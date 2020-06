Colapsa la antigua alianza de Morena, PES y PT: mañana ser un día muy significativo para la política local

LO QUE ESTA POR CONSUMARSE en el Congreso de Sonora, no es sino el reflejo de lo que al interior de Morena está sucediendo en la Cámara de Diputados Federal.

Morena, señor, mío, mal y de malas.

Un partido que, finalmente, es a su vez un espejo del líder de ese movimiento nacional—de Regeneración, dicen—ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

El sábado 23 de mayo, el Partido del Trabajo hizo publicar en la prensa estatal un desplegado en el que fija su postura y de hecho se deslinda de su antiguo aliado. Precisamente, el analista BULMARO PACHECO MORENO en su artículo de hoy en TRIBUNA, hace reflexiones sobre el significado de esta ruptura, que también incluye al Partido Encuentro Social (PES).

Déjeme hacer algunas citas del texto: “El desplegado firmado por el vocero del PT en Sonora, RAMON FLORE ROBLES, marca un antes y un después en la integración de la antes invencible bancada de la alianza Morena—PES—PT de 21 diputados locales que llegó al Congreso de Sonora arropada por la candidatura de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Pacheco señala los enfrentamientos de Morena con el PES y con el PT, por el frustrado agandalle de cargos en la estructura del Congreso; “La salida de JAIME MORENO BERRY en la dirigencia estatal del PT, la destitución del Coordinador del PT en el Congreso local, el mal atendido conflicto de Bácum junto con las tensiones con el legislador LUIS ARMANDO COLOSIO MUÑOZ y con la mayoría de diputados del PES, fracturaron de origen una coalición a la que le duró muy poco el sabor del triunfo”.

La colaboración de BPM no deja ningún tema por fuera relacionado con las reformas electorales que mañana martes serán discutidas y aprobadas o no, en el pleno del Congreso local.

Hace referencia, verbigracia, “a la preocupación de los candidatos independientes que les limitaba la participación de más de un candidato”.

Lo peor de todo, es que esta limitación era a pesar de que los independientes cumplieron con la norma correspondiente.

Para BPM, todo será modificado y se infiere que es apenas el principio de la debacle de Morena en Sonora.

Esto no tiene vuelta de hoja.

Ahora bien: quiero decirle que yo solamente le estoy dando una probadita del manjar político que Bulmaro obsequiará hoy lunes a sus muchos lectores del Sur de Sonora.

Si usted, caro lector, es de los sonorenses que le gusta la grilla política de corazón, entonces seguramente ya leyó a Pacheco o lo va a leer al terminar la lectura de estos Rumbos.

Y en una de esas, me va a mandar por un tubo para pasarse al espacio del huatabampense.

Decía, pues: AMLO cumplirá el día primero de junio, exactamente un año y medio de gobierno presidencial.

Apenas una cuarta parte de su sexenio.

Ciertamente resulta muy triste ver cómo el hombre que arrasó en julio del 2018 con todos los opositores a su candidatura, ha perdido, en menos de 18 meses, a muchos, muchísimos, de sus antiguos seguidores.

No es que hayan roto lanzas con él. Yo creo que más bien se sienten desilusionados. Lo mismo CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLOZARNO que PORFIRIO MUÑOZ LEDO. Incluso, EPIGMENIO IBARRA, y los laureados cineastas internacionales, GUILLERMO DEL TORO, ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑARRITU, ALFONSO QUARON y otros.

Aclaro: EUGENIO DERBEZ, por supuesto.

De hecho, se está dando la diáspora en la Cámara de Diputados. Se están apartando los buenos políticos de Morena y se están quedando los politiqueros, los “chafas”.

¿Qué pensará hoy ELENA PONIATWOSKA, ella, adoradora hasta decir basta de López Obrador?

Poco a poco AMLO se ha ido quedando sin los leales que se la jugaron con él. Los que en él creyeron si bien muchos de ellos siguen siendo leales.

Lo más deprimente es que la Cuarta Transformación va por un camino y Morena por otro.

AMLO sigue afirmando que se acabó la corrupción y en la cámara y en parte de su gabinete saltan los rebotes de corrupción. Está ahí, donde siempre.

Lo que ya está ocurriendo en Sonora, también está sucediendo en otros Estados.

Tengo, para mí, que el panorama se está modificando para los partidos que fueron derrotados en el 2018. Lo que han mostrado los morenistas en el Congreso estatal, es para dar pena ajena. El “agandalle”, al que se refiere Bulmaro, es un retrato hablado de lo que el PRD hizo en el Congreso Estatal en sus mejores tiempos.

Morena es una calca del solaztequino. ¿Será porque son astillas del mismo palo?

Es incuestionable que en las elecciones de gobernador en 2021, ganará el candidato que conecte mejor con la ciudadanía. O sea, ganará el candidato no el partido.

Puede ser cualquiera. El PAN, el PRI, el independiente. Cualquiera de ellos.

Posiblemente se antoja demasiada precipitación, pero no me aguanto las ganas de comentarlo: a nadie se le puede escapar que en las elecciones de 2018, la marca priista se convirtió en un lastre de muchos candidatos. Duele decirlo así, pero no encuentro otra manera de explicarlo.

En los comicios del año próximo las cosas podrían ser diferentes y el partido que se convierta en lastre sea Morena.

Esto será muy malo para ALFONSO DURAZO MONTAÑO, si resulta candidato al Gobierno de Sonora.

Por eso, insisto: hay que leer hoy a Pacheco. Expone puntos de vista muy interesante y pone el dedo en la llaga del problema fundamental que agobia al morenismo.

Bien lo han dicho los clásicos: nada es para siempre. Ni la derrota, ni el triunfo. Solo la muerte.

DÉJEME DECIRLO: ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, fue, para muchas tareas el brazo derecho del entonces poderoso Secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY…

Su nombre, hasta hace unos días, casi no se había mencionado en el caso del exgobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE JÁQUEZ… No fue sino hasta que las autoridades de Morelos, dieron la noticia de que cinco personas, dos hombres y tres mujeres, fueron asesinadas y mencionaron que una de las víctimas había sido alto funcionario de la Secretaría de Hacienda…

Lo que llama la atención es que los medios enfocaron la nota en el exfuncionario de Hacienda, y muy poco abundaron en las otras víctimas, todas emparentadas con él…

Es decir, fue masacrada brutalmente toda una familia cuyo miembro más relevante era un alto funcionario en el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO…

En principio, yo pensé en un robo…

Pero luego alguien me dijo que no tenía la característica de un robo. Toda la familia fue asesinada, lo que sugiere, dijo ese alguien, que se trató de una venganza…

¿No podría ser el crimen organizado?—pregunté, titubeante…

--No…

Y POR ÚLTIMO, HAGO VOTOS SINCERAMENTE por una pronta recuperación de los Secretarios del Trabajo, HORACIO VALENZUELA, de Gobierno, MIGUEL POMPA CORELLA, y la alcaldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ, que como usted sabe, dieron positivo al Covid-19…

