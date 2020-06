Cuando el PAN abandonó a Gómez Morín e inició la era de las concertacesiones políticas salinistas

UN DÍA JOSÉ RAMÓN URIBE MAYTORENA quiso ser presidente municipal de Guaymas. De mil amores el PAN estuvo dispuesto a impulsar su candidatura. Su adversario del PRI, era el arquitecto MANUEL IBARRA LEGARRETA, un buen hombre, muy querido en amplios sectores de la comunidad pero obviamente no era un político.

Yo no sé si Uribe si lo era, pero era evidente que le sobraban agallas para un discurso de campaña que alborotaba a la multitud.

Vagamente recuerdo que su campaña fue de una rijosidad superlativa. Cuando se llegó la hora de la verdad, hubo versiones en el sentido de que, habiendo ganado, su propio partido lo traicionó.

Este rumor fue el que más se escuchó por los cochupos políticos de la época, no solo en Guaymas, en Hermosillo, en Cajeme, en Navojoa y en Nogales.

En aquellas elecciones de 1991, sucedieron otros incidentes bastante raros.

Verbigracia: en Puerto Peñasco ganó CONRADO VÉLEZ del PRI, pero lo negociaron y quedó el regidor FERNANDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ.

Y en San Luis Río Colorado, a punto de tomar posesión el ‘Lobito’ RAÚL GONZÁLEZ VALENZUELA, del PRI, lo cambiaron por el regidor, también del PRI, GILBERTO MADRID NAVARRO.

Años después, diversos testimonios revelaron que por el PAN los negociadores fueron DIEGO FERNÁNDEZ DE CEVALLOS y LUIS H. ÁLVAREZ.

Hoy, se entiende bien por qué de todos los candidatos sacrificados, el que más impactó fue José Ramón Uribe.

Su partido, el PAN, lo negoció por un Consejo Municipal encabezado por FELIPE RIVADENEYRA y SAURI, de quien se decía era oriundo de Yucatán, aunque avecindado en Guaymas.

Lo anterior, es parte de la historia del guaymense que sorpresivamente falleció el miércoles en la noche, víctima de un infarto.

Eran los tiempos, sin duda.

El ‘Lobito’ RAÚL GONZÁLEZ, era muy amigo de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA. No recuerdo bien a bien si todavía era presidente nacional del PRI, o ya había tomado posesión como secretario de Desarrollo Social.

Colosio no pudo hacer nada para evitar que lo sustituyeran por un regidor. No podía interferir en una negociación de alto nivel.

Pero Colosio no abandonó a su amigo: le consiguió la gerencia de Banrural Centro, con sede en la ciudad de Puebla y cobertura en los Estados del centro del país.

(Tres años después, durante la campaña de Colosio como candidato a la Presidencia de la República, durante la gira por Puebla y Cholula, El ‘Lobito’ invitó a los sonorenses que acompañaban a Colosio, a cenar en su casa poblana. Fue una velada inolvidable. Brilló por todo lo alto la camaradería por el solo hecho de que estábamos juntos en el mismo barco, yo era el único periodista en aquella reunión de cuates.

Estaban amigos míos de verdad entrañables: MIGUEL ÁNGEL MURILLO, JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, y personajes de la política todos ellos cercanísimos al candidato presidencial. Corría el mes de enero de 1994. Han transcurrido más de 26 años. Como diría el ancestro maestro: y la vida riela. Pues si, la vida sigue, no se detiene nunca. Lo que deja de existir, es el cuerpo del ser humano).

Volviendo con José Ramón Uribe, un día antes de su deceso, me comentaban que su hermano ALBERTO URIBE MAYTORENA, dirige la Liga de Baja California de beisbol y tiene allá con él, a VICENTE ‘Huevo’ ROMO, ya muy recuperado de salud, según me cuenta mi fuente.

Por supuesto, música para el profesor PEDRO MONTAÑO.

Curiosamente, yo tuve la oportunidad de conocer personalmente, a don Manuel Ibarra Legarreta y al propio don FELIPE DE JESÚS RIVADENEYRA y SAURI, en cuyo apellido, yo solía poner mucho énfasis por ser típico de Yucatán.

