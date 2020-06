Gobernadora asume decisión… Lilly… ¿Rescatar Oomapasc?

Creo acertada la decisión de la gobernadora Claudia Pavlovich, en base a información científica, especialistas del mismo comité que se formó y también ante posibilidad de resquebrajamiento del tejido social, por razones económicas, de levantar de manera gradual, ordenada con todas las medidas de iniciar actividades económicas, empresas no esenciales, algo que población, sectores como Pymes e informales verán con buenos ojos, una luz al final del túnel.

Pero esto no implica que el COVID ya desapareció, de hecho los casos y muertes seguirán, por eso será vital seguir tomando las medidas necesarias, será responsabilidad de la población y empresarios acatar lo que autoridad señale y ordene. No voy a entrar en números de casos, de muertes, ya los reportes diarios los da la autoridad federal y por las noches el secretario de Salud, Enrique Claussen, quien nunca ha maquillado nada, ha hablado con la verdad, aunque le molestó al dirigente de Index Gerardo Vázquez, que sintió alusiones personales olvidándose de la responsabilidad del encargado del Sector Salud, evitar el menor número posible de contagios y muertes.

Hay que reconocer, repito aunque no ha terminado esto, solo el reinicio de actividades que se dará entre el 16 y 22 de mayo que el Gobierno de Claudia Pavlovich, tomó dos acciones importantes 1) se adelantó en 2 o 3 semanas a decisiones que tomó el Gobierno Federal y otras entidades, por eso los índices estatales no son tan altos, reconociendo que hay problemas en SLRC y un repunte en Hermosillo y Cajeme, por culpa del relajamiento en movilidad de la gente y 2) la aplicación y rediccionamiento de recursos estatales, de la Federación no se ha recibido nada.

En fin, viene una semana clave, la última previo al reinicio, sigamos con el confinamiento por el bien de todos, ya el próximo fin de semana reiniciarán actividades, repito, tomando las medidas de sanidad y sana distancia.

¿CAMPANAS AL VUELO?

El reinicio de actividades económicas también revelará una cruda realidad, el tamaño del desastre económico, sobre todo para Pymes e informales y para empresas; la pérdida de empleos, el poder adquisitivo, la cadena de proveeduría rota… y sin capital del trabajo, los apoyos del Gobierno del Estado a través de Fideson son para paliar, para efectos de sueldos, los de AMLO, 25 mil pesos de nada sirven para empresas.

Esta pandemia ha dejado a finales de abril entre 700 mil a 1 millón de gente sin empleo y como bien dijo la gobernadora, con efectos para 1 año y medio en recuperación y a meses de entrar en proceso electoral 2021, el cual vendrá muy álgido y sucio.

LILLY

Estos días de una manera ruin y cobarde en redes sociales, Morena y sus bots degradaron e insultaron a la senadora por Sonora, Lilly Téllez, no le perdonan su separación de la bancada, por razones personales de convicción y congruencia, se puede estar al ojo y escrutinio por ejercer un puesto público, pero no insultar, agredir de esa manera de meterse con ella y con su hijo. Tales fueron los ataques en las redes sociales que el jefe político de la plaza en Sonora, Alfonso Durazo, salió a dar la cara y en su cuenta personal de twitter, defendió a Lilly y que deben dejar a un lado las cuestiones políticas y respetar a la persona. Ninguna de las que se dicen feministas salió en defensa de Lilly, ninguna legisladora, ni siquiera quien fuera su compañero de bancada, el senador Arturo Bours, todos y todas con su silencio, siendo cómplices de los ataques, solo porque la hoy senadora sin partido, no vota en “línea” a todo lo que diga el jefe máximo, AMLO.

Es obvio que quieren la curul de Lilly, para dársela al suplente, no lo hará, ni la van a doblar y le quiten comisiones, asesores, etc… aguantará todo lo que venga hasta el 2024 y pues lo único que está mostrando Morena es autoritarismo y que se mueve como el PRI de los 70 y 80.

¿AL RESCATE DE OOMAPASC?

Hubo sesión de la Comisión de Agua que preside el regidor del PAN Rafael Delgadillo, una de las cosas que se vio y decidió es buscar la forma de rescatar a Oomapasc, organismo que está en quiebra hace rato, para lo cual se comisionó al regidor Emeterio Ochoa, a que hiciera gestiones en la capital ante el Gobierno, Congreso, la manera de rescatar y apoyar a esta paramunicipal.

