Alcalde irresponsable… Charla con Toño Astiazarán

El alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal y quienes lo asesoran, en una actitud irresponsable anunció la reapertura de actividades económicas que todos quisiéramos, pero debe apegarse a lineamientos del Gobierno Federal y Estatal, máxime cuando la curva que ahora llama López-Gatell, “Bimodal” va a la alza en Cajeme y se está disparando en Hermosillo, SLRC, Nogales. ¿Así cómo pues? Más la pandemia económica. La reapertura que debe ser gradual se debe dar y estoy seguro así será a partir de junio, entiendo la desesperación de Pymes, Minipymes, informales, pero debemos esperar a que la autoridad correspondiente salga a decir cómo se dará, lo que debe quedar claro, es que la vida nos cambió, debemos respetar las normas sanitarias en el regreso a actividades, si sigue “Juan Pueblo” relajándose y con esta movilidad, que parece que no pasa nada, las cosas empeorarán, ya el Hospital IMSS en Ciudad Obregón, está saturado. ¿Quieren así ? ¿Quieren saturar crematorios y el Panteón del Carmen? Síganle con el relajamiento. Por otra parte y siguiendo con el alcalde, pues llegaremos a junio y será el tercer mes sin Sesión de Cabildo sin tomar en cuenta Mariscal, que hay un cuerpo colegiado que es con el que se gobierna, y que son los regidores y tanto presencial, como por vía digital Zoom, podría haber efectuado sesiones y cumplir con mandatos de Ley, pero no y miente si dice que está enfermo. Ante esto, mañana lunes, el regidor Rafael Delgadillo, con el acompañamiento de diputados del PAN encabezados por Gildardo Real, interpondrá denuncia de juicio político contra el edil, por violar evidentemente leyes y espero, creo así será, que incluso la diputada y coordinadora de Morena, Ernestina Castro, le dará puntual seguimiento a esto. Por cierto el día último de mayo se verá en el Congreso lo del tema del juicio contra la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero y después se vendrá lo de las denuncias ante la FAS contra el alcalde Mariscal, su tesorera Karina Montaño y contra los funcionarios de Oomapasc, por lo de la empresa fantasma, North Collect, que utilizaron para peculado, desvío de recursos que dispersaron en cuentas particulares. Así que se le vienen meses movidos al alcalde y tarde que temprano lo veremos en el Congreso y a funcionarios ante la FAS a rendir cuentas, de eso ténganlo por seguro y todavía tuvieron la desfachatez de crear otras ¡3! Empresas para seguir saqueando a Oomapasc y al Ayuntamiento con una supuesta eficiencia en recuperación de cartera lo cual aceptaron no se cumplió. ¡Qué cinismo!

COPRECO Y UN LLAMADO

Hace unos días se dio el relevo en Copreco, llegó alguien que conozco hace muchos años, el empresario Arturo Knapp, de quien reconozco que es producto del esfuerzo y no del privilegio lo que ha logrado y estoy seguro que no se prestará a reuniones con el alcalde Sergio Pablo Mariscal, para tomarse fotos, comunicados, sin que haya una evaluación y resultados a lo que se acorde previamente. Esto para que lo entienda también el regidor Gustavo Almada, quien le ha concertado al alcalde algunas reuniones con empresarios, mucho “rollo y chorizo” y hasta la fecha nulos resultados… ¡Ya basta!

Igualmente un llamado en esta contingencia a empresarios que están teniendo corresponsabilidad social, a que no se presten a fotos con el alcalde y su esposa, el municipio no ha hecho nada, un solo peso ha invertido en este problema y se andan parando el cuello con la entrega de alimentos. Reitero felicitación y de mucha gente a empresarios como Juan Alonso Urías, Juan Bours, Juan Antonio Hernández, quienes esta semana estuvieron en el programa de Facebook que tiene a diario Ricardo Bours y explicaron lo que están haciendo, junto con la Fundación BBVA, más de 17 millones recaudados y entrega de equipo al Hospital General. Ayer sábado en la capital, un concierto virtual del grupo Element y lo recaudado será para apoyos, cabe recalcar que la familia Coppel, hará un “peso por peso” a este programa “Como vamos Hermosillo”. Lo hecho por Toño Gándara, a través de la Asociación de Productores de Hortaliza, la Fundación Bórquez y todos los que de alguna manera están ayudando, que loable labor, insisto, esto es corresponsabilidad social, los tiempos están difíciles y vienen peor, sobre todo para familias vulnerables.

