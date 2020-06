En medio del pánico colectivo por la pandemia, emergen, poco a poco, los actores de la política en Sonora

BUENO, NO ES POR NADA PERO, LA VERDAD, es que dos que tres lectores de estos Rumbos, han solicitado que continúe su peregrinaje hacia el resto del sur de Sonora.

Es decir, ya se habló y hasta se analizó, el panorama político en Álamos, y también en Navojoa. Se dio un repaso a detalle de algunos políticos de viejo cuño y se mencionaron a jóvenes aspirantes a políticos.

Hoy toca a Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez. Y como esta agenda ha sido del agrado de muchos, después seguiremos con Cajeme y con Guaymas y Empalme. Lo cierto es que hay mucha tela de donde cortar. Me cae que sí.

La gente del municipio de Etchojoa, tal parece que está acumulando aspirantes a la Presidencia Municipal. Dígame si no: Morena tiene varios cuadros, cualquiera más, cualquiera menos, todos con méritos suficientes para estar en la pelea.

Empezando por SALVADOR VALENZUELA, que ya fue alcalde si no recuerdo mal, por el PAN.

También está el extesorero municipal HÉCTOR QUIROZ CORRAL. Y el director de Egresos PLÁCIDO CASTRO. Igualmente, el delegado de Bienestar HORACIO CORRAL, que me dicen también la quiere. Ah, y también el coordinador de Comisarías, CÉSAR GONZÁLEZ BELTRÁN.

Y la cuota de género, la profesora jubilada ROSARIO GARCÍA BRIANO, de quien me cuentan, es de la cuadra de MARCELO EBRARD. ¿Será?

Como decía el ancestro periodista: “Que lo averigüe Vargas”.

Ahora bien: ¿a quién preferiría el alcalde JUDAS MENDÍVIL? ¿Le harían caso? Hasta donde recuerdo, casi nunca un alcalde saliente ha logrado poner sucesor, salvo cuando se trata de una figura política en ascenso encabezando a un grupo político poderoso.

Pero hasta eso: estos casos no los registra la historia contemporánea de la política en México.

Judas Mendívil tiene a dos allegados entre los que podía elegir, si ese fuera el caso. por ejemplo, a su tío Salvador Valenzuela. O a su tesorero Quiroz. Pero muy posiblemente Judas no va a decidir aunque ganas no le falten.

¿Y en Huatabampo qué pues?

Según me indican algunos lugareños, el alcalde RAMÓN DÍAZ irá por su tercer periodo. De hecho, los decires de la gente lo colocan como un munícipe con bastante pueblo.

Lo cierto es que no tiene competencia en su partido, el PAN. ¿Y por Morena? Mucho se menciona el nombre de RAMÓN VÁZQUEZ, expanista, miembro de una familia de albiazules. ¿Quiere saber usted de quien es hermano Alberto Vázquez? Nada menos que de PANCHO VÁZQUEZ, secretario particular de ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

¿Y el PRI? ¿Podrá volver por sus fueros? ¿Le alcanzará el voto duro para reverdecer laureles?

¡Ummm! Se antoja difícil, pero no imposible.

Hoy por hoy, hay dos nombres: ALBERTO (Chino) MELÉNDREZ, y GONZALO SALAZAR SOTO. Como bien se sabe, el primero es de la gente de PRÓSPERO IBARRA OTERO, y el segundo de los HELIODOROS, SOTO RODRÍGUEZ y SOTO HOLGUÍN.

O sea, que en las filas del PRI de Huatabampo, Prosperito y los Heliodoros van a medir fuerzas. En esta tesitura o contexto, habría que valorar las conexiones de unos y de otros.

Todos saben que LUPITA SOTO HOLGUÍN, hija y hermana de los Soto, está muy en el ánimo de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, y casualmente Claudia está sostenidamente en los primeros lugares en relación con el manejo de la crisis sanitaria pero también en materia de administración pública.

Ese lugar que acaba de obtener en una encuesta nacional, tiene un enorme significado. Claro que en política nunca se sabe por donde va a saltar la liebre.

