQUI nacía más moderno que el resto de los periódicos que circulaban en el Estado. Más colores, más nitidez en las fotografías y una cobertura informativa muy completa. Así nació. Durante muchos años, la figura señera de la sección editorial, fue la del Profesor BARTOLOMÉ DELGADO DE LEÓN. Inolvidables sus columnas. (Cuando murió, CARLOS MONCADA se refirió a él con estas palabras: “Bartolomé siempre fue un poeta, aún cuando muchos lo creían periodista”). Bartolomé, que era un purista del lenguaje, fue la figura estelar de TRIBUNA hasta su retiro, en los años setenta. Y llegaría la era de ENGUERRANDO TAPIA QUIJADA. Profesionalmente, tenía un enfoque más periodístico y la empresa aumentó su número de periódicos. Tenía presencia en Navojoa, Cajeme, Guaymas y Empalme, Hermosillo y Nogales. Su columna “Mi Libreta de Apuntes” tuvo trascendencia, incluso nacional. Al finalizar 1980, Enguerrando falleció de una pancreatitis muy agresiva. Por cierto, hace unos días DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, me comentaba que su familia y la de Enguerrando, eran vecinas y que cuando él estaba hospitalizado en Tucson, le visitó en su lecho de enfermo terminal. “Sufrió mucho porque no le podían dar de beber agua. Estaba muy inflamado por dentro. Cuando me vio, clamó: Daniel, dame por favor!” Enguerrando murió también prematuramente y muchos lamentamos su partida.

TRIBUNA, como periódico consolidado al mismo tiempo que se fortalecía como empresa se convirtió en el órgano informador por antonomasia en el sur del Estado. Particularmente, ha sido para mí un orgullo ser parte de esta empresa y mucho más serlo por tantos años. En estas tres décadas y pico, establecí vínculos de amistad con algunos compañeros en el periódico. Algunos se adelantaron. DAVID GUZMÁN CHÁ- VEZ, verbigracia, con quien compartí un proyecto literario que a ambos nos dio muchas satisfacciones. JESÚS OSUNA, uno de los cronistas de sociales más completos que he conocido. David tenía un estilo muy propio que daba a sus crónicas de color, un toque muy coloquial que conectaba de inmediato al lector con el autor. Su narrativa era incomparable. Muchos periodistas, los mejores, sin duda, han pasado por TRIBUNA, por los tres diarios que integran la cadena.

Por eso, a pesar de la pandemia o tal vez por la pandemia misma, es que en esta casa editorial estamos de manteles largos.

¡Larga vida para TRIBUNA!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

NO ES POR NADA pero de verdad que fue estupendo el artículo-reportaje que escribió y subió a redes sociales, mi colega y amigo de Guaymas, AGUSTÍN RODRÍ- GUEZ LÓPEZ, sobre el exitoso ciclo hortalicero que lograron los productores del Valle de Guaymas- Empalme, dando su lugar a un auténtico ícono de la producción agrícola en esa región, de quien seguramente usted ha oído hablar en más de una ocasión: MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA, entre otras cosas, exalcalde (y muy buen alcalde, según recuerda su amigo JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS)…

Toño—así le gustan que le digan—Llano, todavía es recordado por su buen desempeño como alcalde de Guaymas, que lo fue entre 1982 y 1985, después de ENRIQUE CLAUSSEN BUSTILLO y antes de MARCO ANTONIO CÓRDOBA…

Personalmente, he tratado muy poco a este personaje, de quien he tenido amplias referencias, gracias a algunos de mis amigos que lo son suyos…

Por eso sé que es un hombre modesto, que no le gusta aparecer más de la cuenta en medios pero que eso no le quita empatía con la gente que conoce…

Bien por Guaymas y Empalme…

Bien…

Y ACÁ, EN CAJEME, FÍJESE, NOMÁS, COMO SON las cosas: a falta de movilidad de los partidos políticos, grupos de ciudadanos que tienen una trayectoria política, se reúnen a tomar café y a picar piedra en torno de lo que se viene para el año venidero…

¿A dónde quiero llegar?...

Bueno, a contarle lo siguiente: el pasado 24 de noviembre se reunió una veintena de exfuncionarios públicos—entre ellos dos exalcaldes— para desahogar sus inquietudes ante la perspectiva política que aún no arranca pero de la cual se habla mucho… Fue una reunión-café y tuvo lugar en el restaurante del Hotel Yori Inn, organizada—o promovida, pues—por JESÚS FÉLIX HOLGUÍN y SÓSTENES VALENZUELA MILLER…

Ah, casi se me olvida: también estuvo el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL…

Además de los dos exalcaldes y del actual, se dieron cita ANTONIO GÁNDARA ASTIAZARÁN, EDUARDO (Chito) ZAMORA, el abogado PEDRO HARO, el exdiputado federal por el PAN, CARLOS AMAYA RIVERA, FERNANDO GODÍNEZ, ARNOLDO HERNÁNDEZ, CARLOS FORNES, el Lic. SAÚL BENÍTEZ, (cocoreño de pura cepa), un hermano del secretario de Hacienda RAÚL NAVARRO GALLEGOS, y, naturalmente, el que tomó las fotos…

Usted no me podrá negar: la gente ama la política, y ante la pasividad de los partidos, busca la manera de comunicarse entre sí y opinar sobre lo que está ocurriendo o podría ocurrir en Sonora…

Digo, ¿no?...

Mire usted: específicamente en el PRI, este silencio se torna más notable porque se trata del partido en el poder de Sonora…

Ciertamente, de ERNESTO DE LUCAS poco se sabe y a lo mejor por esta ausencia presencial, es que algunos cercanos a ‘El Pato’ suben a las redes videos viejos en los que el dirigente estatal del PRI, aregan duro a funcionarios corruptos…

Y, claro: los priístas o expriístas como es el caso de los que se reunieron a tomar café en el Yori Inn, buscan sus propios espacios para intercambiar puntos de vista…

Como verá usted, la vida riela…

MIENTRAS TANTO, EL SÁBADO ANTERIOR se dejaron ver por rumbos del restaurant Sofía, de Ciudad Obregón, el empresario JUAN RURICO LÓPEZ y el exdiputado federal (en dos ocasiones) JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

En mesa parte, estaban a partir un piñón el exalcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y JOSÉ MARÍA URREA (Chemita), alto funcionario de Tv Azteca Sonora…

Julián y Rurico, platicaron ampliamente en torno a la taza de café, y me contaron que más tarde se les vio a la hora del almuerzo, en merendero El Bronco…

Es todo.

Le abrazo.