CHARLA CON TOÑO

Dando seguimiento al famoso “Pacto Mochomos” donde se reunieron Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Toño Astiazarán, en mi pasada colaboración plasmé lo dicho por el ‘Borrego’ ante la posibilidad de un acuerdo y alianza entre ellos rumbo al 2021. Ahora le pregunté a Toño, sobre este tema y posibilidad y su respuesta fue que primeramente refrendó su afecto, agradecimiento, amistad y el apoyo que siempre recibió de ambos de Ricardo y Ernesto; segundo, el asunto se debe ver primero en las dirigencias nacionales, que incluso se lo comentó a Jorge Álvarez Máynez, integrante del CEN del MC, cuando estuvo en “Abelandia” en el encuentro anual que organizan Ricardo Bours y Abel Murrieta. Segundo, en cuanto a mediciones, de acuerdo, pero tampoco es un tema de popularidad esto me señaló Toño, es cuestión de marcas también y otro tipo de evaluaciones y soy un convencido, desde su óptica, que la gente quiere alternancia y quiere un cambio y pues esta curva o recta va para el virtual candidato del PRI, y creo en la misma tesitura opinará Ricardo Bours. Esto es algo normal, Gándara, será el candidato del PRI, partido en el Gobierno, Toño y Ricardo, van como oposición y es obvio cuestionarán al partido y al ejercicio de Gobierno. Otro punto que me señaló Toño Astiazarán y creo ahí coinciden los 3, la más importante alianza es con la sociedad civil, que de ahí tienen que salir la mayoría de candidatos y fórmulas que los acompañarán. Otro dato interesante que me señaló Toño, cuando le cuestioné y no es la primera vez ¿candidato del PAN o del padrecismo?, respuesta rápida y contundente; candidato del PAN, pero externo, no me afiliaré al PAN y en cuanto al padrecismo, Toño, consciente, “pinto raya”, ni en su campaña, ni en candidaturas, personajes cuestionados ante ojos y escrutinio de la población… vaya mensaje. En cuanto a fórmulas, Astiazarán, me platicó que el PAN trae proyecto, que mínimo entre el 60 y 70 por ciento de candidaturas serán para sociedad civil, ya basta de reciclajes y de cartuchos quemados, irán por nuevos rostros. Y en esto fue muy claro también Ernesto Gándara, la mayoría de candidatos de la sociedad civil y por la misma ruta estará Ricardo Bours, pero sin menos presión como marca, esa la tienen PRI y PAN. Y finalmente, sí en la mejor disposición de tener encuentros futuros con Ricardo y Ernesto, de hecho estaba pendiente una segunda cena y se vino este problema, que cambiará por cierto, aparte de la vida, las campañas y proceso por venir para ellos, la semana que entra se aprobarán reformas electorales rumbo a la elección del 2021.

¿Y LA GOBERNADORA?

Vaya dato, Sonora aporta a la Federación anualmente un promedio de 177 mil millones de pesos y recibe a cambio 77 mil millones, Nuevo León, aporta 460 mil millones y recibe 76 mil, Jalisco por las mismas, 358 mil millones, recibe 77 mil millones; Coahuila, gobernado por el PRI, 187 mil millones, recibe 42 mil millones y así están otras entidades, reciben menos de lo que aportan. Saco esto a colación porque nuevamente gobernadores de todos los colores, se volvieron a reunir para pedir una reconsideración en el pacto fiscal, que les devuelvan lo que han invertido en salud en esta pandemia y marcha atrás en lo de cancelación de proyectos de energías limpias que va a afectar seriamente a sus entidades. Ya van varias reuniones y hasta la fecha no he visto que la gobernadora Claudia Pavlovich, asista o fije posición en estos temas, obvio el de Energías Limpias es el más reciente, pero hay inversiones que se hicieron en Sonora y esta cancelación pone en riesgo empleos. Los dos últimos años la gobernadora ha presentado para el PEF propuestas de presupuesto para la entidad, 57 proyectos en el 2019, Documento Sonora, 2020 y la Cámara de Diputados no le aprobó absolutamente nada y se tuvo que recurrir a créditos bancarios que ya tienen a la entidad como una de las más apalancadas en el país. En lo personal, no entiendo, creo que la señora gobernadora debería fijar posición sobre esto, el reclamo de los gobernadores, se me hace justo y el Gobierno de Sonora, no puede quedarse ajeno, vienen meses difíciles en materia de salud, en lo económico, desempleo, reactivación, se necesitan recursos y que la Federación compense a entidades y viene un proceso electoral 2021 muy álgido, con un presidente que apretará “tuercas” en las 14 entidades donde habrá renovación de gubernaturas. Y el presupuesto 2021 a como están las cosas, pinta mal y el más afectado sería el candidato del PRI, Ernesto Gándara, con un panorama en cuanto a empleo, seguridad, que serán los ejes de las campañas.