Lo digo porque Prosperito tiene lo suyo, no crea usted. En todo caso, ya se verá.

Un huatabampense al que consulté en este caso, me respondió lo siguiente: “No hay nada para nadie”.

Ah, pues está bien.

No hay duda de que serían tres candidaturas fuertes.

¿Y en Benito Juárez?

En ese municipio es vox populi que OLEGARIO CARRILLO, aquel de Unorca, favorito de CARLOS SALINAS, impulsará la reelección de su esposa LINA MUNGARRO. Tengo, para mí, que sería una decisión muy temeraria considerando que en Benito Juárez la alcaldía no ha sido generosa con las mujeres. Pero, bueno, ya se verá.

Me dicen que en BJ también se menciona, por Morena, ADRIANA GARCÍA, a quien conocí hace algunos años, Y a CÉSAR LUGO.

Mire usted, si me equivoco, corríjame, caro lector: Adriana García era un cuadro político aprovechable, carismática con grandes expectativas. Pero no se le dio la oportunidad. Ojalá que en Morena se pongan las pilas y apoyen a esta mujer que puede ganar con relativa facilidad.

Bueno, digo yo.

Por el PAN suena SERGIO ROJO ESQUER, en tanto que por el PRI, afirman que la carta más fuerte es MAXIMILIANO OTERO AGUILERA.

Hasta ahora, es el único.

Ah, casi lo olvido: también suena para Huatabampo, el jerarca estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS. Según veo yo las cosas, a Rodolfo se le facilitaría mucho más ser candidato a diputado local. Como líder cenecista, ha recorrido toda la región sur de Sonora. Le conoce la gente del Mayo y Jordán conoce a los liderazgos de la región.

Por otra parte, el horno no está para bollos, esto es, para enfrascarse en pleitos cuando lo que necesita el PRI en Huatabampo, es la unidad. Digo, si es que quiere ganar.

También estaba pasando por alto en relación con los aspirantes del PRI para la municipal de Etchojoa, el exalcalde GREGORIO ONTAMUCHA. Dejó un buen sabor de boca cuando gobernó a ese municipio.

Y los que se me habían olvidado de Huatabampo: por Morena, RAFAEL ORDUÑO VALDEZ, cuyo apellido me lleva a recordar una anécdota que suele platicar con sus cuates el Lic. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, por cierto, emparentado, me dicen, con el actual gobernador de Durango.

Por Movimiento Ciudadano, para Huatabampo, suena el nombre de JESÚS HIRAM OSUNA.

La moneda está en el aire.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN LAS DOS más recientes semanas, muchos mexicanos en lo general y muchos sonorenses en lo particular, hemos extremado los cuidados temerosos como nunca antes, a contraer el contagio…

Quizá sea tarde, no lo sé. Mucha gente está muriendo, la tragedia, la pérdida de seres queridos, de amigos entrañables, ha llegado al ámbito familiar de muchos amigos míos, y del mío propio…

En este dramático contexto, cada quien se aferra a lo que más ama, a aquello que le produce confort espiritual y descanso del alma….

En mi confinamiento yo estoy con la familia y también en lo que hago, escribiendo, leyendo, rescatando mis recuerdos y viviendo de nuevo a través de ellos…

Una amiga mía, muy estimada por mí, CHAYITO OROZ, gusta de compartir con sus amigos, aquellos recuerdos cercanos a sus seres más amados, a sus amistades más entrañables…

Un día le dije que me gustan las fotografías de grupo porque me obligan a poner en marcha mi imaginación, los instantes de la toma de la foto, qué se celebraba, que tan felices eran, en el instante de la fotografía, los que perpetuaron en una imagen un instante irrepetible…

Y Chayito me envía, de cuando en cuando, fotografías que a ella le son queridas…

Como la que hoy publico, donde acompaña a su hijo JORGE, A BEATRIZ PAREDES, A EUGENIO HERNÁNDEZ, A QUETA BASILIO, A EDUARDO BOURS…

¡Ay, la melancolía!, diría el poeta…

Es todo.

Le abrazo.

