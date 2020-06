Cambios en la Policía Estatal debe reflejarse en los resultados del homicidio de Rodrigo Peñúñuri Ramírez

MENOS QUE TODO Y QUE NADA EL periodista de estos días agitados que estamos viviendo, puede permitirse dedicarle cada día un gran espacio a un solo tema.

No se puede. No es adecuado. Logísticamente es imposible. De hecho, no hay columna periodística cotidiana que disponga del espacio suficiente para utilizar la mitad en un tema único.

Este método, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Pero ahora, en los tiempos de la pandemia, de la violencia sin fin, en la era de los “muertos olvidados”, simplemente no puede—ni debe—hacerse así.

Es indispensable distribuir racionalmente los comentarios. Deben de ser breves, sintetizados, a fin de que quepan todos en el espacio dedicado a una columna. No hay de otra.

Así las cosas, pasamos a lo siguiente.

POR EJEMPLO, ¿QUÉ OPINA USTED, caro amigo, de los brotes y rebrotes de la violencia relacionados con el crimen organizado en Sonora, y particularmente, en el sur del estado?

Quiero suponer que coincide conmigo en que deberíamos de estar muy preocupados por el incremento en los niveles de homicidios dolosos, curiosa forma de llamarle a un asesinato con exceso de crueldad, incluso, de destazar, mutilar y hacer papilla a un ser humano. Sea delincuente o no.

Vayamos por partes: de unos años a acá, en Sonora, y en general, en todo el país, las ejecuciones habitualmente se concentraban entre grupos de narcomenudistas de muy bajo perfil. Casi siempre en los reportes policiacos, se mencionaba—y se menciona- un automóvil de modelo atrasado, una motocicleta y hasta una bicicleta—.

Nunca había el nombre de un famoso personaje. Y a esto la sociedad se ha acostumbrado. Sin embargo, algo ha cambiado de unos meses a acá. Los niveles de notoriedad se han elevado.

El más reciente evento de esta naturaleza, ocurrió en Cajeme. Un importante industrial de Ciudad Obregón, fue encontrado en su vehículo muerto y decapitado en un paraje del Valle del Yaqui.

Ante la importancia de la víctima, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, emitió información al respecto: abren una carpeta de investigación en el caso del empresario RODRIGO PEÑÚÑURI RAMÍREZ.

Y una voz empresarial, se deja escuchar clamando justicia de parte de las autoridades. Fuera de esto, nada más se ha sabido. Veremos qué pasa.

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, casi me pasó de noche “El Día de la Libertad de Expresión”, que muchos confunden con El Día Internacional del Periodista… Pues sí: no estuviera platicando con usted de este tema de no ser porque ayer recibí dos felicitaciones a propósito de esta fecha. Una me fue enviada por JOSÉ (Leovigildo) GUERRA, y la otra, por ENRIQUE PALAFOX PAZ. Desde luego, se agradece cumplidamente y ya que estamos entrados en esto, permítame hacer un breve recordatorio de por qué nació El Día de la Libertad de Expresión.

Pena me da decirlo, pero esta fecha conmemorativa surge de la ambición de un pequeño grupo de magnates del periodismo de la Ciudad de México, para honrar, no la libertad de expresión, sino la figura del presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS.

¿Por qué querían “quedar bien” los dueños de los principales diarios de la capital del país, con el “primer mandatario”?

Bueno, hay que recordar que en esos tiempos del presidencialismo absoluto en México el papel para periódico, era un monopolio del Gobierno, y el Gobierno decidía a quién le vendía papel y a quién no.

Y más todavía: a quién le condonaba una deuda por concepto de papel y a quién le apretaba las tuercas. Durante décadas, el Gobierno de la República, ejerció el monopolio del papel para periódico, para tener la “lealtad” de la entonces llamada “Gran Prensa”.

Por eso nació El Día de la Libertad de Expresión.

Algunos de aquellos poderosos dueños de “la gran prensa de México”, eran JOSÉ GARCÍA VALSECA, de la cadena de los soles; GABRIEL ALARCÓN, de El Heraldo de México; el diario Excélsior, que era cooperativa y cambiaba de director eventualmente.

También estaban el dueño del periódico El Día, RÓMULO O. FARRIL, del diario Novedades, La Prensa, un diario amarillista que era el de mayor circulación, incluso, superaba a El Universal, que presumía de tener la más abundante sección de anuncios de ocasión.

En las celebraciones de la Libertad de Expresión, los dueños de “La Gran Prensa”, se adueñaban del presídium, y los reporteros, columnistas y demás, servían de retaque en uno de los más elegantes y caros salones de eventos de la ciudad capital.

Naturalmente, todos los gastos corrían por cuenta del Gobierno Federal.

Pero como digo: se agradece, de veras, la buena intención de Quique Palafox y de mi querido amigo PEPE GUERRA.

MIENTRAS TANTO, HE AQUÍ un tuitt de SERGIO SARMIENTO, que vale la pena compartir con mis dos que tres lectores. Hélo: “A veces parece que López Obrador está haciendo todo lo posible para convertir a Enrique Alfaro en un real contendiente a la Presidencia de la República”.

Coincido, señor mío, con el prestigiado periodista del Grupo Salinas.

¡OH, LA LÁ! EL EXREGIDOR CAJEMENSE, GUILEBALDO VIVIÁN, oriundo tal vez del poblado El Realito, o quizá, de Estación Corral, subió a las redes sociales un video en el que hace una muy interesante exposición dirigida al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Sinceramente, no le había escuchado a mi amigo Guili, una pieza de reflexiones tan completa y educada pero al mismo tiempo tan crítica, como esta.

Búsquela usted en Facebook. Le gustará, estoy cierto.

En todo caso, ya platicaremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! MUCHA POLVAREDA HA LEVANTADO la carta que el líder natural de Movimiento Ciudadano, DANTE DELGADO, le escribió al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Muchas cosas, muchas frases, muchas verdades, aparecen en la misiva pero hay una que me gustó por su actualidad y su significación presente y a futuro: “Alientas la insurrección contra Enrique Alfaro en Jalisco”…

Ayer mismo empezó a circular una encuesta en la que AMLO aparece con 23 % menos de aprobación ciudadana, que en febrero pasado…

O sea, que está en 44 % de aprobación, contra más del 50 por ciento de desaprobación…

Que tampoco es para que sus críticos lancen las campanas al vuelo, pues aún conserva el voto de los beneficiarios de las pensiones y las becas…

Y A TODO ESTO, SEÑOR MÍO, ¿Cómo está eso de que el Capitán ALFONSO NOVOA ha sido nombrado comisario de la Policía Estatal de Seguridad Pública?...

Digo, porque si no recuerdo mal, Novoa fue jefe de la Policía Municipal de Agua Prieta, desde 1997 hasta avanzada la década del 2000…

Siempre al lado de VICENTE TERÁN URIBE, “El Mijito”, a quién acompañó como titular de la municipal de 1997 a 2000; de este año, fue el jefe de la Policía local en el trienio 2000-2003, que encabezó la señora IRMA VILLALOBOS DE TERÁN…

Todavía le alcanzó la cuerda para seguirse de frente por otro trienio, en la segunda presidencia municipal de ‘El Mijito’…

De verdad ojalá que les vaya bien a quienes están a cargo de la Secretaría de Seguridad Estatal, principalmente a su titular, el obregonense DAVID ANAYA COOLEY…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com