De hecho, siempre sospeché que don Felipe de Jesús estaba emparentado con la entonces gobernadora de Yucatán, DULCE MARÍA SAURI (Y) RIANCHO. Hasta ahora, ni mi dilecto amigo CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, ha podido sacarme de la duda, él, que lleva radicando en Mérida más de veinte años.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO, ALGUIEN ME PREGUNTABA por qué el PRI aparece en las encuestas —hablando de Sonora, pues— por arriba del PAN, de Movimiento Ciudadano y naturalmente, del PRD…

Mi interlocutor, decía que no le daban las cuentas. Si perdió arrasadoramente en las elecciones de 2018, como se explica que está repuntando en las encuestas…

Mi amable lector se refería a la encuesta mas reciente en la que el PRI como partido está prácticamente en un empate técnico con Morena...

Intenté explicarle que las cosas en materia electoral, se antojan muy complejas como lo muestra el hecho de que en anterior encuesta a nivel nacional, Morena había descendido a 18%...

En este contexto, le explicaba, se entiende que el PRI se esté acercando a Morena y que ALFONSO DURAZO MONTAÑO, se mantenga en punta…

Igualmente, se comprende que ‘El Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU se aproxime a Durazo, aunque a final de cuentas es temprano para hacer cálculos…

Finalmente le dije que sigo pensando que en las elecciones de 2021 los ciudadanos van a votar por los candidatos, no por los partidos…

La verdad sea dicha, los partidos —todos los partidos— mantienen en sus inventarios a muchos cartuchos quemados…

Usted me entiende… ¿Por qué ha repuntado el PRI en estos últimos meses?...

Por un simple motivo: por CLAUDIA PAVLOVICH…

Por eso…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, no hace mucho —un mes y medio o menos, quizá— tuve el gusto de conocer personalmente, a la doctora PÉREZ MICHEL, subdirectora del Sanatorio San José…

Fue una breve charla pero se dio el tiempo suficiente para evocar a su señor padre, el inolvidable ingeniero JORGE PÉREZ DE LA PEÑA, un inalcanzable promotor del Parque Industrial de Ciudad Obregón, y recordado por muchos por sus periódicas apariciones en la entonces Televisora del Yaqui…

Fue un magnífico comentarista editorial por televisión. De hecho, fue el primero en la televisión local, que brilló con luz propia como analista de la problemática regional y nacional…

La doctora Pérez Michel —¿acaso se llama ‘Laura’?— recordó mi comentario en torno al fallecimiento de su papá, hace ya muchos años…

En ese momento no se lo dije porque me pareció que sería de mal gusto hacerlo, pero interiormente me prometí a mi mismo que buscaría en mis cajones de viejo una fotografía tomada en 1977, en la antigua “Fonda de Genovevo”, un restaurante de comida mexicana a base de carne de cerdo y especializada en un platillo muy codiciado en la época: caldo de médula…

El restaurante fue fundado por JUAN RÚRICO LÓPEZ, quien ese día, como representante en el sur de Sonora de la línea “AeroCalifornia”, inauguraba el primer vuelo Obregón-La Paz-La Paz-Obregón”…

Después de mucho buscar y buscar, encontré la fotografía. De espaldas a una pared muy alta, posamos para la foto de grupo…

Ahí aparece, muy joven, Juan Rúrico López, LUIS FELIPE GARCÍA DE LEÓN, el colega entonces de TRIBUNA, JESÚS OSUNA, RENÉ GUTIÉRREZ y su esposa OLIVIA; los hermanos SEGURA, JOSÉ ANTONIO GÁNDARA TERRAZAS, una hermana de IGNACIO PINTO AVELAR, cuyo nombre se me escapa; BERTA ALICIA GONZÁLEZ, también de TRIBUNA, y muchas otras personas, entre ellas, el señor NAVA, empresario muy conocido de la región…

De esto han pasado 43 años y yo, sinceramente, no merecía estar entre los invitados al primer vuelo de AeroCalifornia. Le diré por qué: era un evento de carácter turístico y de servicios, y por ende, los invitados tendrían que estar relacionados con esa industria. Por ejemplo, representantes de agencias de viaje, de organismos empresariales como Canaco, Canacintra, Coparmex, etcétera, etcétera, etcétera…

Y claro, reporteros y dueños de empresas de radio, que tal era el caso de TRIBUNA…

En esos meses de 1997, yo editaba un muy modesto semanario —lo de semanario era un decir, la verdad es que circulaba cada vez que se podía, que no era frecuente…

Se llamaba “Tiempo Nuevo”, y presuntuosamente su lema era: “Hombro con hombro con el Pueblo”…

¿Le recuerda a usted algo lo de pueblo? —; con todo, Juan Rúrico, por amistad me invitó a ese viaje memorable, que incluyó La Paz y Cabo San Lucas…

Es todo.

Le abrazo.

