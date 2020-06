Rosario Quintero y su administración municipal de Navojoa: ha transitado entre renuncias y escándalos

POR SORPRENDENTE QUE SE ANTOJE, el partido de la mayoría legislativa en Sonora, o sea, Morena, no es el que cuenta con mejores cuadros para la competencia electoral del 2021.

De veras.

En este contexto, el PRI y el PAN están sobrados de buenos prospectos. Tengo, para mí, que el problema del PRI no es de falta de cuadros, que sí los tiene, sino de sentido común para seleccionar a sus mejores prospectos sin “cargarse hacia las cuotas políticas de los santones del partido”.

Esto mismo vale para el PRI.

Hay que cambiarle las caras a muchos priístas que a su paso por distintos cargos públicos y legislativos, dejaron en la ciudadanía un amargo sabor de boca.

Y a pesar de que los de arriba lo saben, tercamente insisten en publicitarlos como si el público estuviese ávido de ver esos rostros. Algunos, por cierto, muy mal vistos y malqueridos.

La clave, pues, es esa: no eliminar a los cuadros “quemados”, pero sí apartarlos de las primeras filas dándole preferencia a rostros nuevos, a la nueva sangre política, y dejando a los priístas de viejo cuño como la necesaria experiencia que sabe dar consejos y sugerir decisiones.

Ya lo decía yo el otro día: el entreveramiento generacional. Los viejos, en la fila de atrás; los jóvenes, empujando adelante acarreando votos.

Así deben de ser las cosas.

A propósito, un antiguo militante del PRI, el médico ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, está en el comentario de algunos políticos confinados por lo de la pandemia.

Me cuentan que Toño, entregado a su chamba en la Secretaría de Salud, ha comprendido que lo suyo es la medicina y todo lo que tenga que ver con esta actividad, y que por ello, ha perdido el interés en la política. Esto me ha sido confiado pero no lo creo.

La política es como un virus que se mete en la sangre y no desaparece jamás. Yo no he visto al doctor Alvídrez en varios meses. Ignoro en que tareas andará como funcionario en la Secretaría de Salud. Posiblemente no ha querido distraerse de sus responsabilidades y por ello sus cuates no saben nada de él.

Al menos yo no tengo la menor idea de sus andanzas. Especulando un poco, ¿a qué cargo podría aspirar el bueno de Toño? ¿A una diputación local? No estaría mal pero no debe olvidar aquel viejo y conocido refrán que dice así: “Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, o bien, este otro: “Santo que no es visto no es adorado”. Y si no me lo cree, que mire para la titularidad de la Secretaría de Salud en el Estado. ENRIQUE CLAUSEN IBERRI no desatiende su trabajo pero se da tiempo para voltear hacia Guaymas, concretamente, a la Presidencia Municipal. Usted me entiende.

Ufff!, qué paréntesis tan largo.

Volviendo con los cuadros políticos para la contienda del 2021 en Sonora, por el lado del PRI está PRÓSPERO IBARRA OTERO que quiere el VII Distrito Federal, y también lo quiere HELIODORO SOTO HOLGUÍN y la CNC.

¿A quién propondría la Liga de Comunidades Agrarias de Sonora? ¿A su actual líder, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS?

Pudiera ser, pues si busca la candidatura a la Presidencia Municipal de Huatabampo, enfrentaría una reñida competencia. Aún falta tiempo pero no tanto que no se pueda o se deba especular.

¿Y en Cajeme? Hay personas muy interesadas en repetir candidatos. No todos los que fueron ni los que quisieron ser y no pudieron, pero hay cuadros que sí quedaron bien en el ánimo del respetable.

En Navojoa podría haber sorpresas por rumbos del PRI. Me cuentan que el PAN reforzará sus activos a fin de tener de donde echar mano. Pudiera ser.

En Guaymas es posible que por parte de Morena SARA VALLE DESSENS intente reelegirse. La vox populi priísta ya está manejando dos nombres: el del empresario ROGELIO RODRÍGUEZ DE LA VARA y el de ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, el López-Gatell de Sonora.

Enrique la quiere y con ganas.

Sin embargo, hay contrapiés en el bello puerto. Digo, por aquello de que ya hubo dos Clausen en la alcaldía.

Este supuesto inconveniente yo no lo veo infranqueable. En Sonora, igual que en otros estados, ha habido gobernadores que, años después de muertos, uno de sus hijos llegaría a la municipal, y posteriormente el nieto. En Sinaloa hay cuando menos dos casos. Y en el Estado de México, donde ha habido tres “ALFREDO DEL MAZO”.

Además, los hechos y las obras, son las que mandan. Enrique Clausen ha realizado una buena tarea en los cargos que en este sexenio ha desempeñado.

Tengo, para mí, que la joya de la corona, después de la gubernatura, será Hermosillo pero aún no hay nada para nadie. En ninguno de los partidos.

A ver qué pasa.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿qué opina de las protestas que miles de clasemedieros de distintas partes del país, realizaron el pasado fin de semana para exigir que AMLO se vaya?...

Particularmente, pienso que en algunas manifestaciones se excedieron en las proclamas. Insultaron en fea forma al presidente AMLO. Y lo hicieron frente a Palacio Nacional. Yo escuché las “mentadas” al mandatario. Había ira en las palabras. Incluso, odio desbordado…

Y esto es para preocupar…

Yo no me atrevería a culpar a los que protestaron. Yo culpo a los que, desde el púlpito de Palacio Nacional y desde el primer día de la Cuarta Transformación, empezaron a construir un país de odios y de venganzas…

Faltó —y sigue faltando— el trabajo de estadista, de mandatario que concilia después de una contienda electoral…

Eso faltó, eso sigue faltando…

Quiero decirle, señor mío, que he leído un artículo formidable escrito por OMAR ELI ROBLES, de cuyo contenido me propongo opinar junto con usted en estos días por venir…

Es bastante extenso de modo que lo haré por partes…

Por lo pronto, solo diré que, en efecto, la marcha de automovilistas, fue de personas de clase media, de gente que trabaja para vivir en forma decorosa, sin esperar migajas gubernamentales, como lo afirma Eli Robles…

MIENTRAS TANTO, ENRIQUE (El Zurdo) GUERRERO BARRAZA, fue el portavoz de un saludo para el columnista de parte de HORACIO VALENZUELA IBARRA, secretario del Trabajo…

Como bien se sabe, Lacho se encuentra en su casa luego de dar positivo para COVID-19, aunque me cuentan que está superando satisfactoriamente el problema….

Que así sea….

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! De veras que a la alcaldesa de Navojoa cuando no le llueve le llovizna…

Ahora resulta que le renunció el tesorero municipal, JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS AGUILAR, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Sonora está investigando por supuestos actos de corrupción…

De verdad que yo no alcanzo a entender qué diablos pasa en el Ayuntamiento de Navojoa, cuya presidenta municipal, ROSARIO QUINTERO, no ha visto la suya prácticamente desde que inició el trienio…

De hecho, su administración ha transitado de escándalo en escándalo, sin que esto le inquiete en apariencia….

Digo, porque a lo mejor en sus interioridades todo esto realmente le apena pero no quiere dar su brazo a torcer…

Bueno, digo yo…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el martes en la mañana recibí la grata llamada telefónica del profesor ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, del Gobierno de Sonora…

No nos habíamos comunicado en varias semanas por razones comprensibles, ahora lo hicimos y, bueno, hasta hicimos planes para cuando la tormenta pase. En todo caso, el tiempo lo dirá…

Es todo.

Le abrazo.

