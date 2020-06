Lilly Téllez; y el ruido su incorporación a bancada del PAN

Creo sin lugar a dudas que la nota de la semana en cuestión de agenda política la dio la incorporación de la senadora Lilly Téllez, a la bancada del PAN, lo que generó polémica, controversias, análisis de todos tipos y obvio múltiples entrevistas a la legisladora en donde puntualizó sus razones.

Fueron varias, pero la que más le hizo mella y le partió el corazón “fue un insulto” y coincido con ella lo comenté en el ejercicio de Facebook que tuve con el virtual candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, el encuentro de AMLO en Badiraguato, disfrazado de checar una construcción de una calle o carretera para que el presidente saludara, se pusiera de hinojos el jefe de estado ante la mamá de los principales “capos” de México, hoy arrestado de por vida en un penal en EUA, eso, ella, yo y millones de mexicanos lo consideramos una burla y ahí están las consecuencias en Sonora y el país.

También Lilly, con quien tuve la oportunidad de hablar, no está de acuerdo en el rumbo de que lleva al país, no quiso ser más cómplice de esto, hay mucho autoritarismo, no hay contrapesos, unos radicales a quienes agregaría asesores externos de Venezuela, Argentina, Cuba, han tomado Palacio y el oído del presidente y pues ahí están la iniciativas y los resultados económicos, un PIB, que para el presidente, ya no cuenta, ni el crecimiento, ni la libre empresa, ni generación de empleo, sino el “bienestar” y que te lo dé el Estado a través de sus programas.

En cuanto a lo político, no se afilió ni se afiliaría al PAN; su incorporación fue por cuestión de agenda conjunta en la que coincidan y dar resultados como senadora independiente hubiera quedado como “florero”.

Obvio hubo reacciones en Sonora, porque Lilly, pintó raya con la corrupción y todo lo que sea relacionado con Guillermo Padrés, ahí está el tuiit de un diputado del PAN, Eduardo Urbina quien señaló “mejor solos que mal acompañados”, la leyó mal el legislador, hubo un acuerdo con el CEN y con el grupo parlamentario, quienes le dieron la bienvenida.

En cuanto a aspiraciones y que con esa incorporación van a “sentar” a Toño Astiazarán, ella lo ha dicho y reiterado públicamente y a mí en lo personal, no tiene ninguna aspiración, aunque aparezca bien evaluada, se quedará los 6 años en el Senado y no participará en el proceso.

Y fue aún más, señaló y me lo dijo, ve en Alfonso Durazo, al candidato de Morena y quizás próximo gobernador y ante esto le pregunté.

¿Pero Lilly, el modelo de AMLO, hacia el socialismo no lo replicaría Alfonso, para Sonora?

Y me respondió que no, no veía un posible Gobierno de Durazo, con implementación de ese tipo de modelo para Sonora, en lo personal no veo a Durazo, llevándole contras al presidente, pero es la opinión de la senadora.

Ve Lilly, en Ernesto Gándara, a un hombre honesto, le pregunté ¿cómo ves a Ricardo Bours? “No lo conozco, sé que es empresario y que va en búsqueda de una candidatura”.

Sobre Toño Astiazarán, el miércoles sostuvo una charla telefónica con él, en buenos términos, lo cual me confirmó Toño, coincidieron en que hay que hacer causa común contra el autoritarismo, que se verían después de que pase la contingencia.

Sobre el diferendo que tuvieron en la campaña al Senado, donde Lilly, cuestionó lo de los generadores en Peñasco, pues es algo que verán cuando se dé el encuentro, ella sostuvo en entrevista con Juan Carlos Zúñiga y a mí, que es algo que Toño, debe aclarar, en fin son cuestiones de la política como bien dice Ricardo Bours. “No soy amigo de Manlio, pero nos podemos sentar a platicar”.

Sobre las aspiraciones de su excompañero de bancada, Arturo Bours, coincidimos a la expectativa, y solo de “rebote” que no se viniera Durazo, y aun así, a título personal, incluso así lo ven Ricardo Bours, Ernesto Gándara, tiene más posibilidades la alcaldesa de Hermosillo, Célida López.

En fin, una interesante semana para ella que ratificó lo bien posicionada que está, no se calla nada, es una legisladora que quiere dar resultados a su entidad, tiene convicciones, es una líder de opinión, lo que se ha ganado a través de ejercer el periodismo, que dará mucho de qué hablar el resto de su paso por el Senado.

