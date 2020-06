Pacto Mochomos, vivo, charla con Ernesto Gándara

El viernes una interesante y productiva charla, como siempre con Ernesto Gándara, el virtual candidato del PRI a la gubernatura, obvio tocamos varios temas y como cualquier ciudadano preocupado lo que hay en boga; pandemia, pérdida de empleos, la inseguridad y también le entramos al meollo, la política, lo que se viene y me llevé algunas sorpresas, pero vamos desmenuzando y tratar de sintetizar lo importante.

Ahora en estos tiempos de confinamiento, los cuales están respetando, está utilizando herramientas digitales como el Zoom para estar en contacto con su gente y liderazgos y solo reanudará actividades de visitas hasta que las autoridades sanitarias y condiciones se den, incluso las de seguridad ya de cara al proceso electoral.

No está ajeno, Ernesto a la situación de familias vulnerables y en medida de sus posibilidades y con apoyo de productores amigos están entregando paquetes alimentarios básicos a familias vulnerables, corresponsabilidad social, al igual que mucha gente y organizaciones de la sociedad civil, sobre todo productores de los diferentes valles agrícolas de la entidad. Ahora en lo político, Ernesto me señaló que tiene una relación más fluida y constante con la gobernadora Claudia Pavlovich, mucho intercambio de puntos de vista en diversos temas, acciones realizadas, lo cual tiene mucho de fondo y da idea de cómo vienen las cosas y de acuerdo a mi opinión Gándara, es la opción que ve la primera priísta de la entidad para el proceso electoral 2021.

Reconoció en la gobernadora Pavlovich, que su Gobierno ha hecho y tomado las medidas correctas en el manejo de la crisis del COVID, por cierto, listo el hotel de la familia para que sirva como centro de recepción de personas que necesiten estar en aislamiento, en caso de ser necesario. Eso sí, le comenté, hay gente del gabinete, del “War room” de la gobernadora que no lo quieren, está consciente, pero no hay problema con eso para que estén enterados, no hay fobias ni rencores.

Por cierto en cuanto al gabinete y aspiraciones que tengan, Ernesto Gándara, fue claro al decirme que tendrán que salir mucho tiempo antes de tiempos legales e irse a trabajar a municipios y distritos. Saco a colación esto porque el dirigente del PRI Ernesto de Lucas, en una ocasión me comentó que el ‘Borrego’ será mano en las fórmulas de los principales municipios. Y aquí es donde viene otra “bomba” o noticia que me dio ante cuestionamiento de que si habrá fórmulas de “cuotas y cuates” en clara alusión a lo que ha sucedido aquí en Cajeme, donde grupos se han peleado por posiciones para sus allegados y esto ha terminado en un desastre.

Fue directo, Ernesto al señalarme que en la mayoría de los casos se buscarán candidatos y candidatas extraídos de la sociedad civil, o sea Gándara, se ajusta a la nueva realidad y exigencia de la población, de sectores, quieren ver nuevos rostros y perfiles y con esto un reconocimiento a que en cierto grado la gente está harta de la “marca” de los partidos, del reciclaje y de que aparezcan en boletas cartuchos ya muy vistos y quemados.

No quiere decir que se cerrará la puerta a militantes, que hay buenos los hay en el PRI y otros partidos, pero tendrán que demostrar con trabajo y números, que le suman al proyecto.

PACTO MOCHOMOS… VIVO

Lo que me causó sorpresa, porque de Ernesto salió, yo no le pregunté, fue sobre aquella reunión sostenida con Ricardo Bours y Antonio Astiazarán, la cual se le denominó “Pacto Mochomos” porque se dio en el restaurante de Alfonso Lira y dio pie a la posibilidad de una alianza entre ellos para competirle a Morena, algo que mucha gente quisiera ver.

Ya no se había dado otro encuentro, cada quien trabajando por su lado, no se vislumbraba que se diera otro, pero el propio Ernesto, me confirmó que está en constante comunicación con Ricardo, han platicado, han acordado seguir trabajando cada quien en sus agendas, ya verán en los próximos meses, entre ellos y dirigencias, la posibilidad de aliarse que se ve factible. “No estoy obsesionado con la candidatura”, así literal me dijo Ernesto, si nos medimos y Ricardo sale arriba, me sumo y todo mi equipo” y espero a revés y quiero ir más allá, “no habrá nada que haga romper mi amistad, aprecio por Ricardo, a quien considero un gran político, el mejor de la familia Bours” ahí se las dejo con mucho de fondo y reflexión.

