Si los apostadores son acertados, en el Congreso hoy habrá una votación de 21 a 12 a favor de la reforma

AYER CORRIÓ DE BOCA EN BOCA entre algunos políticos sonorenses —vía telefónica, se infiere— una pregunta que tiene qué ver con lo que hoy ocurrirá en el Congreso del Estado.

Usted se acordará que en los Rumbos de ayer compartí con mis dos que tres lectores mi opinión sobre el colapso de “la antigua alianza de Morena, PES y PT”, y dije que hoy “será un día muy significativo para la política local”.

Pues sí, en efecto: hoy podría dar un tremendo giro la correlación de fuerzas en la actual legislatura de Sonora. Pero no debe descartarse que la decisión se proponga para el jueves de enfrente.

Y es que por fuerza tiene que ser antes del 31 de este mes. No hay de otra.

Mire usted: los apostadores hacen sus cábalas y sus cálculos. Por ejemplo, se dice que es un hecho que los 3 del PAN están a favor de la reforma. Que en términos reales, significaría que están en contra de Morena.

¿Los 5 del PRI? A favor, naturalmente. A esto súmele los 2 del Panal, el voto del Verde Ecologista, el de MARÍA DOLORES DEL RÍO, que se dice que va a favor; también ARMANDO COLOSIO de Magdalena de Kino, con su bancada y su fuerza moral como hijo de don SEVERINO COLOSIO FERNÁNDEZ, hermano de don LUIS COLOSIO, y por tanto, primo de LUIS DONALDO COLOSIO. Así las cosas, ¿cómo estarían los números? Sobre todo sí agregamos los 4 de PT, y los 5 del PES, los nueve a favor, nos darían 21 votos a favor de los partidos de oposición en el Congreso.

¿Cuántos votos se necesitan para aprobar la reforma? ¡17 votos! Y ante esto, surge — podría surgir si los apostadores aciertan— la segunda pregunta que podría cobrar más fuerza que la primera en los cochupos políticos: ¿dónde quedaron los 21 diputados que la Alianza de Morena, con otros partidos de poco calado presumía luego de su arrasador triunfo electoral en 2018?

No es ningún secreto que a los morenistas le ganó la codicia y “agandallaron” a sus aliados negándoles los cargos supuestamente prometidos.

Suena grotesco y vulgar decirlo así, pero la desintegración de esta alianza no tiene nada de honrosa. En realidad, solo fue un pleito entre ambiciosos que terminó en el típico madruguete de los más inescrupulosos sobre los menos maliciosos.

Dicho de otro modo: se pelearon por el reparto del pastel.

Decía yo de los números: si las cuentas resultan como las presentan los que apuestan profesionalmente, solo quedarían 12 votos en contra de la propuesta. En este contexto, y siguiendo con la idea de las apuestas, el marcador quedaría 21 a 12.

Desde luego, a menos que de última hora surgiera un imponderable. Ya ve usted que donde menos se piensa salta la liebre y que, como en el beisbol, esto no se acaba hasta que cae el último out.

¿Quién podría intervenir para darle la vuelta a la tuerca? Yo no veo, en el entorno regional, ninguna posibilidad de que eso ocurra. Sin embargo, no puedo menos que recordar la advertencia que ayer hizo en su gustada sección editorial en 60 segundos, JORGE MORALES.

Él se refirió a ANA GABRIELA GUEVARA y una supuesta traición a la Cuarta Transformación y a su constructor, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Este tema y esta posibilidad no la he analizado. De hecho, la escuché con la misma rapidez que Jorge la dijo y me quedé intrigado.

Pero algo es cierto: Guevara está en problemas al interior de Morena y del equipo de AMLO. Ella quiere ser candidata a gobernadora y, me consta, ama a su partido, el PT. Así me lo reveló hace algunos años durante un desayuno en un restaurante de Ciudad Obregón.

--¿Tienes aspiraciones para la gubernatura?— le pregunté.

--Por supuesto que sí, pero tendría que ser por el Partido del Trabajo.

