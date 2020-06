Objetivo Sonora: Pasar del Rojo al Naranja

SI COMBINAMOS el reto lanzado por el secretario de Salud, Enrique Claussen, -de mantenernos en casa para pasar en una semana de Semáforo en Rojo al color Naranja- y las medidas tomadas por el Cabildo de Hermosillo que impulsan una total inamovilidad a partir de las seis de la tarde y hasta las seis de la mañana, tenemos entonces una estrategia que busca reducir el alto número de contagios en este “pico interminable”. Convencidos de que la “nueva normalidad” en el estado ha incluido el regreso a las calles, habría qué esperar entonces muchos más contagios y, lamentablemente, muchos más fallecimientos en las próximas dos semanas. Ayer las redes sociales se volcaron en críticas a la presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, quien anunció un paquete de acuerdos establecidos en la sesión de Cabildo del fin de semana, que incluía una especie de “toque de queda” (sin serlo, desde luego, porque ni los gobernadores tienen facultades para hacerlo) para evitar una mayor movilidad y, por lo tanto, mayor riesgo de contagios. Se puede intuir que el propósito de la autoridad no es limitar la libertad de los individuos, pero la realidad es que, se advierte, el número de personas que no usan cubrebocas, no guardan la sana distancia y conviven en grupos, es mayor que el número de personas que extreman precauciones.

Uno de los mayores señalamientos en contra de las medidas impulsadas por la alcaldesa Célida, es que el cierre de tiendas comerciales y de conveniencia a las seis de la tarde, motivaría tumultos, sobre todo en las horas pico. Pues eso sucederá si dentro de nuestra educación, dejamos siempre las cosas para último momento. Es muy difícil tratar de explicarlo. La gente exige respeto a su libertad y apenas tiene razón. Lo óptimo sería que de acuerdo a lo establecido en el ahora famoso Semáforo Federal, los ciudadanos comprendieran que en color rojo es altísimo riesgo de contagio y por lo tanto, tomaran las medidas adecuadas. Pero no ha sido así en Sonora, colocado ahora como uno de los diez estados con mayor número de contagios de COVID-19.

Y difícil entenderlo además, cuando Hugo López - Gatell nos dice que permanezcamos en casa, pero el presidente sale de gira sin guardar los protocolos de seguridad sanitaria.

Podemos intuir que la autoridad desea ayudar a su gente, motivando su regreso a la actividad económica, pero de acuerdo a los rubros que autorice la Federación y con los cuidados requeridos.

Pero la verdad es que Sonora y su gente no siguen esos cuidados.

Todo obedece a una estrategia ante el alud de contagios. Pasar del color Rojo al Naranja en ese famoso semáforo, es alentar el regreso a la actividad económica, pero con toda la precaución sanitaria posible. ESTE SÁBADO se realizó la segunda caravana de ciudadanos convocada por el llamado Frente Amplio Anti AMLO (FRENAAA) y habrá qué reconocer que la respuesta fue mucho mayor a la primera fecha, dos semanas atrás… Ahora la presencia de esas caravanas de automóviles se llevó a cabo en 140 ciudades del país… Sin duda, de nuevo el presidente López Obrador responderá con una sonrisa y recordando que será el 2022 el año en que se llevará a cabo una consulta pública para revocar su mandato… Esa sonrisa, por dentro, será una mueca, porque sabe perfectamente que estas manifestaciones populares rebasan y por mucho, a los partidos políticos y en tratándose de elecciones, un sentimiento en contra del gobernante se genera poco a poco y de forma constante… Y antes del 2022 está el 2021, donde habrá elecciones y dicho sentimiento se traduciría en votos en contra de sus candidatos a diputados federales, que ante una derrota sería el inicio de la debacle de la “cuarta transformación”… Otra conclusión contundente después de esta segunda marcha, es que el país dibuja ahora, con mucho más claridad, una oposición a AMLO, abiertamente definida… Por un lado los ciudadanos y por el otro, siete gobernadores… Los más poderosos del país.

PUES LA PRESIDENTA municipal de Navojoa, Rosario Quintero, ya es popular a nivel nacional luego de que en su portada de ayer domingo, el diario “Reforma” diera a conocer denuncias ante fiscalías en su contra por actos de corrupción… Se puede leer que en la carpeta 67-127-2018, de la Agencia Primera del Ministerio Público, el síndico Jesús Guillermo Ruiz Campoy, señaló al tesorero Jesús Antonio Covarrubias Aguilar y a Guadalupe Morales, secretario, como quienes han operado, auspiciado y ocultado operaciones irregularidades de disposición de recursos públicos de la alcaldesa… Esto viene a estimular la solicitud de juicio político que hicieron llegar al Congreso del estado y que el legislador panista, Gildardo Real, retoma y asegura que se llegará a sus últimas consecuencias para sentar en el banquillo de los acusados a la morenista Quintero.