Creo que el sentir de Ricardo Bours, es el mismo y recíproco, si se da esta alianza que sea por el bien de Sonora y si no, tengan por seguro que será una campaña de altura entre estos dos grandes políticos, amigos, que les ha tocado vivir y coincidir en la trayectoria política de ambos.

¿Y TOÑO? Obvio le pregunté a Ernesto Gándara, sobre Toño y el PAN, me reconoció que se han dado acercamientos del PAN, también de otros partidos, en cuanto al albiazul ha sido a través del primo y excandidato, Javier Gándara. Ernesto, ve y lo sentí un poco más complicado que se pudiera dar, el mismo escenario lo ve Ricardo Bours, por la sencilla razón que una cosa son los panistas… y otra los padrecistas y yo en lo personal, no veo un escenario donde Gándara o Bours, trabajen, haga equipo con gente cercana al exgobernador Guillermo Padrés, ni en campaña, ni mucho menos en candidaturas. Al mismo Toño, yo se lo he comentado, eres el candidato del PAN, el problema será verte en templetes, actos de campaña y fórmulas con gente ligada a Padrés, la población no olvida, en fin veremos qué pasa en los próximos meses.

DURAZO

Soy amigo de Alfonso Durazo, pero veo complicado el panorama para él a como está la situación de inseguridad en Sonora y el país, en pocas palabras, como plataforma electoral, ahora que si quiere y se la van a dar… bienvenido a la contienda, me señaló Ernesto Gándara. Y al igual que Ricardo Bours, ve en la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, una posible contendiente, así que ¡aguas! Ya dos posibles candidatos tienen una visión clara de quién sería por parte de Morena, una contendiente competitiva. El proyecto es Alfonso Durazo, incluso para la alcaldesa, pero los tiempos, coyunturas, escenarios cambian, el de Durazo, anda mal y pinta mal, el crimen organizado está desatado, imparable y con la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado Mexicano ya se puso de rodillas, claudicó, entregó la plaza. ¿O miento?

MAGDALENA

Inadmisible lo sucedido en Magdalena, primero porque se dio un ataque, después reaccionaron los tres niveles de Gobierno, hasta que se dio el ¡segundo! ataque en donde desafortunadamente perdió la vida en la caseta de cobro, en fuego cruzado el exalcalde Alfonso Robles. La sociedad en su conjunto dimos cuenta de los hechos por videos ciudadanos. ¿Y los arcos? ¿Las cámaras del C5? ¿Los servicios de inteligencia? ¿Qué arman en las dichosas Mesas de la Paz? ¿Dónde anda el avión sigiloso? Los millones invertidos, tantas preguntas que uno quisiera hacer y que respondieran y el silencio sepulcral de Alfonso Durazo. Y como ha sucedido aquí en Cajeme, Guaymas, Empalme, cuando hay crímenes y hechos de este tipo que asombran y preocupan, llegan decenas de camionetas, elementos, helicóptero, filtros, etc… la parafernalia de siempre, unos días, mientras se calman las cosas y después vuelta a la normalidad, a esperar donde va a pegar de nuevo el crimen organizado. Se sabe que hay pleitos por las plazas de los diferentes cárteles, el problema y reitero, es que se han roto códigos, se está muriendo sociedad civil inocente en los ataques, llegan los delincuentes a las ciudades en decenas de camionetas, exhibiendo armas, su poder, la impunidad en la que se mueven y todavía lo suben a videos a sabiendas que no les harán nada… por miedo, colusión o incapacidad de enfrentarlos. Y mientras en Tijuana, Culiacán, Guadalajara, México, se sigan tomando decisiones, negociaciones, y millones de pesos o dólares sigan circulando, esto seguirá y no nos queda otra como sociedad, que acostumbrarnos a vivir con este problema. Lo que sí recuerdo y cabe recalcar que durante el sexenio de Eduardo Bours y siendo procurador Abel Murrieta, hubo un par de ataques y bajas importantes a un par de grupos del crimen organizado y como se calmaron las cosas. Famosa la anécdota de un francotirador de la Policía Estatal que desde un helicóptero fue quien liquidó a la mayoría de delincuentes y que todo esto le costó la vida a un buen comandante que tuvo lo que hoy es la PESP, Pavón, que cosas de la vida, un francotirador le quitó la vida en Nogales. El crimen doloso es de índole federal, hay coadyuvancia de policías locales, estatal, AMIC, municipales, pero actos como esos no se han vuelto a repetir y en ningún Estado y repito, complicado el panorama con la política de “abrazos no balazos” y la confirmación del propio presidente, que no es prioridad ir sobre capos. ¿Así como pues?

