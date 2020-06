La tormenta después de la tormenta: lo crean o no, lo peor de la doble crisis está sintiéndose ya

AYER FUE DÍA DE FIESTA en las redes sociales para quienes se dicen adversarios de la Cuarta Transformación y, consecuentemente, de los grupos de activistas pro- AMLO, conocidos como “chairos”.

Los primeros se burlaban de los segundos, a quien veían hundirse “en un mar de lágrimas”.

La inmundicia de una bipolarizada sociedad desde lo alto del poder.

Una buena parte de la opinión pública aplaudió rabiosamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo. La llamada “Ley Bonilla”.

Precisamente por esta histórica decisión de la SCJN, tuve que dedicarle horas a la lectura del resolutivo que reivindicó el Estado de Derecho no solo en Baja California sino en el país entero.

JAIME BONILLA, el repugnante gobernador de BC, el hombre cuya patanería y soberbia desmesurada, vio ayer como caía hecho añicos su sueño de ser gobernador por 5 años cuando la elección fue convocada para solamente dos años.

Como es el del dominio público, Bonilla manipuló al Congreso, —incluso a los diputados del PAN— para que pasaran por alto una serie de trámites y así poder cambiar la legislación estatal para que se extendiera el mandato a 5 años.

En su momento el presidente AMLO, guardó silencio y con ello la opinión pública entendió que, callando, aprobaba. Mire usted: en política siempre la suspicacia conduce a la verdad. Después de lo de ayer, la opinión pública se dividió. Unos creen que AMLO le retiró su apoyo a Bonilla porque este se volvió contra él durante los primeros meses de la pandemia. Es decir, mostró ser un malagradecido que muerde la mano que se le tendió para que llegara al poder.

Otros, menos “sospechosistas”, creen que el Poder Judicial impuso su autonomía y restituyó la legalidad en BC.

Quién sabe. Como digo, el país está polarizado.

Naturalmente, al que le han llovido aplausos y felicitaciones, es al ministro ponente JOSÉ FERNANDO FRANCO GÓMEZ SALAS. Él desarrolló un brillante trabajo jurídico y constitucional que, dicen, convenció a todos. Incluso, a una de las ministras más allegadas al presidente López Obrador.

Siendo un poco mal pensados, uno diría que en este asunto hay mar de fondo. Incluso, un poco o un mucho de cada cosa.

Amlo ya le había perdido la confianza a Bonilla. Esto resultó evidente desde que el ahora “achicado” gobernador bajacaliforniano, prácticamente insultó en cadena nacional al presidente de la República. De hecho, por momentos se tuvo la impresión de que Jaime Bonilla estaba encabezando la rebelión de los gobernadores. Era incuestionable que estaba alejándose del presidente.

¿Los motivos? Es difícil saberlo. Pero en esos días surgieron rumores en el sentido de que Bonilla y AMLO habían roto alianzas.

Y todos lo creímos porque las evidencias estaban a la vista.

Quiero decirlo, caro lector: yo no me hubiera tomado el tiempo para leer todo el resolutivo de la SCJN, de no ser porque un amigo mío me presionó. “Tienes que leerlo para que conozcas la fuerza del espíritu constitucional que motivó a los ministros. No es posible que hayan seguido una línea presidencial. Léelo y sabrás que no miento”, me apremió.

Pues sí, no tengo ninguna duda de que los ministros votaron con la certeza de que les asistía la razón de la Ley y de la Constitución. Por eso llamaron inconstitucional la tristemente famosa “Ley Bonilla”. Conclusión: yo no sé si fue una jugada magistral de AMLO para castigar a Jaime Bonilla. Tampoco sé si, en verdad, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hartaron de ser el blanco de todas las críticas por la abyecta actuación del ministro presidente, ante la investidura presidencial.

¿Cómo saberlo?

Lo que si sé, estoy totalmente cierto, es que con esta decisión prácticamente ganan todos, menos Bonilla.

Gana el Poder Judicial porque recobra su dignidad y prestigio; gana el pueblo de Baja California porque le devuelven su máxima autoridad electoral y gana el Estado de Derecho pero también el presidente AMLO, porque muchos están pensando que fue López Obrador el que dejó que la Ley hiciera lo suyo y con ello queda como un presidente demócrata que respeta a los demás poderes.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! La empresa Yazaki parece haberse quedado en medio del conflicto entre centrales obreras, y con un problema que es económico pero también sanitario; este va a pasar y quedará como un suceso épico para la historia, que los jóvenes de hoy le contarán a sus hijos, y así, sucesivamente…

Sabemos que en tratándose de dinero y de negocios, no hay sentimientos que valgan…

Pero también que existen leyes que se tienen qué respetar y que sirven para defender no solo a los más vulnerables, sino a los pudientes también…

La ley es para todos, pues…

Por la nota de TRIBUNA que ayer publicó en Navojoa, y que leí de principio a fin, se infiere que algunas cosas no se ventilaron abiertamente pues una de las organizaciones sindicales se queja que trabajadores afiliados a su Federación, no tuvieron acceso a las instalaciones de la maquiladora y que solo acordaron el finiquito con otros obreros…

Por otra parte, se ha dicho que en estos movimientos entre el sindicato y autoridades laborales y representantes de la empresa, fue la autoridad laboral la que quedó fuera…

Eso es lo que ayer se publicó en la prensa…

Y A TODO ESTO, ME PREGUNTO qué pasaría con JAVIER VILLARREAL GÁMEZ, secretario general de la CTM en Sonora, de quien el sábado recibí un mensaje a través de su equipo de Comunicación Social, en el sentido de que ese día, muy temprano, había tenido reuniones en torno al conflicto laboral en Cajeme —y supongo que también en Etchojoa— y que si lo deseaba, me podría llamar más tarde…

Obviamente, la llamada nunca llegó…

Sería imperdonable que dos federaciones sindicales de Sonora se enfrascaran en pleitos laborales en plena crisis de salud y cuando la pobreza extrema se vislumbra como una realidad en el cercano futuro…

¿Pescadores en el río revuelto?...

Así parece…

¡EUREKA! APENAS AYER APARECIERON mis comentarios sobre el buen desempeño de CLAUDIA PAVLOVICH en el tema de la pandemia, y muy temprano CIRO GÓMEZ LEYVA daba a conocer que la empresa encuestadora “México Elige”, realizó un sondeo de opinión en el que la gobernadora de Sonora encabezó la lista de los gobernadores mejor evaluados y reconocidos por sus gobernados…

Claudia a la cabeza, MAURICIO VILA, de Yucatán, con el mismo porcentaje (85%), SILVANO AUREOLES, de Michoacán, con 84%, FRANCISCO DOMÍNGUEZ, de Querétaro, con 83%, MARCO ANTONIO MENA, de Tlaxcala, también con 83%... Pues sí: las cosas como son…

Y POR ÚLTIMO, SOLO estas palabras: uno de los grandes contrasentidos de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, es que mientras por un lado mantiene contra viento y marea a un hombre tan oscuro como MANUEL BARTLETT DÍAZ, por otro, fractura su amistad con un político tan prestigiado como PORFIRIO MUÑOZ LEDO, considerado un pionero del movimiento renovador y democrático surgido en los años ochentas…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com