Yo me pregunto ¿cómo ayudar a un organismo que se maneja de manera opaca y nada transparente? ¿Cómo ayudar a un organismo que crea una empresa fantasma, North Collect para supuestamente eficientar cobranza, lo cierra por no cumplir expectativas y abre otras ¡3!, para seguir cobrando, sangrándola y dispersando a cuentas personales? Pues que incongruencia y estaremos atentos a cualquier gestión ante el Congreso, por ningún motivo el diputado Rogelio Díaz Brown, debe meter la manos, ni destinar recursos presupuestales, es corresponsable como alcalde, de lo que pasa ahí, ni Luis Armando Alcalá, debe meterse. Y no veo, ni creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, ni el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, tenga voluntad de meterle un cinco a Oomapasc, no es función del Gobierno del Estado, para empezar, ni del Congreso y menos cuando se maneja de una manera deshonesta con signos de evidente corrupción y cuando tienen denuncias en proceso, el último de mayo le toca a la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, presentarse en Congreso. Hago un llamado a regidores a que estén atentos a reportes financieros, no duden que a pesar de la pandemia y ante baja de ingresos, Mariscal, Galindo y Cía, ordenen meter facturas al Ayuntamiento y al organismo de agua, no lo duden ni tantito.

Por cierto, a ver qué regidor pide informe de la empresa que sanitizó la Central Camionera, Seguridad Pública, sus unidades y oficinas públicas. ¿De quién es la empresa? ¿Cuánto irá a facturar? Nomás imagínense.

CAJEME… OTRA VEZ NOTA NACIONAL

Nuevamente y relacionada con inseguridad y colusión de policías con el crimen organizado, Cajeme, nota nacional en noticieros y portales. Primeramente, un video que se hizo viral, de dos tomas, una nocturna y otra de mañana en donde elementos de la Guardia Nacional, quienes deben de luchar contra el crimen, extorsionando vilmente a un ‘cholo’ a un ‘tirador’, exigiéndole que pague la cuota respectiva, en una de ellas le piden 11 mil pesos, que los pase por debajo de la puerta, que no le pasará nada, no le quiere ver la cara… o que usarán granada para tumbar la casa. Estos hechos nos revela y da la idea el grado de colusión, chantaje y de las cantidades que se manejan para quienes se dedican a esta actividad, si esto se maneja con un tirador… imaginarse para arriba con los jefes.

Otro dato, esto se supo porque este delincuente tuvo la idea de usar la tecnología para ubicar a los policías. ¿Y lo qué no se sabe? ¿Qué mandos y policías andan con este tipo de actividades? Lo que es un hecho, es que ya los delincuentes están usando cámara de video para protegerse, así que policías, los que andan en malos pasos, abusados; como también policías empezarán a usar micros, etc… para protegerse ellos también y cuidarse de jefes, extorsiones, cuotas.

Así que no dudar que se venga un “balconeadero” por todos lados y pues queda demostrado que la sociedad está indefensa, corre mucha lana en la plaza y la colusión de policías, está más que demostrada. La otra, el video aunque fue de hace semanas, de militares del batallón de Esperanza, en labores de “entrenamiento” a grupos delincuenciales en Yécora, así pues ni para donde voltear; militares, Guardia Nacional, municipales, todos en la polla y en las garras del crimen, por las buenas o por las malas.

¡Ah!, y con la venia presidencial, abrazos no balazos y no se irán sobre ningún capo, hay barra libre y ¿Alfonso Durazo, encabezando encuestas para el 2021? Que alguien me explique.

RENÉ ARTURO

El pasado viernes en el ejercicio diario que hace en Facebook, el virtual candidato a la gubernatura, Ricardo Bours, tuvo como invitado al presidente de los Yaquis, René Arturo Rodríguez, para hablar de beisbol y algo de polaca, de grilla. En lo personal le pregunté, porqué lo veo seguido acompañando en giras aquí en Obregón, a Toño Astiazarán y porque veo en él un buen perfil ciudadano, si participaría en el 2021 y pues la clásica, si se dan las condiciones, pues ahí puede que esté. En pocas palabras el tocayo levantó la mano, está puesto y que bueno, se necesitan, sobre todo Cajeme, buenos perfiles para todos los puestos de elección popular, los partidos de oposición deben seleccionar a sus mejores hombres y mujeres, sobre todo para las 7 diputaciones federales, urge contrapesos a AMLO en el Congreso, este hombre nos lleva al precipicio como país.

No sé cuál vaya a ser la fórmula del PAN y PRI en Cajeme, el segundo municipio más importante en votos, lo que si sé es que la fórmula que acompañará al candidato a la gubernatura, Ricardo Bours, será de lujo y de agrado a cajemenses y sectores, la fórmula local y para el VI Federal.

Y a propósito de beisbol y del Club Yaquis, el estadio sigue sin entregarse formalmente, no se ha terminado de pagar, por investigaciones personales que he hecho, la cuenta anda ya con intereses en ¡50 millones!, de pesos… y contando, el Ayuntamiento está demandado por la constructora.

