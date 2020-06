Pacto Sonora, bien… ¿y el pacto de conciencia?

La gobernadora Claudia Pavlovich, previo consenso con actores políticos, representantes de la sociedad, sectores, Iglesia, académicos, entre otros, lanzó un llamado a un Pacto, como ella bien lo dijo, ante la disyuntiva de una pandemia que no cede y por otro lado, la económica que está pegando muy duro, reconociendo los esfuerzos de su Gobierno por paliar, pero no alcanzan.

La presión de las Pymes, Mipymes, informales, industria maquiladora, las no esenciales, en aumento ante esto y ante estas circunstancia la gobernadora acepta, pero como bien lo señaló, los corresponsables seremos todos, no será un acto de Gobierno, lo que hagamos se habrá de nutrir de las ideas de todos y sobre todo, que se apegará a la pauta que marque el Gobierno Federal.

Interesante el ejercicio de Zoom en la que intervinieron muchos, todos sumándose, cabe destacar la participación del empresario Alberto Bailleres, de Daniel Baima de Constellation, dirigentes empresariales, exgobernadores, todos cerrando filas, bien y esperando que las decisiones que se tomen sirvan primeramente para proteger el empleo y tratar de pagar sueldos, salarios, en medidas de posibilidades, la pérdida de empleos creciendo, más de 30 mil en los últimos 3 meses, formales ¿y los que no? Para dimensionar el problema. En lo personal, tomé nota al mensaje que dio el secretario de Salud, Enrique Claussen, a quien conozco de hace muchos años, lo que dijo, su lenguaje corporal y hasta la forma que dejó la tarjeta que leyó, me dio la impresión de alguien preocupado, vaya que tiene razón, los infectados, los muertos, a la alza, la pandemia va para arriba, muy delicado lo que pasa en municipios, sobre todo en Hermosillo y Cajeme, mucha movilidad, la gente no entiende y cree que no le pasará nada.

Obviamente como parte del gabinete y del comité, se suma, en el fondo él creo no está de acuerdo, pero la gente quiere salir a trabajar, hay falta de dinero, pero ojo con el remate de su mensaje y repito literal, espero haya también un ‘Pacto de Conciencia’, que desafortunadamente no la hay, vean la movilidad en calles, parques, camiones urbanos, gente sin cubrebocas, sin guardar sana distancia.

¿ACATARÁN NUEVA REALIDAD?

Ante esta nueva realidad en la que vamos a vivir, ante la apertura gradual que se viene, me queda claro que quienes participaron en el Zomm con la gobernadora y se sumaron al pacto, se adhieren.

El problema que veo en este mensaje y medidas. ¿Las acatará ‘Juan Pueblo’? ¿Qué va a pasar con las Pymes, Mipymes cuando abran? ¿Tendrán arcos sanitizadores? ¿Gel? Y lo necesario para proteger a clientes… si no tienen para la nómina y gastos.

¿Qué va a pasar en los mercados municipales? ¿tianguis?, en los centros de las ciudades, en las tiendas de colonias populares; la Beltrones, Matías Méndez, Cumuripa, el PO, por decir ejemplos de aquí de Ciudad Obregón. ¿Ustedes creen que tomarán medidas sanitarias? Lo siento, pero lo dudo, vean nomás lo que está sucediendo en Arizona, con la reapertura se puso peor y lo digo por informes de familiares directos y amistades que tengo allá.

Y me preocupa sobremanera lo que está pasando aquí en Ciudad Obregón, tasa de letalidad a la alza, el IMSS totalmente rebasado, colapsado, incluso personal ya no quiere ir, protestas a diario por falta de insumos y protección a lo que se suma la falta de tratamiento y medicinas para niños con cáncer ¡es un crimen eso!, en el ejercicio diario que tiene Ricardo Bours, en Facebook, un médico y un enfermero, desnudaron la cruda realidad de lo que pasa en el IMSS.

¡Ah!, pero el Gobierno Federal presume los viajes a través de Aeroméxico, que va y viene a China, trayendo insumos, un contrato millonario que hizo hasta aceptar a los dueños el Aeropuerto de Santa Lucía, mientras en Victorville, California, bajo rayos del sol, el famoso avión presidencial 787, Dreamliner, ahí parado pudiendo utilizarse para estos viajes a un costo menor, pero esta es la 4T.

