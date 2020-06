¿Fue el subconsciente? López Obrador evocó la frase de López Portillo, aquel primero de septiembre de 1982

TAL VEZ FUE EL SUBCONSCIENTE. Tal vez una íntima asociación de la memoria a sus andanzas juveniles en la década de los setentas y los ochentas. Como haya sido, el caso es que en la “mañanera” de ayer, cuando se refería a la empresa extranjera que canceló la construcción de una enorme planta generadora de energías renovables, dijo, en un impulso emocional tal vez irreflexivo: --¡No volverán a saquearnos!

Minutos después, en el noticiario de Ciro en la mañana, su conductor titular y dos de sus colaboradores, quién sabe si de pura broma o por simple falta de rigor profesional, citaron frases supuestamente pronunciadas por el presidente AMLO, que yo no pude encontrar, más tarde, en ningún portal digital, en ninguna página de periódico de la Ciudad de México, en ningún espacio de la internet.

Me asesoré de amigos mío que están familiarizados con la tecnología del Siglo XXI, y nada.

“¿Pues qué diablos pasó?”, me preguntaba. Lo único que se rescató, fue la frase “no nos saquearán” o, quizá, “No nos volverán a saquear”.

Es lo que leí en el texto que me envió uno de mis amigos.

Y también me consta lo que se dijo en el programa de CIRO GÓMEZ LEYVA. Lo compartió con sus compañeros y se le informó que esto había sido dicho en la “mañanera” minutos antes: “¡México no es tierra de conquista de nadie, no nos volverán a saquear!”

Si Ciro Gómez Leyva dijo la verdad —yo lo considero un verdadero profesional del periodismo—, ¿qué pudo haber pasado?

¿Cómo es que en unas cuantas horas —dos o tres— ya no había nada de lo que se dijo y se comentó en el noticiario, en ninguna parte? ¿Puede ser posible borrar una huella de este tamaño en los espacios periodísticos?

¿Qué opina usted, caro lector? ¿Se puede hacer esto en los tiempos de la Cuarta Transformación?

Por experiencia, sé que desde el poder — estatal o federal— se puede “bajar” de una página web cualquier información que se quiera desaparecer. En mis ya muchos años en el oficio, he sido testigo de cosas así.

Incluso, he observado cómo un texto incómodo para un individuo del poder, ha sido desaparecido de la página web y de un diario de la Ciudad de México considerado como el campeón de la honestidad.

Por eso, digo: sí se puede.

Pero, ¿por qué el presidente López Obrador —o sus asesores— habrían decidido borrar estas frases?

He consultado a algunos políticos y colegas de otras ciudades. Les he solicitado su opinión. No se anduvieron por las ramas: unos coincidieron en que cayeron en cuenta que las frases eran absolutamente inoportunas estando en puertas al viaje del presidente a Washington a entrevistarse con su homólogo de los Estados Unidos, DONALD TRUMP.

Otros, opinaron que las frases iban contra la economía del país y que una de ellas se asociaría al momento en que el presidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, anunció la estatización de la banca mexicana (1 de septiembre de 1982, último informe presidencial de JLP).

Uno más, agregó: “Fue un error de AMLO pues se puso de pecho abierto ante sus críticos”.

Tengo, para mí, que todo junto puede ser la respuesta correcta.

El sentido “nacionalista” y estatista, es el mismo de AMLO y de JLP. Pero son distintos en el tono. AMLO es bravucón. López Portillo era histriónico.

Actuaba. Derramaba una lágrima. Pronunciaba frases grandilocuentes como aquel de “Defenderé el peso como perro”. Así era López Portillo. Pero estaba lejos de parecerse a AMLO en su ideología extrema, desbordada. Lo que está sucediendo en estos momentos en el país y con un presidente cada vez menos predecible, tiene preocupados a los sectores productivos de México, los que generan empleos e impulsan el desarrollo y el crecimiento de la economía nacional.

Los líderes de la iniciativa privada cada vez se perciben más desesperados porque no vislumbran el diálogo pleno con el Gobierno que permita construir acuerdos verdaderos. Tienen miedo de que México siga el camino de HUGO CHÁVEZ, y todavía más temerosos se muestran, cuando alguien compara a este Gobierno con el de NICOLÁS MADURO.

Este humilde periodista, piensa que después de su encuentro con DONALD TRUMP, el mandatario mexicano suavizará su tono y matizará sus frases.

Bueno, digo yo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA, LECTOR, NO SÉ SI USTED ha leído los artículos y las columnas de PABLO HIRIART…

Es ameno y muy crítico, cuenta con miles de lectores y es uno de los que AMLO describe como adversarios…

Confieso que yo no lo leo con frecuencia. Solo de cuando en cuando y no siempre me convence, regularmente me queda a deber como columnista…

Sin embargo, su artículo de ayer me gustó, de veras…

Y a reserva de platicar con usted de esto, en alguna otra ocasión, hoy le dejo aquí un párrafo, en forma textual: “Morena es un partido que chapotea en corrupción y su gobierno pasará a la historia como el icono de la destrucción y la mentira, pero podría ganar las elecciones del próximo año gracias a un sorpresivo aliado; la oposición”…

Verdad de verdades…

Hiriart se refiere a la imposibilidad de que los partidos de oposición vayan en alianza en la contienda electoral del 2021, todos los partidos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y demás…

Y se lamenta de que no exista voluntad ni sentido patriótico para unidos, enfrentar a Morena…

Y esto tendría que ser en los quince estados donde habrá relevo de mandatarios…

Pues sí, espléndido texto, no cabe duda…

MIENTRAS TANTO, DESDE LA CIUDAD de Ocampo, Michoacán, se reporta el ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN, tomándose un descanso de la dura jornada en su labor de constructor de obras hidráulicas, platicando con la señora que prepara la comida de los trabajadores…

Hombre con vocación campesina, el ingeniero Beltrán conecta rápidamente con la gente del campo y de la sierra; en la gráfica que me envió, escribió una línea al pie que reza: “Buenos días, don Mario: aquí en Ocampo, Michoacán, tomando un café con pan y mantequilla…

¡Saludos!”…

Alejandro está cómodamente sentado junto a la hornilla donde se aprecia la cafetera de talega, mientras en la mesa, ante la que se observa a la señora sonriente, hay salsas michoacanas y aderezos para los platillos…

Como verá usted, no todas las estadías lejanas de la familia por motivos de trabajo, nos producen nostalgia… ¡Larga vida para ti, ingeniero!...

A PROPÓSITO DE AMIGOS de toda una vida, ayer platiqué ampliamente, vía telefónica, con el doctor JOSÉ LUIS ESPINOZA MENDOZA…

Hablar con él después de muchos años de no hacerlo, me llevó a mis recuerdos más lejanos…

José Luis fue hermano del químico CARLOS RAMÓN ESPINOZA, mi inolvidable amigo y compadre, a quien de verdad extraño…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, recibí un correo electrónico de la hermosa Perla del Mayo, o sea, Navojoa…

Un priísta de viejo cuño que me pidió la reserva de su nombre, me comentó que ha leído los comentarios sobre las mujeres que se están mencionando en estos días para las municipales del 2021…

Me dijo que le extraña que las tres damas que he citado por el lado del PRI, no han dicho está boca es mía… Y se pregunta, me dice, por qué de este silencio…

Al costo, señor…

Al costo…

AH, CASI LO OLVIDO: tengo en mente compartir con usted algunas impresiones sobre un libro de JULIO SCHERER GARCÍA, en el que relata las incidencias del secuestro de su primogénito JULIO SCHERER IBARRA, actual asesor de AMLO…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com