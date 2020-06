“La palabra convence pero el (mal) ejemplo, arrastra”

Sin obedecer los protocolos de seguridad sanitaria, el presidente de la República dio el banderazo a las obras del Tren Maya en la península de Yucatán el día de ayer.

No “cubrebocas”, no a la “sana distancia”, salvo el gobernador de Quintana Roo, nadie más de la comitiva presidencial, incluidos los secretarios de la Defensa y de la Marina. A Andrés Manuel López Obrador lo siguen millones de ciudadanos en las redes sociales que no solo le creen, sino que también confían en él.

La actitud presidencial es como un reto a las recomendaciones y directrices del Consejo Nacional de Salubridad y directamente del vocero para esta pandemia del coronavirus, el doctor Hugo López-Gatell, aparte de los gobernadores y presidentes municipales, quienes repiten diariamente la necesidad de permanecer en casa, de usar “cubrebocas”, gel antibacterial y lavarse las manos constantemente para evitar contagiarse de COVID-19.

La decisión presidencial de retomar sus giras por el país, se da dentro de los días en que vivimos los mayores “picos” de la pandemia, donde el número de contagios y de fallecimientos es mayor y continúa creciendo.

Luce imposible en un sentido común, pensar que una autoridad pudiera exponerse y exponer a su pueblo de la manera en que lo hace AMLO, pero además, ayer por la mañana se atrevió a asegurar que "ya se había domado a la pandemia”, criticando a la prensa porque –dice- “politiza la forma en que el Gobierno ha enfrentado al coronavirus, cuando hay muchos países con más contagios y más fallecimientos que México”.

¡Caray!, vamos por los once mil muertos por COVID en el país y a este escenario le faltan semanas y quizá meses para hablar de un mayor control.

Millones de mexicanos a lo largo y ancho de la República, cansados muchos, hartos otros del aislamiento, pero también porque el dinero se acaba y habrá qué trabajar para llevar el pan a casa, han salido a la calle en medio de un panorama de pérdida de empleos y cierre de empresas. Lamentablemente, a lo anterior también habrá qué añadirle el mal ejemplo del presidente. Porque si él considera que sus giras presidenciales y exposiciones en público son esenciales, cuando menos debería seguir los protocolos de protección sanitaria. Finalmente es el jefe de Estado. En Sonora el Gobierno del Estado, además de difundir mil maneras de convencimiento a la población de que se quede en casa o se cuide extremadamente, está buscando las formas de disponer de fondos que pudieran ayudar a las microempresas formales e informales, a quienes viven por su “autoempleo”, para que accedan a recursos vía el Fideson… Ayer la gobernadora del Estado anunció la disposición de un fondo de 25 millones de pesos en microcréditos, algunos de ellos de 5 mil pesos, pero que ayudarían a esos perfiles que requieren reactivarse… Cual debe, lloverán las solicitudes… Será de mucha importancia la evaluación de la movilidad ciudadana en el Estado y sus consecuencias en el número de contagios y fallecimientos, este fin de semana, para pensar en la posibilidad de abrir otros rubros de la actividad económica en los días por venir… Por lo pronto, Hermosillo y Ciudad Obregón, han reportado una movilidad cercana al 70 por ciento, lo que pudiera provocar el aumento en los contagios… Ya veremos.

La Universidad de Sonora, a través del rector, Enrique Velásquez, informó ayer que hasta en un 98 por ciento del total del alumnado en las distintas carreras, se ha logrado computar las evaluaciones y calificaciones para poder establecer el cierre del ciclo 2020-1… Como se sabe, este resultado ha sido logrado de manera virtual ante la suspensión de clases presenciales desde el anuncio de la contingencia sanitaria… Velásquez también dijo que han sido miles los alumnos y maestros que se han inscrito en cursos de verano, relacionados con la capacitación en el manejo de la tecnología, ya que el escenario que se vive por la pandemia, ha establecido un antes y un después en la educación superior en el Estado.

Luis Iribe Murrieta, subsecretario de Ingresos de Hacienda del Gobierno del Estado, anunció ayer en entrevista para “Primera Plana Digital” que el uso de las tecnologías para los trámites de cumplimiento de obligaciones fiscales de los ciudadanos, incluirá la necesidad de una cita electrónica que determinará la atención requerida… Como se puede observar, también en las contribuciones al Gobierno el Internet sustituirá completamente la presencia en ventanilla de las personas.