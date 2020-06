Cuando la pandemia pase, quedarán al desnudo los pleitos que hoy se ocultan en Morena

AQUÍ YA LO HE DICHO: ME AGRADA, como ciudadano, el modo de trabajar, en tiempos del coronavirus, de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.

Claudia no es médica. No es una científica. Hasta donde sé, jamás ha pasado por un cargo relacionado con el Sector Salud. Y sin embargo, tomó en sus manos la batalla contra el COVID-19 y se conectó con la gente. Desde un principio, le percibí su interés de conocer la dinámica de la epidemia y el desarrollo de la pandemia, después.

Pero sobre todo, me gustó—decía—su “modo” disciplinado de conducirse en momentos en que muy pocos sonorenses tomaban con seriedad el problema que se nos venía.

Yo quiero creer que la gobernadora consultó a quienes debía consultar y así fue como empezó a convertirse en el vínculo entre el sector científico y el pueblo de Sonora.

Sus gobernados, pues.

Nunca puso en duda las indicaciones que provenían de México. Fue la primera ciudadana sonorense en ponerse el tapabocas. En mostrar el hábito de lavarse las manos con frecuencia. En insistir en la “sana distancia”.

Y principalmente, en el “quédate en tu casa”.

Gradualmente nos fuimos acostumbrando a verla en la tele, a escucharla en la radio. A ver sus videos en las redes.

No mostró la cara “regañona” de ENRIQUE ALFARO, de Jalisco, ni las mentadas del gobernador de Tabasco ni los insultos de algunos alcaldes del sur del país.

Ha sido enfática, sí, pero no autoritaria. Por cierto, casualmente me topé con una fotografía tal vez de principios de año, en la que posan para la cámara dos “CLAUDIAS”, PAVLOVICH. Y SHEINBAUM…

Las dos, curiosamente, han sobresalido por su buen desempeño y su sentido de responsabilidad.

Y usted no me dejará mentir: las dos tienen una virtud coincidente: son humildes.

Ni hablar: las cosas como son.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! DÉJEME CONTARLE que con motivo del deceso de JOSÉ RAMÓN URIBE MAYTORENA, tuve la oportunidad de platicar con algunos políticos de viejo cuño, que ante la imposibilidad de asistir a unas honras fúnebres en forma adecuada, sus condolencias fueron hechas a través del celular o de alguna de las redes sociales…

Lo mismo fue con mutuos amigos del finado. Particularmente, yo converso de política con dos que tres viejos conocidos. Uno de ellos, me dijo algo que me llamó la atención: “Me gustó tu comentario sobre el reciclaje de políticos impopulares para competir en las elecciones del 2021…”…

Un tema en particular fue muy abordado: el exceso de confianza de los partidos que en 2018 fueron derrotados por Morena…

“Es cierto que el PRI y el PAN se confiaron en Sonora. Y es cierto que a Morena no le van a salir muy bien las cosas. Sus bonos andan muy abajo pero también andan por los suelos los del PRI y del PAN. ¡Aguas!, con el exceso de confianza”…

Es incuestionable que por el PRI y el PAN, los candidatos van a salir del mismo grupo de aspirantes que participó en el 2018… pero es previsible que por Morena muchos de los actuales diputados locales van a querer reelegirse y aquí es donde la puerca va a torcer el rabo…

¡Ojo chícharo!...

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿Cómo le han ido las cosas en estos días previos a la celebración del Día de las Madres?...

Y digo celebración porque en la mayoría de los hogares—al menos en Ciudad Obregón— las mamás fueron festejadas, no con la festividad de siempre, pero si reunidos en casa, tomando la debida distancia y todo mundo feliz…

¿Se puede evitar esto?...

Difícilmente…

Los mexicanos tenemos todo el año— bueno, los que aún tienen a sus progenitoras— para amarla y hacérselo saber frecuentemente, y no lo hacen como debiera ser…

Pero eso sí: el diez de mayo lo empiezan con las mañanitas, con fiesta familiar más que bullanguera, y los que ya no la tienen, le llevan “Gallo” al panteón…

Esta vez quiero suponer que no lo hicieron pero sí hubo reuniones familiares…

MIENTRAS TANTO, EN MEDIOS de la Ciudad de México, hay una campaña tendenciosamente inocultable en contra de la directora de la Conade, ANA GABRIELA GUEVARA…

Verdad o mentira, lo cierto es que a base de “refritos” periodísticos están desacreditando a la titular de la Comisión Nacional del Deporte, para sacarla de la jugada en sus aspiraciones a contender por la Gubernatura de su estado, Sonora, el año venidero…

De hecho, algunas columnas de los principales diarios de la capital del país, están amarrando navajas entre ella y su paisana LILLY TÉLLEZ, con un historial periodístico impresionante pero siempre a la sombra de RICARDO SALINAS PLIEGO…

Estos encuentros entre personalidades que han apoyado a AMLO, no le hacen ningún bien al proyecto por la Gubernatura de Sonora…

CÉLIDA LÓPEZ, TENDRÍA que luchar contra esa fortaleza llamada ALFONSO DURAZO MONTAÑO y la verdad, se ve infranqueable, y en cuanto a Movimiento Ciudadano, donde MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ intentará obtener la candidatura, tiene frente a ella una muy cierta posibilidad de tener que competir internamente con el aspirante independiente RICARDO BOURS CASTELO…

Tiempo al tiempo…

A PROPÓSITO DE RICARDO BOURS, en su columna en línea el colega y amigo de Guaymas, AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, tuvo la gentileza de dedicar un bonito comentario en relación a la invitación de que fui objeto por parte del exalcalde de Cajeme, a participar en su programa de televisión en línea, el jueves de enfrente a partir de las 12:00 horas…

He visto varios programas y la verdad Ricardo ha sorprendido a pintos y colorados con su destreza para conducir una plática política y por su facilidad de palabra y la frescura de ideas…

Mi colega y amigo, Agustín Rodríguez, me siguió la idea de que Ricardo se convierta en un entrevistador casual…

Y esto nos sugiere que será una charla muy interesante…

Debo confesar que yo mismo no tengo muy claro cuál va a ser mi papel en este encuentro, pero sí entiendo que será una conversación coloquial, donde las ideas se transparentarán y cada quien expondrá con naturalidad sus puntos de vista…

Mire usted: yo conozco la personalidad de Ricardo, de sus cualidades, de sus ideas, de la franqueza que demostró cuando gobernó el municipio de Cajeme…

Y sé, por experiencia, que con personas de estas características, es muy fácil hablar…

A ver qué pasa….

¡Y SIGUE LA MATA DANDO! PORFIRIO MUÑOZ LEDO, a sus 86 años, tiene la gallardía de responderle a su amigo, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en esta forma: “Yo no soy Borrego, no me callarán”…

¡Por las tripas de Satanás!...

Es triste ver como un proyecto tan largamente anunciado, cuando ya está en marcha, sus principales horcones se empiezan a quebrar…

Porfirio ya se fue; ALFONSO ROMO, anda perdido. Se fue CARLOS ORZÚA y también GERMÁN MARTÍNEZ. Hay fracturas en los acuerdos, en las alianzas…

Esto no presagia nada bueno…

Es todo.

Le abrazo.