Por cierto está a favor de la familia y en contra del aborto y eso también le ha generado animadversión en Morena y legisladoras feministas, recuerdo que tomó el micrófono para señalar su postura y prohibir que le volvieran a poner una “trapo verde” en su curul.

400 MIL TONELADAS Y BOSCO

Pues hasta el viernes Segalmex ni Sader, ni nadie ha resuelto que va a pasar con ¡400 mil! Toneladas de trigo panificable que se produjo en Sonora y Sinaloa, todo esto producto de un nuevo recorte que se hizo al campo por parte de AMLO, para sus programas clientelares, Refinería, Tren Maya etc… llevándose entre las patas la política de apoyo comercial al sector agropecuario.

Fue un recorte de 29 por ciento y luego otro de 17 por ciento y pues así no se puede, fue entrevistado hace unos días Bosco De la Vega, presidente del Consejo Agropecuario Nacional y en pocas palabras, ve incierto el futuro, se le está pegando muy duro al sector, que es el que produce los alimentos.

Y pues sale más barato al industrial harinero del sur del país, traerlo de EUA que de Sonora o Sinaloa. ¿Cómo es posible esto?, pues así están las cosas con este presidente, ya ven, acaba de quitar el subsidio del diésel al sector pesca, acuacultura, otro durísimo golpe que no hará a los productores competitivos ante otros países. ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa? Como diría el recién finado actor Héctor Suárez.

Por lo pronto, el futuro para sembrar trigo panificable ¡comida!, no lo puedo creer, incierto para el ciclo 2020-2021. ¿Quiénes se van animar? ¿Cuánta área se va a sembrar? Y de aquí al 2024 con AMLO, será de pura incertidumbre para todos los sectores y pues obviamente mientras no se coloquen esas toneladas, menos liquidez y posibilidad de pagos a proveedores, avíos etc., los problemas de cada año.

Me queda claro ante esto, que el año que entra Morena debe perder los 7 distritos electorales en Sonora, urge contrapeso en la Cámara de Diputados, con 180 que haya entre legisladores de mayoría y pluris, ya AMLO no podrá hacer lo que quiera, ni al campo, ni a nadie.

¿Se puede? Claro que se puede, si los candidatos a la gubernatura; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán, se acompañan de fórmulas de la sociedad civil, la gente está harta de los partidos y de ver las mismas caras de siempre, como también cabe que haya la generosidad y acuerdos de aliarse. ¿Se imaginan?

Creo que el candidato al VI Distrito debe surgir de la organización más importante que hay en Cajeme, el DDRY que agrupa a más de 23 mil productores y sus respectivas familias y vaya que hay tela; Baltazar Peral, Juan Gerardo Gándara, Eduardo Flores, Kily Cruz, por decir algunos nombres y en el Mayo, igual para el VII, vamos dándole vuelta a la tortilla a esto, al igual que tener buenos candidatos a diputados locales, alcaldías. ¿O están conformes en Cajeme, Guaymas y Navojoa?

Votamos el 2021 para recomponer esto, o nos lleva la fregada, el socialismo es el modelo de gobierno que se viene, perderemos libertades, patrimonio, para allá vamos y solo les recuerdo a productores que si AMLO, retiene el Congreso el año que entra, viene cambio en el régimen de tierra agrícola y ganadera, lo mismo que sucedió en 1976, pero primero lo harán Ley con iniciativas que ya están guardadas en el escritorio del senador Ricardo Monreal.

3 MÉDICOS, LA LÍNEA FRONTAL

Triste noticia esta semana y surgió de aquí de Ciudad Obregón, al morir de médicos del IMSS a causas del COVID, uno a punto de jubilarse.

Tres galenos que se jugaron la vida y en muchos de los casos, por gente irresponsable que se enfermó al no acatar las medidas sanitarias correspondientes.

Tres familias que se han quedado sin el padre, hermano, tío, por salvar vida de sus semejantes, por cumplir con responsabilidad, su función, muy duro, triste el video que subió un médico, amigo, compañero de ellos, desgarrador escuchar decir que están cayendo como “moscas”

¿Cuántos médicos, enfermeras, personal más irán a dar su vida?