Por cierto, el delegado del IMSS, joven por cierto, sin experiencia Edgar Jesús Zitle, ¿cuándo dará la cara?, el exsubdelegado Guillermo Noriega, trabaja en el IMSS, ambos con un silencio sepulcral. En fin, así las cosas y coincido con la gobernadora Claudia Pavlovich, “nada de que se tenga que morir la gente y contagiarse, no estoy de acuerdo”, claro que no podemos estar de acuerdo, pero reitero ¿cuál será la reacción de la gente a esta nueva realidad que pinta para más meses? Como también el ‘Pacto de Conciencia’ al que adujo el secretario de Salud Enrique Claussen.

Sin lugar a dudas, un ejercicio y operación de la gobernadora Pavlovich, que obliga a responsabilidad y corresponsabilidad de todos, si no se cumple, que no sea aprovechado esto por grupos políticos, si sigue cayendo la gente como “moscas” y quieran reclamar en Palacio o en Secretaría de Salud, por sus omisiones.

Por cierto, aunque fue una declaración hecha en marzo, irresponsable el diputado por Guaymas, Rodolfo Lizárraga, sobre que el COVID era un “invento”, la argumentación y la suposición de que el secretario Claussen, o allegados a él, estén detrás de ataques políticos hacia su persona, por aquello de sus intereses por ser candidato a la alcaldía, no son tiempos para eso, serénese diputado, ahorita es la salud y la seguridad lo prioritario en el Puerto.

TRIGO… ACUERDO

Hubo cambio ya de dirigente de Aoass, llegó el navojoense Álvaro Bours, en sustitución de Baltazar Peral, quien realizó mucho trabajo y gestiones a favor de productores del sur, no pocos lo indujeron a tomar medidas radicales, pero Balta, siempre le apostó a la negociación, y más con estos de la 4T y durísimo recorte que le hizo al campo, AMLO, para redireccionar recursos de política comercial para sus programas clientelares.

Uno de los últimos acuerdos de Peral, con Ignacio Ovalle y Segalmex, fue de buscar los mecanismos para llegar al precio de 5 mil 970 pesos por tonelada de trigo panificable. No daré la ecuación, porque es técnica y tiene que ver la Bolsa de Chicago, el precio del dólar, flete, el apoyo del Gobierno Federal y que acepten industriales, que con este Gobierno, cambió la fórmula y ahora por 50 toneladas un precio, por 100, otro, por aquello de apoyar al sector social, que muy calladitos están ¿verdad Abel Castro?, cuando el apoyo debe ser parejo. Al parecer ya se consiguió una parte, falta entre 300 y 400 pesos para llegar al precio que fue una promesa presidencial, veremos qué pasa en estos días y que disposición tengan los industriales del sur, que nada tontos, quieren pagar 4 mil 900, se baja el cero y no toca para el productor, pero al parecer, repito, hay acuerdo.

Veremos pues estos días, serán las primeras acciones de Bours, cerrar esto, que si no, estamos hablando de 300 mil toneladas que quedarían en el aire, sería un duro golpe a productores y toda la cadena, ya sabrán la falta de liquidez y menos área para el siguiente ciclo.

BORRADOR LEY DE AGUAS

Y siguiendo con productores, ahí les va un breve borrador del proyecto de nueva Ley de Aguas, que tiene el senador Ricardo Monreal, en su escritorio, la iniciativa no sé si irá antes o después de la elección 2021:

Democratizar la administración del agua, para la soberanía y sustentabilidad, 2) Planeación consensada, 3) Acceso equitativo, 4) Respeto a derechos ejidales y de los pueblos, 5) Eliminación de agroquímicos, 6) No a la compra de concesiones, 7) Contralorías para enfrentar la corrupción, 8) Producción para consumo local y nacional.

Son solo unos extractos de una iniciativa que la cámara de origen será la de senadores, así que interesante, llegado el momento, la opinión del senador Arturo Bours, sobre esta iniciativa de Morena.

Pues por lo pronto, la política comercial de este Gobierno, está de la fregada, el miércoles habrá protesta de productores en Tamaulipas.

Veremos las reacciones de productores y Distritos de Riego a nivel nacional y sobre todo como van a reaccionar en las urnas el año que entra.

VIOLENCIA Y MUERTE

Es imposible dejar de sustraerse, evitar, dejar a un lado lo que sucede en el sur en materia de inseguridad, ya todos los días, que está sobrepasando límites, muchos ajustes de cuentas, solapado esto por la delincuencia uniformada y donde lamentablemente hasta periodistas están perdiendo la vida, más feminicidios.

