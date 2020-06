Y de pronto, una pregunta empezó a circular en medios nacionales: ¿qué hacen nuestros expresidentes?

LA PREGUNTA SE LA HIZO A SÍ MISMO un cuate mío, muy acucioso investigador de eventos y personajes de la política. Me dijo que sería un buen tema para estos tiempos de la pandemia por el COVID-19.

--En lugar de hablar de hechos violentos y de encobijados en las aguas del Cana Bajo, deberías de ponerte a indagar que hacen nuestros expresidentes— me sugiere, en tono socarrón.

El tema no era nuevo. Yo se lo había escuchado a un conductor de un programa de noticias del Canal 11.

Como sea, se antoja un tema interesante: ¿qué hacen, que han hecho los expresidentes mexicanos vivos?

Algunos prácticamente ya no viven en México. Otros, andan por ahí, uno de ellos, tratando frustradamente de construir un partido político junto con su esposa (FELIPE CALDERÓN y su cónyuge, MARGARITA). Otro, recorre la ruta Guanajuato-Ciudad de México, haciendo el ridículo y dando pena ajena, diciéndole al que lo quiere escuchar, que no tiene para comer. (VICENTE FOX). Este expresidente es fuertemente cuestionado en el libro “Decisiones difíciles” del expresidente Calderón. Lo describe como un pusilánime y da a entender que es un grandulón cobarde.

O algo así.

ENRIQUE PEÑA NIETO vive más tiempo en Europa que en su país. La mayor parte la pasa en España, con su novia, la linda modelo nayarita con la que asistió a la boda de una hija del abogado JUAN COLLADO, días antes de que el anfitrión de la gran fiesta fuera detenido y encarcelado por una serie de delitos que están ventilándose en los tribunales. Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Peña en México.

(Hay quienes describen a Enrique Peña Nieto como uno de los presidentes más frívolos en la historia política de este país. Particularmente, pienso que Peña rebasó todas las reglas no escritas de la formalidad política en el poder. Todavía no se ha hablado ni se ha escrito lo suficiente en relación con el supuesto acuerdo entre Peña Nieto y ANGÉ- LICA RIVERA, ‘La Gaviota’, desde que era gobernador del Estado de México. Esta versión fue muy comentada en las charlas de sobremesa de las familias mexicanas. El hecho mismo de que al finalizar el sexenio presidencial se hayan divorciado, dio la razón a los que afirman que sí hubo un acuerdo firmado para simular un matrimonio entre ambos. Si esto es cierto, aún así Peña no cayó en exceso de ridiculez como su lejano antecesor JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, que simuló llevar un matrimonio bien avenido con CARMEN ROMANO, cuando en la realidad él tenía amantes y ella también. Los dos pecaron de cínicos. JLP remató su existencia irresponsable cuando, al terminar su Gobierno, hizo público su divorcio de doña Carmen, que se fue a vivir a París, mientras que él con trajo matrimonio con una actriz muy bella pero de muy dudosa honestidad. Su final, el del expresidente, fue verdaderamente patético. Uno por joven, otro por viejo).

CARLOS SALINAS DE GORTARI, es otro que pasa más tiempo en el Reino Unido que en México. Poco se sabe de él. Se sospecha que habría llegado a un acuerdo con el actual Gobierno Federal para mantenerse lejano de la política interior de México.

Quién sabe, eso se dice.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, no sorprende a nadie. Desde que dejó la presidencia, asumió un cargo muy importante en una empresa norteamericana. Asimismo, es consultor en algunas universidades del vecino país del norte y da asesoría en diversas instituciones financieras.

Nadie habla mal de él. De hecho, en cuanto terminó su mandato, declinó su sueldo de expresidente, si bien, hay versiones que aseguran que, como no es declinable el salario, lo transfirió a una institución de beneficencia. ¿LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ?

