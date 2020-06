La vertiginosa transformación de un prestigiado médico ganado por la ambición política y su narcisismo

NO SABÍA YO DE ÉL. SU NOMBRE APENAS lo leí en un artículo que levantó ampolla, publicado por El Universal. El autor se llama ESTEBAN ILLADES. El artículo “Los árbitros de la verdad”.

Este joven escritor y analista, cuyos lentes graduados le dan un aire a los héroes de la tecnología del Siglo XXI, ha sido entrevistado en programas de grana audiencia en la televisión y es autor de varios libros.

Uno de ellos, cuyo título vagamente recuerdo haberlo visto en algún encabezado de algún diario de la Ciudad de México: “Fake-News”, (Noticias Falsas).

Su artículo se volvió viral cuando pasó del tuitt a Facebook. Hace una narrativa de la trayectoria que tiene que recorrer una información hasta llegar al Facebook, una de las dos gigantes que dominan todas las redes. El otro es Google, el propietario de You tube.

Esteban Illades explica cómo los grandes medios quedaron a Merced de los dos dominantes de las redes sociales.

Se refirió al gran negocio que a estas dos potencias de la tecnología digital, ha significado apoderarse del mercado de las comunicaciones globales.

Y cómo, la desinformación ha sido el enorme negocio de ambas empresas. De ahí, la “celebridad” del título: Fake News (Noticias Falsas).

Sobre este mundo todavía desconocido para la mayoría de los cibernautas, Illades puntualiza lo siguiente: “Muchos creen que Twitter es el sitio donde trasciende toda la información pero en realidad es una comunidad demasiado pequeña”.

A las grandes plataformas, como Facebook y Google, dice que “es un negocio económico del cual Facebook y Google —la otra gran empresa de la red— se llevan casi toda la tajada. Si un autor o un medio quiere que sus publicaciones se compartan debe, necesariamente, pasar a través de esos dos gigantes y someterse a sus condiciones”.

Enseguida, Esteban Illades, nos ilustra con esta revelación: “En Estados Unidos salvo The New York Times y The Washington Post, los medios se han dado cuenta que no hay forma de competir con la Red de MARK ZUCKERBERG. Cuando menos no en las actuales condiciones.

Por otra parte, no es un secreto —sostiene Illades— que Facebook se presta para todo tipo de desinformación”.

El autor, deja caer palabras que describen de manera sutil, la situación en que grandes medios de Estados Unidos, de gran trayectoria, se encuentran en estos días, compitiendo por las migajas”.

Interesante artículo. Tengo, para mí, que valdría la pena leer el libro “Noticias Falsas”.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

VOY A DECIRLO: AYER fue un día muy complicado para mí. Y lo fue porque, aunque no fui su amigo, desde la adolescencia, yo seguí sus pasos dentro de la actividad boxística de Cajeme…

De su deceso yo me enteré por un tuitt en el que se informaba que había muerto víctima del COVID-19… En el texto, se hizo una brevísima semblanza de su vida en el boxeo, de cómo impulsó a muchos jovencitos pobres a incursionar en esa dura actividad, y a varios los llevó a campeonatos nacionales…

Los de mi generación, seguramente recuerdan a VÍCTOR (El Chino) BARRÓN…

No pude sustraerme a la tristeza. Y me preguntaba por qué si no le conocí, si no fui su amigo…

Tal vez porque fue un hombre bueno e hizo mucho bien…

Ayer mismo un querido amigo mío me llamó por teléfono para comunicarme que la persona que falleció hace algunos días, un buen hombre, muy conocido en la comunidad, le había resultado positivo la prueba del COVID- 19…

Él ya no se enteró pues murió antes de que estuvieran procesados los resultados…

Recordé mi conversación con FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, hace unos días…

De sus palabras con las que me describió el panorama que presenta ya nuestra ciudad…

De las personas cuyo deceso por el COVID-19, le impactaron profundamente…

Y de quienes están padeciendo una agonía que no se parece a ninguna, porque para todos —incluyendo el personal médico— era totalmente desconocida…

Otro amigo mío, muy entrado en años, me dijo que aún es tiempo de que se salven muchas vidas, que es factible si se atienden las recomendaciones sanitarias…

Desgraciadamente, lo que ayer vi en mi recorrido hasta mi refugio de trabajo, fue decepcionante y ciertamente atemorizante…

Se ha dicho hasta la saciedad aquí en Sonora, que estamos “en el pico del contagio” y esto ya lo estamos observando en personas que no tenían motivos para estar contagiadas…

Así las cosas…

Y A TODO ESTO, ¿qué le pareció la entrevista que El Universal le hizo al doctor HUGO LÓPEZ-GATELL?...

La verdad sea dicha, el trabajo periodístico realizado por el equipo de lujo del llamado “gran periódico de México”, como que llevaba chanfle…

Y es que el material fotográfico distó mucho de ser el que se procesa cuando se trata de un funcionario público…

A López-Gatell, cuya renuncia ya están exigiendo diversos grupos de opositores al Gobierno de la Cuarta Transformación, lo pusieron a posar como si fuese un modelo de trajes casuales para la temporada primavera-verano…

Y él cayó en el garlito… Huelga decir, caro amigo, que las cosas en México, en tratándose del desempeño del Gobierno en el manejo de la crisis sanitaria, es un punto que va a estallar a la vuelta de dos que tres meses…

Y es que economía y crisis sanitaria, van tomadas de la mano…

Y las dos han sido operadas en forma muy desaseada…

Seguramente usted ya está enterado que de acuerdo con estudios del INEGI, más de 12 millones de mexicanos están en el desempleo…

Y esta es una noticia pavorosa, créame…

Lo más grave, es que se ha vuelto una sinfonía mañanera de todos los días en los principales noticiarios de la televisión matutina, exponer a la luz pública los contrasentidos de las llamadas conferencias de prensa del presidente…

De acuerdo con analistas muy respetables y prestigiados, esto ya no da para más…

De hecho, aseguran que la gira de varios días por la región más empobrecida del país y bajo una tormenta que fue debidamente anticipada por los meteorólogos, es la gota que derramó el vaso…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer recibí mensajes de dos guaymenses. Primero fue ALFONSO AYALA FONSECA, un priísta de viejo cuño que vivió años de glorias políticas, principalmente a finales del siglo pasado…

Poco después, me llegó el mensaje de ARTURO MUNGARRO, gerente general del Hotel Playa de Cortés…

Ambos con un mismo objetivo: decirme que el empresario ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, no se apellida Rodríguez…

A los dos, les digo lo mismo: fue un cruce de cables debido a que antes mi amigo y colega AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ me había platicado de su señor padre, don ENRIQUE RODRÍGUEZ DE LA VARA…

Y en cuanto al empresario Rogelio Sánchez de la Vega, hay que decir que nació en 1958 en Tijuana, Baja California y andando el tiempo se mudó a Guaymas, donde lleva avecindado más de treinta años…

Y se le menciona como una carta viable del PRI para la municipal de Guaymas en el 2021…

Se oyen rumores…

Es todo.

Le abrazo.

