Charla con Ricardo Bours… ¿Coppel vende agua?

C omo siempre que he charlado con, Ricardo Bours, un interesante ejercicio la plática sostenida en su programa que a diario tiene en Facebook, en donde obvio, uno de los temas centrales, para cerrar el círculo y tema, fue lo del famoso “Pacto Mochomos”, tema que desarrollé en pasadas colaboraciones en charlas sostenidas con, Ernesto Gándara, después con, Antonio Astiazarán, expuse visión de ambos y cierro con Ricardo. ¿Qué opinión tiene Ricardo de una posible alianza? Pues para quienes no lo vieron, su respuesta, fue que de acuerdo a su visión debe haber un acuerdo entre ellos, y luego pasar con las dirigencias. Coincide con, Toño y Ernesto, que lo más importante es una alianza con la sociedad, y que de ahí deben salir los mejores hombres y mujeres, tanto para candidaturas como para formar gobierno, y que no hay todavía un método de medición, y cada quien trabajará en sus agendas. Por cierto, ahora que se aprobó lo de la Paridad de género, Ricardo, ha comentado, que no solo 50 por ciento deben ser puestos para mujeres, pueden ser más, pero lo más importante, el tema es la capacidad. Comentamos lo sucedido en el proceso 2018, cuando estaban dadas las condiciones para que Abel Murrieta, fuera el candidato, y una “clika” decidió que no, que fuera mi buen Emeterio Ochoa y es cierto, ya se sabemos lo que sucedió aquí en Cajeme, 72 horas antes de la elección de candidato, el “juego de la silla” en Palacio de Gobierno, en donde ni; Baltasar Peral, ni Regino Angulo aceptaron la invitación y al día siguiente, sábado la puntilla final, en casa de Baltasar Peral, un rotundo no de Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix, y el lunes fue destapado el Emy. ¿Qué pasó en el 2018? Ahí está lo que pasó, señaló Ricardo, el PRI perdió todo, ni al gobernador Bours, ni a Padrés, les fue tan mal como le fue en la elección intermedia a la gobernadora Claudia Pavlovich. Por cierto, en cuanto a críticas que hace al Gobierno, Ricardo, fue claro directo, las hace con buena intención, con respeto, tanto a la propia gobernadora, como a secretarios, hizo mención de David Anaya, con quien tiene comunicación y sin ningún problema. Pero pues siempre que habla Ricardo, que conoce el PRI, el ejercicio gobierno, que no se calla nada, porque no tiene cola que le pisen, pues pisa “callos” y se sueltan bots y columnistas a criticarlo, incluso a sus empresas, lo entiende, pero deben entender también el PRI y el Gobierno, hoy, Ricardo, va por candidatura a través de MC, que si se da o no alianza, ese es otro boleto, de aquí para adelante y más a partir del 1 de octubre, su posición sera la de criticar y de propuesta a un nuevo modelo de gobierno. Y esto no creo que le deba a molestar a la gobernadora Pavlovich, ella está consciente, ya lo expresó, de lo que se viene el año que entra y no nomás a ella, a los demás gobernadores y candidatos opositores a Morena, se van a ir con todo y utilizarán instrumentos del Estado para amedrentar, Fiscalía, UIF y ni se diga la guerra sucia, sobre todo en redes sociales. En fin, en cuanto a este tema de la alianza, toda vez que platique con Ricardo, veo que hay buenos deseos de los 3, quienes son buenos y entrañables amigos, hay coincidencias, la más importante, alianza con la sociedad civil, que de ahí tienen que salir mayoría de candidatos y equipos de Gobierno, coincido, la gente ya está ¡harta!, de ver a los mismo, incluso perdedores, como bien me lo señaló Ricardo; a ver qué acuerdos puedan hacer y las mismas dirigencias, bien. ¿Qué problema veo? Hijuela, ¿va a estar ajeno Manlio Fabio Beltrones y su grupo al proceso electoral? ¿Qué hará Ernesto Gándara ante esto? Por el lado del PAN, Toño Astiazarán me señaló que no permitiría injerencia de Guillermo Padrés y su grupo. ¿Podrá? Cajeme… no esencial Frase lapidaria de Ricardo Bours, al señalar que ejercer la Alcaldía de Cajeme, no es un actividad esencial y coincido con él y seguramente miles de cajemenses, más de dos meses de inactividad y sin sesiones de cabildo, ingobernabilidad, violando leyes, pero al alcalde Sergio Pablo Mariscal, poco le importa esto, porque toma café bien cargado. ¿Pero qué tal para enviar mensajes en redes sociales? Que él es un agente de cambio, que Cajeme es el vivo ejemplo de la transformación que se vive en Sonora. ¿Qué? Y luego sube fotos de reuniones con amigos, una de ellas con el candidato a dirigir Morena, Adolfo Salazar, con quien rebotó “ideas” para transformarlas en actos de Gobierno, eso sí, de seguro frotándose manos junto con Galindo, ante el anuncio de AMLO de 500 millones para obra en Cajeme, ya sabrán las negociaciones de Galindo con constructoras, los “moches”. Agua ¿otra concesión? En mi plática con Ricardo Bours, para que vean que no se calla nada y señala cuando no le gustan las cosas o están mal, tocamos el tema del agua, tanto local, como la del No al Novillo, en lo que coincidimos en todo; obra ilegal, se está en desacato y cada cuenca puede salir con sus fuentes, como también inviable una conexión de la Desaladora El “Cochórit”, que por cierto arrancará operación en octubre, hacia Hermosillo, eso está descartado. Señaló y coincidimos porque ya lo había comentado, que la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, ya dio cuenta de esto y que incluso, Ricardo lo platicó con Alfredo Gómez, director de Aguah, les está saliendo muy caro, millones de pesos mensuales, pagar por el agua del Novillo, por eso están arreglando las potabilizadoras de la “Sauceda” para bajar la extracción. Y también señaló Bours que al Distrito de Riego del Yaqui, en todo caso se le debe de pagar una compensación por esto, lleva más de 8 años esta extracción ilegal y resulta que entre 3, 4, agricultores de la Costa de Hermosillo, tienen el mismo número de baterías de pozos que surten a la capital, 90, y los mantos sobreexplotados, venta ilegal de títulos, como señalé, un negociazo de más de 900 millones de pesos. ¿Y la Conagua? Señaló Ricardo, que tiene un proyecto que presentará en su momento, lo que me sorprendió es un señalamiento contundente, que el empresario Pepe Coppel, tiene una concesión y está… ¡vendiendo agua! ¿Cómo está esto? ¿Tendrá relación con lo que señalé por parte de productores que denunciaron tranzas de dirigentes Distrito de Riego Costa de Hermosillo? Esto merece una explicación, no sé si de Conagua, la alcaldesa Célida López, el mismo Alfredo Gómez, aquí hay una seria y grave irregularidad, arreglando pozos Sauceda, para bajar extracción al Novillo… y por otro lado, compra de agua a Coppel? ¿Qué falta por ver?