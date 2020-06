“Hermosillo, Cómo Vamos”, gran convocatoria

La organización civil “Hermosillo Cómo Vamos” ha informado que 321 empresas y ciudadanos han aportado ya poco más de 49 millones de pesos dentro de la convocatoria “Va X Hermosillo” y cuyo propósito esencial es ayudar a enfrentar la pandemia del COVID-19…

La meta es reunir 100 millones de pesos… Hasta ahora, centros COVID de atención a enfermos, personal médico, hospitales y grupos vulnerables, han recibido desde material de protección sanitaria hasta despensas que incluye la canasta básica alimentaria para una familia… Bien por Arturo Díaz, presidente de “Hermosillo Cómo Vamos” y su equipo, quienes no han dejado de admirar y reconocer la solidaridad de muchas empresas e individuos que en el plano personal han aportado a esta causa… Grupo Coppel aportará un peso por cada peso que esta organización civil reúna… Bien también por la generosidad de José Coppel… Las aportaciones en efectivo (la cantidad que sea, la que pueda donar) continúan fluyendo y si usted desea unirse a este llamado es muy fácil… Solo entre a las redes sociales de “Hermosillo Cómo Vamos” y ahí encontrará la liga y cuentas bancarias para proceder.

Sonora continúa destacando en los procedimientos administrativos gubernamentales y de atención al público… Ayer se anunció que la entidad está dentro de las primeras cinco en el país con procedimientos más ágiles para la apertura de empresas… Ahora nada más falta que el escenario deprimente que hoy se vive, cambie a un rostro optimista al paso de esta pandemia que nos ha obligado a cerrar miles de pequeños negocios y perder otros tantos de empleos… Y cómo nos gustaría que en tratándose de evaluaciones, Sonora se destacara por ser de las entidades con más paz y tranquilidad… Sin duda, esto último traería más empresas y más empleos, sin importar la burocracia en la tramitología… Al fin que por muchos años hemos sufrido el tortuguismo en las ventanillas oficiales. PRD, “duro” contra AMLO.

Buena la charla sostenida por los integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila, quien –por cierto-, es hijo del empalmense Clemente Ávila Godoy… Joven, de 39 años de edad, maneja un lenguaje que coincide con todo aquel observador y pensante mexicano que asegura que Andrés Manuel López Obrador conduce al país a una dictadura… Establece que el PRD sigue siendo el partido de izquierda en México y que Morena es el nuevo PRI… Subrayó que el estado de cosas ahora está igual o peor que en el pasado y ello se puede fácilmente comprobar en lo errático del manejo de la pandemia de COVID-19, el colapso en la economía y el desbordamiento de la violencia, como nunca antes se había sufrido por los mexicanos y donde Sonora es ya ejemplo de ello… Admite asimismo que solo la unidad de la oposición al presidente evitará que concentre todo el poder en sus manos… Informó que ha sostenido pláticas con dirigentes de otros partidos políticos con miras a la participación en los comicios del venidero 2021… Se habla –dijo- de posibles alianzas en algunas regiones y en otras, no… Se muestra convencido de que solo con un equilibrio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, como resultado de las elecciones del año próximo, hará posible evitar que la aplanadora de Morena imponga sus leyes para desaparecer las instituciones autónomas que han permitido una mayor Democracia en el país… Dio a conocer que el próximo mes de agosto se llevará a cabo un Congreso Nacional donde no solo se renovará la dirigencia nacional del PRD, sino también se delinearán los objetivos a seguir en la próxima contienda electoral… “En este momento existe una cláusula que prohibe aliarnos con el PRI. No quiere decir que sea algo definitivo y el punto será tratado en esa asamblea. Dicho candado podría desaparecer”… En lo que respecta a la lección de próximo gobernador en Sonora, Ángel Ávila expresó que entre Alfonso Durazo y Ana Gabriela Guevara, aspirantes de Morena, “no se hace uno solo” y que no hay dudas de que el “Borrego” (sic) Gándara, será el candidato del PRI… “En el PRD, quizá habría qué buscar un candidato de la sociedad civil, diferente a los militantes de los partidos. Quizá eso es lo que quiere la gente”…

Por cierto, Ana Gabriela Guevara hizo circular ayer la versión de que en septiembre venidero solicitaría licencia a Conade para venirse a hacer campaña a Sonora para el 2021 y buscar el Gobierno del Estado… Información que no pudo ser confirmada porque Ana no se anima siquiera a sacar su cabeza del hoyo en que se encuentra luego de las acusaciones por corrupción en su contra… Además, solo se solicita licencia para separarse de un cargo de elección popular… Si la “exgacela” sonorense quiere dejar la Conade, debe poner su renuncia.