A esto habría que agregar quizás la falta de suministros y equipo para protección del personal, hay muchas anécdotas, noticias y hechos alrededor de lo que sucede en el IMSS en Ciudad Obregón y en otras entidades del país. Ante esto toma relevancia lo hecho por la Secretaría de Salud por empresarios; Juan Alonso Urías, Juan Antonio Hernández, Juan Bours, el propio Ricardo Bours, entre otros de fortalecer y apoyar el Hospital General; el DDRY, Miguel Anzaldo con 1 millón de pesos, que administra Fundación “Estoy Contigo” que preside Almita Bours, también para el Hospital y ni que decir de las toneladas de alimentos con las que apoyan productores; Toño Gándara, Baltazar Peral, Fundación Bórquez, entre otros.

Todo esto lleva a contener un paliativo a la pandemia de salud, a la social y económica que estamos viviendo, la curva no baja, nada que aplanada, en términos de letalidad, Cajeme está ya en primer lugar.

La gobernadora Claudia Pavlovich, anunció un nuevo programa de 25 millones de pesos, el segundo o tercero a través de Fideson, para ayudar a comerciantes pequeños, informales, que bueno, corresponsabilidad, pero llegará el momento que no alcanzará, son miles y miles, 72 municipios. ¿Y AMLO? Como anillo al dedo, que truenen empresas, que haya más pobres para que dependen del subsidio gubernamental, replicar pues, el modelo de Venezuela, Argentina, Nicaragua. ¿Alguna duda?

INSEGURIDAD

11 muertos más los que se hayan acumulado ayer y hoy en Cajeme y es la primera semana de mes, colocando ya a este municipio y al de Guaymas, de los peores, ya no tanto en la entidad, sino en el país, en proporción al número de habitantes.

Entre la delincuencia organizada y la delincuencia uniformada, se están acabando a ambos municipios y a la población solo le queda más que ya acostumbrarse al sonido de las ametralladoras, códigos rojos y toda la parafernalia alrededor de esto, que no les toque un fuego cruzado. ¿Y Mariscal? ¿Cano Castro? Bien gracias, mientras los maletines no fallen.

Por cierto, el diputado Gildardo Real y equipo jurídico afinando detalles para el trámite de citación del alcalde al Congreso, para lo cual el regidor Rafael Delgadillo, dio el segundo paso, ratificación de juicio político, al negarse el edil a citar a sesiones de Cabildo, al igual que el diputado Real, ya trabajando con la FAS, por denuncias interpuestas contra el mismo Ayuntamiento y Oomapasc.

GUAYMAS

Y al Puerto llegó otro avión Hércules, con más elementos, no se sabe si para reforzar la seguridad de los ciudadanos o de la alcaldesa Sara Valle, porque la matadera de gente, ajustes de cuentas, están a la orden del día y también la gente viviendo en la incertidumbre.

Y a propósito de incertidumbre, es la misma que están viviendo hoteleros, he charlado con empresarios del sector; Martín Gándara, Eduardo y Roberto Lemmenmeyer y pues la pandemia les ha pegado muy duro, no hay turismo, tardará el sector en recuperarse, más la competencia de la plataforma AirBNB, no se espera que vengan turistas, no hay mucho poder adquisitivo que digamos, de hecho hay cierres de hoteles, no nomás en San Carlos, Guaymas, en otros municipios, con recortes de personal.

“AGAVE AZUL” “ZAFIRO”

Vaya con la que se aventó Santiago Nieto, titular de la UIF, sin mucho ruido, como lo hacen en las Mesas de la Paz con trabajo de inteligencia, secrecía y sin filtrar, aseguraron, operación llamada “Agave Azul” más de mil 900 cuentas de empresas fantasma al crimen organizado, a un cártel, pegaron donde duele… el dinero, fueron incautados muchos millones de pesos… a ver la reacción.

Y en la “Zafiro” desvío de recursos campañas PRI, mataron pieza clave, un señor, Gamboa donde por cierto, detuvieron a esposa como posible autora, al margen, varios involucrados en entidades podrán respirar tranquilos.

Pues aquí en Sonora, un personaje se aventó una operación inmobiliaria, con un empresario del café y no precisamente de Colombia, millones en “efe”, que si se entera Don Santiago… ¡aguas!

