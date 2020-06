Un saludo del Congreso de Sonora para Alfonso Durazo

No pasó la famosa “segunda vuelta” (esa que pretendía repetir la elección hasta que un candidato a la gubernatura alcanzara más del 50 por ciento de los votos), pero sí pasará un paquete de precisiones que ayudará a las coaliciones de partidos y a candidatos independientes que participarán en los próximos comicios en Sonora.

Aparte de todo ello, hay quien considera que el haber acortado el tiempo de campaña (de noventa días a sesenta días solamente) perjudicará a Alfonso Durazo, de quien se dice, tiene en la bolsa la candidatura de Morena en la búsqueda para relevar a Claudia Pavlovich en Palacio de Gobierno.

Y todavía en redes hay quien cuestiona la necesidad de tocar este tema en medio de la pandemia y hay algunos como Guillermo Noriega, quien pregunta a la gobernadora por qué de la prioridad de la reforma electoral en vez de discutir el regreso a la actividad económica o las estrategias de Salud para tener éxito en esta lucha.

Guillermo, un buen hombre y regido por el buen sentimiento, quizá desconoce que la Ley Electoral en Sonora establece como límite para la promoción de reformas en el código respectivo, noventa días antes del arranque del calendario procesal electoral, que inicia el primer día de septiembre.

Quieran o no en menos de un año habrá campañas políticas, muy distintas a las tradicionales a las que todos estamos acostumbrados, pero las habrá y los partidos políticos tuvieron la necesidad de hacer llegar a las comisiones respectivas en el Congreso del Estado, las iniciativas para ajustar la legislación a los nuevos tiempos.

Como suele suceder cada tres años.

Además del “golpe” a Durazo (se dice que al tener menor tiempo de campaña batallará más para reposicionarse luego de una segura trayectoria de fracasos en el combate a la seguridad pública en el país) lo que está abierto en la mesa de la política en el estado, es el resquebrajamiento de la coalición “Juntos Haremos Historia” en la actual Legislatura.

La unidad presumida al inicio de este periodo en septiembre del 2018, a casi dos años de trabajo, se ha partido como naranja en gajos y Morena sigue con su gente, pero también aparte se maneja el Partido Encuentro Social y, más allá, el Partido del Trabajo.

Por lo pronto, esta reforma electoral en tiempos del coronavirus, se ha colocado como una victoria para los adversarios del partido que fundó López Obrador y la esperanza de arrebatarles más curules en el 2021 se manifiesta más fundamentada.

En realidad sí es una expropiación o estatización la que está llevando a cabo en el estado de Puebla, su gobernador Luis Miguel Barbosa… Una reforma a la Ley educativa local para que el Gobierno disponga de los bienes, instalaciones y hasta del ciclo escolar de la educación privada, ha provocado una serie de airadas reacciones, advirtiendo que esa acción es una prueba y dependiendo de la resistencia popular, podría replicarse a otras entidades del país… Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, está hablando fuerte y advirtiendo acerca de las consecuencias de lo que está calificando como una “locura”… Derbez fue secretario de Economía y canciller en el sexenio del presidente Vicente Fox… O sea, no es ningún improvisado… Barbosa, por su lado, ayer salió a decir que era falso que quisiera apoderarse de las instalaciones de las instituciones privadas en la entidad, pero en el texto “expropiatorio” se indica con claridad que a partir de esta fecha, el Gobierno del Estado podría disponer de todos los espacios privados dedicados a la educación”… Eso sí… El gobernador advierte que las cosas “ya no pueden ser como en el pasado” (¿dónde hemos escuchado eso antes?), y que los empresarios de la educación ya no pueden seguir teniendo privilegios… Es un tema que dará mucho de qué hablar en los tiempos por venir, por encima de la pandemia.

Bueno, una buena noticia de parte del presidente para Sonora… Que es un hecho el apoyo de mil millones de pesos para rehabilitar Hermosillo y Ciudad Obregón… Que ya está autorizado y serán 500 y 500 para cada municipio… Esperemos que lo sepan utilizar correctamente y no se vaya en pitos y flautas.