Esta posición de ella, hoy tiene mayor significación y sentido. Los de Morena no la quieren. Nunca la han querido.

Mire usted, bien vistas las cosas lo que hoy y en el último de los casos, el jueves, suceda, tendrá qué ver con esa pugna interna que ahoga a Morena sin que esto elimine la anterior valoración: la del pleito por codicia.

Continuando con esta idea, imaginemos que la ruptura pulveriza a Morena y se forma un bloque legislativo entre varios partidos en el Congreso. ¿Qué pasaría con ANA GABRIELA GUEVARA?

En mi muy modesta opinión, creo que se cumpliría aquella revelación que me hizo la hoy titular de la Conade en el desayuno. O sea, sería la candidata del PT al Gobierno de Sonora. En el camino podría amarrarse una mini alianza.

En cuyo caso, quién fuese el candidato o la candidata de Morena a la gubernatura, quedaría debilitado —o debilitada—.

Ana Gabriela, por su parte, no podría ganar con esta fragmentación, amén de que al consumarse la gran alianza en el Congreso para derrotar a los morenistas, la reacción de AMLO podría ser de consecuencias insospechadas y muy malas para la exvelocista.

No descarto que alguien piense que estoy especulando demasiado. Es posible que así sea. Pero sucede que no soy el único que piensa así. Y quienes creemos que las cosas podrían irse en ese derrotero, asumiríamos que no serían tres candidatos solamente, sino que podría haber cuatro o cinco.

Incluyendo, desde luego, al que hoy es un aspirante independiente que ya echada a andar la maquinaria política, podría impulsarse desde una —o más— plataforma partidista.

Como digo, cualquier cosa podría suceder.

Me cae que sí.

Por lo pronto, insisto en que lo que ocurra en el Congreso Estatal tendrá un fuerte impacto en la política sonorense de cara al 2021.

Ya lo verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EL OTRO DÍA recibí una muy agradecible llamada telefónica del exalcalde de Bácum, CHECHE TABARDILLO…

Poco a poco los contactos por teléfono se van incrementando en la medida en que la cuarentena se vuelve más extensiva…

Esto lo platicamos ayer JOSÉ HIGUERA y yo, y de pronto ya estábamos recorriendo la historia milenaria desde Roma hasta Rusia, pasando por Francia, por Napoleón, por Luis XVI y MARÍA ANTONIETA, y en algún momento un pasaje de Calígula…

Pepe Higuera, ha hecho una maravilla de confort y de cercanía con la naturaleza, gracias a ese pequeño paraíso en que ha convertido el antiguo campo agrícola, para deleite de miles de familias que en “Las Higueras”, ha gozado de gran alegría…

A la media tarde, un intercambio de saludos y solicitud de información de amigos comunes, con mi dilecto amigo de más de medio siglo, el doctor FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA, que amablemente me informó de su colega JOSÉ ANTONIO CERECER, DAVID SIERRA MENDOZA y HÉCTOR UREÑA…

¡Larga vida para ellos!...

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! No le quisimos hacer caso. Nos blindamos con nuestra típica desfachatez de excusarnos en la bravía condición de nuestro origen, en el rigor de nuestro clima que todo lo puede hacer en defensa de nuestra salud…

“El clima de Sonora mata al coronavirus”, decían al principio muchos paisanos…

Y para el domingo ya sumaban 123 defunciones en el estado. Y, ¡ojo chícharo!: 62 mujeres y 61 hombres…

Y para sorpresa y terror de algunos cajemenses que de todo se reían, Cajeme se encuentra en el segundo lugar en defunciones en Sonora, con 22 muertos por 12 de Hermosillo, que nos dobla en habitantes…

Naturalmente, el primer lugar en defunciones —hasta el domingo— es San Luis Río Colorado, con 39, si bien hay que decir el descargo de esta aparente numeralia sin sentido, que esa ciudad en el desierto, fue invadida por contagio colectivo de visitantes de Estados Unidos…

Es todo.

Le abrazo.