No me meteré en terrenos de especulaciones, serán las autoridades en base a investigaciones, quienes deberán de resolver, el problema es que aquí en Cajeme, los expedientes se acumulan y no hay resultados por parte de la Fiscalía que encabeza Claudia Índira Contreras, ni del delegado federal de la FGR, Pavel Núñez, un “florero” que no hace nada y tiene a Sonora, en último lugar en investigaciones del ámbito federal. ¿Así cómo pues?

Hasta el pasado viernes, 23 ejecuciones, aquí, más las de este fin de semana, si ocurren, ¿y el jefe policiaco, Francisco Cano Castro? Dice que tiene controlado lo que a él compete.

¿Y el alcalde, Sergio Pablo Mariscal? Bien gracias, con sus mensajes ideológicos sobre la transformación que él encabeza, pidiendo homenajes para acciones del pasado, nomás falta que celebre el “Desembarco de Normandía”.

Y mientras la sociedad, sectores, ya ¡hartos!, de este personaje que nomás llegó al puesto para que él y su grupo se llenen los bolsillos de dinero, pero tarde que temprano tendrán que rendir cuentas, pero el tiempo pasa inexorablemente y muy seguramente la ciudadanía de Cajeme, cobrará la factura en las urnas, al igual que en Guaymas, con Sara Valle y en Navojoa, con Rosario Quintero.

VIENE AMLO Y DURAZO

Por fin, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció en una “mañanera” de esta semana lo que sucede en Cajeme y en el sur y vendrá a sostener reuniones con el gabinete de Seguridad, así que también vendrá Alfonso Durazo, quien es señalado como el candidato a la gubernatura por Morena, que si no cambian los números, difícil el panorama para él.

Es de imaginar que habrá reunión de las mal llamadas “Mesas de la Paz” y luego vendrán los comunicados, fotos, todos sonrientes; pero seguramente si dan la voz a comunicadores, sociedad civil, dirigentes, no se la va acabar Durazo, ni el presidente con los reclamos, ni la fiscal Claudia Índira Contreras, si está presente.

Creo que Durazo, debe sostener reuniones con los mandos y plan que el designó para la entidad y que ha sido un total fracaso, debe dar el “manotazo” y si tiene aspiraciones políticas, en el mismo sentido para los alcaldes. ¡Ya basta Alfonso! La ciudadanía del sur está harta del crimen organizado y el uniformado, cambias las estrategias, cortas de tajo la colusión que hay, como lo hizo Santiago Nieto con la operación “Agave Azul” un duro golpe financiero que asestó o se te cae el proyecto de candidatura.

BOA… DISTRACTORES

Vaya que AMLO sabe que sus distractores generarán polémica, controversia ante las medidas, acciones, iniciativas de Gobierno que llevan al país a un autoritarismo, a destruir instituciones rumbo al establecimiento de un Gobierno sin libertades que utilizará la bandera de los pobres como base electoral, para instaurar un régimen, que el presidente llama, cuarta transformación, pero más se parece a una dictadura perfecta o un régimen como Venezuela, Argentina, Nicaragua y Cuba.

Dice AMLO, comer solo arroz, frijoles y maíz; comprar y vestir lo indispensable, cambiar la CNDH por Procuraduría de los Pobres etc… cuando el fondo del problema es la colocación de bonos y préstamos al Banco Mundial, por más de ¡2mil millones de dólares!, que en el documento no señala propósito, pero sabemos que nada tiene que ver con actividades productivas, sino sus programas clientelares, obras faraónicas y la elección del 2021, a comprar voluntades.

Sale lo del BOA, un supuesto bloque opositor ¿yyyy?, tienen los partidos, organismos y sociedad de formar un frente amplio, no para derrocarlo, sino por vía de las urnas y en el 2022 revocarle su mandato y mandarlo a su rancho que todos sabemos se llama, literal “La Chingada”, no comulgamos con sus ideas, su autoritarismo y el querer controlar todo, desapareciendo instituciones, para crear otras al modo.

No debe quedarse con el INE, ni con organismos reguladores, menos mal que la SCJN está actuando de contrapeso al otorgar amparos, que así siga y la sociedad, organismos, partidos de oposición a organizarse, si se puede en frentes amplios o solos, pero lo más importante, alianza con la sociedad para cambiar al país a un régimen de libertades, de certidumbre, confianza, el motor de la economía es la iniciativa privada, las empresas, las Pymes y AMLO está destruyendo eso para sus fines políticos, cambiemos eso con nuestra credencial de elector en el 2021.

