Hablemos de cultura: Un proyecto sobre las horas

Quiero contarle lo que voy a hacer próximamente. Ya ve que yo tengo un blog dónde voy escribiendo y archivando cosas. Bueno, el jueves pasado decidí iniciar a hacer cápsulas de video platicando sobre lo que escribo, lo que hago, lo que leo, lo que escucho… usted sabe, sobre la vida. Bueno, esas cápsulas son totalmente caseras y las estaré publicando cada semana, aún no sé que día exactamente, pero yo le aviso. Estarán estrenándose en mi canal de Youtube. Nada más escriba: “erika tamaura” y ahí va a ver mi canal. Esta idea ya me rondaba por la cabeza, no es que se trate de nada extraordinario ni quiero ser famosa o monetizar, simplemente quiero conectar con ustedes de nuevas y más cercanas formas.

¿El tema? Pues ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. No tengo guión ni planeación y se me ocurrió que puedo platicarle sobre lo que escribo cada semana y además conversar de lo que haya pasado en ms días, en mis horas. Me gustaría contarle de las veces que me he quemado intentando aprender a cocinar, de que encontré la forma que no se me murieran mis plantitas, de mi indisciplina para bajar de peso, de mis amigas, de lo que ellas están haciendo… del amor, de poesía, de astrología, de música, de libros, de lo que vi en Netflix el otro día, del podcast que escuché, de la noticia que leí, de lo que ví en Twitter, de mi vida como maestra, de mi proceso personal para sanar mis heridas, de mi pasado, de lo que me está pasando, de lo que quiero planear, de la vez que fui por primera vez a la ópera, de consejos para jóvenes gestores culturales, de cuando me leyeron las cartas, de las cartas que yo he escrito, de la experiencia mía y la de mi madre frente al cáncer… de lo que soñé la noche anterior, de lo que desayuné hoy.

Además, planeo realizar algunas lecturas de pasajes de libros y artículos que me han llamado la atención de manera especial por medio de formato de podcast. Esto será por Spotify. Voy a ver si la semana que entra puedo enfocarme a eso… en fin… estoy intentando liberarme poco a poco de mi mente, que es una prisión que a veces no me deja hacer las cosas que deseo porque luego pienso que todo proyecto debe ser perfecto, planeado, organizado, maquetado… y de repente, cómo un sorbo de agua fresca, este proyecto mío, guardado como una vieja idea esperando en el cajón, emerge y me dice sonriendo: “aquí estoy”… y yo lo abrazo emocionada. Espero que ustedes puedan ser parte de él, conmigo.