TRIGO

Pues para no variar, problemas con la comercialización del trigo harinero, el panificable, el trigo duro, ese no hay problema, ya está colocado, lo que son las cosas, problemas con el cereal que va a las mesas, comida. La industria harinera local de la entidad, no hay problema, compran las miles de toneladas necesarias para producir y surtir el mercado nacional, donde se complican las cosas, es para el industrial harinero del sur del país, sale caro comprar el trigo de Sonora. ¿Problema? Flete, los precios que marca Chicago, el diferencial del dólar, pero el principal, el flete. El productor estadounidense tiene logística, conectividad y sinergia con el sistema ferroviario, desde hace años, que hace que el trigo que se produce en EUA, les sale más barato al industrial del sur del país traerlo de allá… ¡Fíjense nomás! ¿Solución? Se está trabajando con Segalmex para transportar el trigo del Yaqui y Mayo, a través de vagones de ferrocarril, pero apenas van empezando con esta cosecha, se está implementando y se necesitan muchos, cientos de “carros” de ferrocarril y el sistema no los tiene.

Y si a esto le agregamos que la Sader le bajó su presupuesto y de apoyos al campo, ya que para el presidente es más importante canalizar recursos a programas clientelares a través de la Secretaría del Bienestar, pues el panorama se complica aún más. Pero pues a ver, veremos las negociaciones de Baltasar Peral, Álvaro Bours, con Ignacio Ovalle o con el mismo titular de Sader, Víctor Villalobos, para resolver este problema, la colocación y liquidación de la producción es vital para la economía del Yaqui y Mayo más en estos tiempos.

NO CEDE

Ya preocupante, ya no sé ni en qué contexto decir lo que sucede en Sonora, en cuanto a crímenes de origen doloso, incluso feminicidios, estamos mal en Sonora, es una asignatura pendiente de los 3 niveles de Gobierno y sin lugar a dudas, ejes de campaña para candidatos a la gubernatura. Otra semana pésima en Cajeme, desde el pasado fin de semana en que lamentablemente perdió, le arrebataron la vida al empresario de medios de comunicación, Jorge Armenta y la semana siguió igual y las carpetas de investigación sin resultados acumulándose ¿400? ¿500? Y van a seguir, seguiremos en las mismas. La fiscal Claudia Indira Contreras, estuvo por aquí y prometió que se haría justicia en el caso de Armenta, que bueno. ¿Y para las demás familias qué hay? ¿Por qué está de vicefiscal Gustavo Bustamante? ¿Está capacitado para el puesto o fue un asunto de política? Dentro de la misma Fiscalía y AMIC no entienden que hace ahí.

¿CONTENIDA?

Por fin Alfonso Durazo, dijo que hay un problema de inseguridad en Sonora, pero según sus números alegres que presentó hubo una “contención” en abril… date una vuelta secretario por Caborca, Cucurpe, Magdalena, Obregón, Guaymas, Empalme, para que cheques ese tecnicismo del que hablas. Esta semana llegó un avión Hércules con elementos militares o de la Guardia Nacional a Guaymas, la duda que tengo es si llegaron para reforzar la seguridad de la alcaldesa Sara Valle y del capitán Cano Ahuir o para la población, lo veremos en los próximos días y semanas. Por cierto, ya separados los elementos de la Guardia Nacional que fueron videograbados aquí en Ciudad Obregón y nota nacional, extorsionando a un delincuente, procesados y en la cárcel deberían estar. ¿Cuántos más habrá como estos?

RESQUEBRAJADA

Esta semana por venir al votarse en el Pleno las reformas a las leyes electorales locales, quedará resquebrajada la alianza PES y del PT con Morena y se irán acomodando las calabazas como debe ser. Ahora lo importante es que partidos seleccionen a sus mejores hombres y mujeres para las candidaturas a los 7 diputaciones federales, urge que pierda Morena el Congreso, y que el presidente tenga contrapeso, de lo contrario seguiremos en picada y rumbo a un modelo socialista de Gobierno. ¿Cómo que el PIB no es una herramienta para medir el crecimiento? ¿Cómo que la “felicidad” es una herramienta para medir? ¿Cómo que tener bienes está mal? ¿Tener éxito está mal para este presidente? ¿Ser rico y generar riqueza y empleo está mal? Jamás habrá sociedades igualitarias, como quería Echeverría, pero es el rumbo y modelo de AMLO, tenemos que revertirlo con nuestra credencial de elector, en nuestras manos está en el 2021.