¿Qué va a pasar con este asunto? No sé, tarde que temprano llegará el fallo, de seguro a favor del constructor y seguramente las cuentas del Ayuntamiento serán embargadas, participaciones, etc. ¿Le tocará esto a Mariscal? ¿Quién sabe? Por lo pronto la cuenta seguirá subiendo. Y pensar que todo el recurso para la construcción del estadio llegaron, arrancó siendo Rogelio Díaz Brown, alcalde en una operación que siempre la cubrió el manto de la sospecha, el terreno donde está el estadio y hasta donde se les pierda la vista al norte, son de la sucesión de Fausto Islas y de Manlio Fabio Beltrones y todas las obras aledañas, calles de concreto e instalaciones subterráneas, fueron hechas con cargo al Ayuntamiento. ¡Qué chulada! Y hay colonias sin pavimento, entonces en relación al estadio ¿quién se quedó con el dinero?

Por cierto, con respecto al nombre Estadio Yaquis, no sé cuál sea el trámite ante alguna empresa, Ayuntamiento, Gobierno Estatal, pero creo justamente podría llevar el nombre de “Javier Bours Almada” un gran apasionado y su padre por el beisbol, mucho ha sido el aporte a Cajeme, a la región, a Sonora, de este hombre, sin lugar a dudas sería un merecido homenaje.

JOSÉ RAMÓN

Esta semana murió y me impresionó porque tuve contacto con él ese día, otro apasionado del beisbol, el guaymense José Ramón Uribe, quien recientemente le había ganado una batalla a un cáncer de garganta, pero no a su corazón que dejó de latir. Me comentó hace algunas semanas que había tomado de vuelta la dirigencia de la Canaco, donde dio sus primeras batallas y sello de su persona y carácter, su incursión en la política le implicó persecución política en la época de MFB y si no que le pregunten también al Guaty Iberri. José Ramón, aguantó estoicamente, incluso estar en la cárcel, esto forjó aún más su carácter, convicciones y pues recientemente había tomado las riendas de la Canaco y se estaba convirtiendo en una piedra en las zapatillas de la alcaldesa Sara Valle. En una de sus últimas entrevistas se le fue duro a la alcaldesa y cuestionó al cuñado, Santiago Luna, quien está en Hermosillo y es la mano que mece la cuna, acusándolo de que es un malandro y quien negocia con el crimen organizado. Uno propone y Dios dispone y pues decidió llevarse a José Ramón, para tristeza de Lucy, familia y hermanos; Alberto, Pancho, Gaby, y ahora a ver quién asume el liderazgo de Canaco, había conseguido José Ramón, fondos en EUA, para apoyar a Pymes locales, esto ha quedado truncado.

¿QUÉ PASO AHÍ?

Sucedieron un par de hechos en dos dependencias y par de maneras de resolverlos, una con la Delegación Trabajo en Caborca y otra un video afuera de un expendio, en relación a la Dirección de Alcoholes. En Caborca, fue vandalizada la oficina y fueron puestos en ventanas mensajes, incluidos para familiares directos para el delegado ahí, que resultó ser el controversial Mónico Castillo, pocos sabían de eso, lo que generó reacción inmediata. Al día siguiente el secretario del Trabajo Horacio Valenzuela, le pidió inmediatamente la bola, lo suspendió por cuestión de imagen gubernamental, ignoro si estaba enterada la gobernadora que este tipo estaba en el Gobierno, lo único que se sabe es que fue puesto por el que “relincha” sus razones tendrá, obviamente este personaje no debe volver al puesto, nada de que va aclarar situación. Lo otro, un video de una camioneta llena de “cheve” y a unos metros un automóvil de Alcoholes, en la camioneta se ven dos tipos, vayan a saber que estaban hablando o negociando. El detalle es que hubo reacción de la directora Zaira Fernández, señalando, argumentando que se trataba de devolución de producto ¿qué?, en la contingencia, a como estaban las colas en tiendas de conveniencia con origen en Monterrey, quienes por cierto manejaron muy bien sus inventarios, tiempos, pingues ganancias hicieron, pero por otro lado, que riesgos para la salud, se olvidó la gente de la sana distancia. ¿Cómo que devolución? Difícil de creer, en todo caso el asunto debería haberse ventilado en oficina y la carga en camión oficial de la compañía cervecera. Desde mi punto de vista, este tema de restricción de venta de alcohol fue mal manejado, se prestó a muchas irregularidades, riesgos y ahora hasta parada la industria a nivel nacional, no hay, harán su agosto los aguajes, policías y uno que otro vivo inspector ¿o no?