Desde hace 20 años, poco más, poco menos, don Luis vive encerrado en su casa de San Jerónimo. Vicente Fox, cedió a las presiones de los enemigos de Echeverría y le abrió un proceso que mantuvo en prisión domiciliaria a LEA y, cuando fue exonerado, no abandonó su reclusión.

Echeverría está por cumplir 98 años. Muchos políticos no le perdonan a Fox que haya querido pasar a la historia metiendo a la cárcel al expresidente priísta. Quizá no porque se considere que es inocente de muchos de los crímenes que se le imputaron. No, no es por ahí. LEA merecía ser encarcelado por muchos crímenes que seguramente lleva en su conciencia. Quienes han investigado el fenómeno de la represión y la guerra sucia en México, saben que Echeverría fue un asesino y, en cierto modo, un gobernante sin ética y sin dignidad pues habiendo sido el orquestador de los peores crímenes políticos en la historia de México, endosó la culpa a su antecesor GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, tal vez tan criminal como él, pero al menos don Gustavo fue hombre de una sola pieza.

MIGUEL DE LA MADRID ya murió, años ha. Fue un gobernante gris pero al menos no se le recuerda por haber sido un represor. Para nada.

Murió en paz.

Hoy, solo su hijo ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, se oye exponer tesis de economía turística en algunos programas de televisión. En su casa, se sintió recientemente la partida de doña PALOMA CORDERO DE DE LA MADRID.

Una familia sin pena ni gloria.

Estos son —excepto don Miguel— los expresidentes mexicanos que aún viven. No son adversarios y menos enemigos del actual presidente AMLO. No podrían serlo aunque se lo propusieran.

El desprestigio que pesa sobre ellos es tan terrible, que están impedidos de elevar una voz crítica contra nadie.

Verdad de verdades.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! No cabe duda: cuando no es Juana es Chana… Otra vez, me llegó la observación pero de donde menos me lo podía imaginar: desde la trinchera del exYaqui Justiciero IGNACIO MARTÍNEZ TADEO…

“Dile a Mario que no es Silvestre, es Silverio…

Bueno, silvestres somos todos pero el profesor de Loma de Guamúchil, se llamaba SILVERIO pero Mario se equivocó y lo escribió Silvestre”…

Esto se lo dijo Nacho a BULMARO PACHECO MORENO, que fue otra de mis fuentes para el comentario en cuestión…

Usted recordará que en los Rumbos de ayer me referí al maestro JUAN SILVERIO JAIME LEÓN, por su fallecimiento a causa del coronavirus…

Por mi gazapo, me disculpo humildemente ante los familiares del profesor y ante sus amigos…

¡EUREKA! DESDE LA TIERRA DEL EDÉN, Tabasco, se reporta el exalcalde de Cajeme, FRANCISCO (Panchito, para la raza) VILLANUEVA SALAZAR…

Nada en particular, intercambio de saludos, preguntas de cajón, como andan por acá las cosas y sus constantes viajes trabajando en la iniciativa privada…

Por lo que se ve, Pancho, se retiró definitivamente de la política y todo indica que le encontró la cuadratura al círculo en su nueva actividad…

¡Larga vida para ti, querido amigo!...

A PROPÓSITO, QUIEN YA SE DEJÓ ver en calles de Ciudad Obregón, es el exdelegado de la Procuraduría Agraria en Sonora, RAÚL ACOSTA TAPIA, quien asombrosamente se está recuperando rápidamente de sus dos problemas de salud…

Que así sea…

MIENTRAS TANTO, ME CUENTAN que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, se encuentra absorta en las tareas de tejer fino en torno de las decisiones que ella, como eje rectora del poder en Sonora, tiene que tomar ante la doble crisis que enfrenta Sonora…

Honestamente, los ciudadanos no han podido aguantar la llamada cuarentena y se ha perdido la prudencia, el control y la responsabilidad…

Está muriendo cada vez más gente, hay casos verdaderamente aterradores y aquí no se trata de culpar al Gobierno; la culpa es de los ciudadanos…

Es todo.

Le abrazo.