1 DE JUNIO… Y A COMO TOQUE

No voy a entrar en números, ya los ven todos los días en los reportes del secretario de Salud, Enrique Claussen, sobre infectados y muertos por COVID y pues alarmante el incremento que se está dando en SLRC, Hermosillo, Cajeme y Nogales. Lo preocupante y grave es que de acuerdo a lineamientos del Gobierno Federal, con la reapertura gradual que inicia mañana, con la industria automotriz, construcción, el próximo 1 de junio se abre ya, Sonora y mayoría de entidades a las actividades no esenciales que son la mayoría Pymes, mipymes, informales. Se supone que abrirán con protocolos que reitere la autoridad, ahora yo les pregunto ¿“Juan Pueblo” acatará? ¿Cómo se pondrán los comercios locales? ¿MerCajeme? ¿Los demás mercados municipales y centros? ¿Camiones urbanos? ¿La movilidad en las calles? Etc… Mi pronóstico es que el virus se va a expandir, se multiplicarán los infectados, se llenarán hospitales, centros que se habiliten y a ver con cuantos “ventiladores” cuenta el sector público y privado de Salud para enfrentar lo que se viene. ¿Y saben qué? Entendible, dos meses ya de confinamiento se acaba el dinero, no puede seguir la gente sin trabajar y el panorama aún más complicado por falta de poder adquisitivo. En Sonora, se han perdido más de 20 mil empleos formales, hasta el día último de abril, lo más probable es que se sumen otros 10 mil al término de mayo y situación insostenible, aunado a problemas de violencia intrafamiliar, otro mes encerrado y se rompe el tejido social. Así pues, a prepararse a lo que se viene, nada de que se “aplanó” la curva como irresponsablemente lo manejan AMLO y López-Gatell, en la Ciudad de México, no se dan abasto hospitales y crematorios, son cientos de muertos diarios, las cifras están “maquilladas”. ¿Cómo se pondrá Sonora a partir de mañana y 1 de junio? Dios dirá, lo que sí estoy seguro es que el Gobierno de Claudia Pavlovich, ha hecho lo correcto, no será responsable si la ciudadanía no acata y se comporta de manera laxa, relajada y salgan como dijo una señora que fue entrevistada, sin tapabocas, ni medidas de nada y tal como dijo; “de algo nos tenemos que morir”.

SESIONES CABILDO

En Guaymas, Sara Valle, con sesión a puerta cerrada para mover y hacer del presupuesto a su antojo y a como le pegue la gana, a ella y a Santiago, este monitoreando todo desde Hermosillo, incluso a los rufianes. Por cierto, más o nuevos elementos para cuidar a la alcaldesa con flamantes nuevas unidades blindadas y no es para menos, ya van más de 12 policías acribillados y las narcomantas la tienen toda apanicada, pero a ver qué hace a partir del 15 de septiembre del año que entra, ya no habrá escoltas. Y aquí en Cajeme, más de dos meses sin sesiones, dice el secretario Antonio Alvídrez, que para esta semana que entra sí, vayan ustedes a saber, la norma, la ley, reglamentos poco importan al alcalde Sergio Pablo Mariscal. Por cierto, vaya forma de pararse el cuello y comunicados, junto con Margarita Vélez, su esposa de apoyos que organizaciones de productores han entregado a familias vulnerables, cuando el Ayuntamiento no ha hecho nada, puro rollo y menos ahora que bajarán las participaciones. También le recordamos al alcalde y a titular de Seguridad, Francisco Cano, que el tiempo expiró en cuanto a resultados, los crímenes a la alza. ¿Habrá cambios? Lo dudo, los “maletines” bien vale la pena cualquier tipo de crítica.

¿QUÉ LE PASA AL PRESIDENTE?

Insulta a diario a profesionistas, corta parejo, hubo reacciones de médicos, ingenieros, arquitectos, al señalarlos, a estos últimos como corruptos y que por eso ahora entregará el dinero a la gente para que ellos construyan sus viviendas, soberana estupidez, sin conocimientos técnicos, obvio el fondo es control político, ya que el dinero se dará a través de la Secretaría del Bienestar. Y el viernes se confirmó la cancelación de todo proyecto de Energías Renovables, limpias, por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, lo que motivó en acto de congruencia, del titular de Conamer César Hernández, a renunciar. O sea vuelta a los 70, ¿será el carbón la principal fuente de energía? Increíble, obvio hubo reacción de embajadas de Canadá, EUA y de otros países. ¿Y sus inversiones? Un peligro para México, se cumple el adagio, este presidente, tenemos que hacer algo en las urnas en el 2021, o nos iremos al precipicio del modelo socialista que nos quiere imponer… al tiempo.