¿Estamos preparados en Sonora para evitar rebrotes?

A partir de este lunes 18 de mayo, las actividades laborales relacionadas con la industria automotriz, aeroespacial, de la construcción y vivienda, regresarán de manera gradual a recobrar vida en Sonora.

El Gobierno del Estado ha insistido en diversos encuentros con empresarios, en la gran corresponsabilidad que todos tenemos y las medidas de protección que deberán establecerse en todos los espacios de trabajo.

La gobernadora Claudia Pavlovich, advirtió sobre el gran riesgo de más contagios y fallecimientos, en cualquiera de los dispositivos que se dispondrán par el regreso paulatino a la actividad. Seguramente hubiese querido retrasar ese regreso, pero el tema de la economía también ha pesado y mucho y consciente de la pérdida de empleos por la inactividad y la crisis que viviremos todos luego de la contingencia, es que se ha accedido a este regreso, pero subrayando la enorme importancia del cuidado y la prevención.

Aquí la sociedad de Sonora debe estar muy consciente de su papel. En estos momentos vivimos el pico mayor de contagios por coronavirus en la entidad y en medio de este escenario, es que se regresará por algunos a la actividad.

Como se sabe, muchas personas continúan subestimando al COVID-19, pero su irresponsabilidad deberá limitarse por sus empresas y por los cuerpos de seguridad de todos los niveles.

Ayer, el doctor Gerardo Álvarez Hernández, vocero para esta pandemia en Sonora, reveló que cuando menos en el 13 por ciento de los fallecimientos registrados en nuestra región, no se encontró ningún antecedente que motivara la gravedad del contagio.

Luego entonces, este coronavirus no ha respetado a nadie, ni sexo ni edad, aunque evidentemente, quien tiene antecedentes de mal crónico o adulto mayor, es más vulnerable.

Total, ante este regreso gradual, todo quedará en nuestras manos. De nuestra responsabilidad dependerá provocar más rebrotes del COVID-19, como se ha detectado en China y en Europa, por su reactivación económica.

Difícil, regreso a las aulas… Por cierto, este viernes es 15 de mayo, Día del Maestro y deberá ser una fecha especial para despejar la duda de la continuación o no del ciclo escolar 2019-2020, suspendido hasta ahora por la pandemia… Nadie en su sano juicio, pondría en riesgo la vida de los niños ni de los jóvenes… En Sonora hay cerca de 650 mil niñas y niños en preescolar, primaria y secundaria… Ante un posible regreso a las aulas en aquellos lugares donde no se han registrado contagios, se llevaría el enorme riesgo del rebrote… Pero también, he aquí un buen punto para evitar el regreso presencial a clases en este ciclo, trimestre o semestre: Hay muchos funcionarios y maestras y maestros que no son originarios de su centro de trabajo y en estos momentos están confinados en sus hogares… Al reactivarse las clases tendrían muchos que viajar de su lugar de origen al centro de trabajo y también de sitios donde no hay registro de coronavirus a poblaciones donde sí lo hay… Inclusive, personal numeroso de la Secretaría de Educación y Cultura, contratado desde el “padresismo”, es originario del sur de la entidad y tendrían que presentarse de nuevo a su actividad… Por otro lado, esta pandemia está estableciendo un antes y un después con respecto al manejo del ciclo escolar usando la tecnología… Sin duda, existen localmente las capacidades suficientes como para ajustar los cursos de los distintos niveles al escenario que se vive, el Gobierno del Estado ha aumentado el servicio de Internet para quien no lo tiene y todo hace un paquete necesario para salir adelante en el proceso enseñanza- aprendizaje sin poner en riesgo la salud de nuestros pequeños en Sonora… La Federación podría anunciar la reanudación del ciclo escolar en aquellos lugares fuera de contagios, bajo un tremendo riesgo… Afortunadamente, los gobernadores conocen mucho más su región y algunos mandatarios ya se han manifestado en contra del regreso presencial a las clases, sobre todo en educación básica… En Sonora, la gobernadora Pavlovich ha mostrado mucho más sensibilidad en el combate a la pandemia… Es otra decisión congruente la que seguramente tomará… Inclusive, el titular de la SEC, Víctor Guerrero, ya ha adelantado que el ciclo escolar no se perderá y se han girado oficios para ajustar el escenario con la enseñanza a través de la tecnología, con todo y las evaluaciones… La percepción general, además, es que no debía regresarse a clases, tan pronto… Habrá qué pensar en definitiva hasta fines de agosto, en el arranque del ciclo 2020-2021.