Ford, Congreso, ahora brotes de COVID-19 en Sonora

HABRÁ qué estar muy atentos, ante los brotes de coronavirus que ya se están produciendo y que continuarán produciéndose en Sonora ante el regreso “gradual” a las actividades económicas.

Con una semana de reapertura y a pesar de que no regresaron todos los obreros de la Planta Ford de Hermosillo, las pruebas aleatorias confirmaron la presencia de tres casos de COVID-19 en sus instalaciones.

Una lección positiva que deja esta experiencia es la necesidad de aplicar pruebas y más pruebas en centros de trabajo, como una fórmula sensata de evitar la proliferación del virus, porque es muy probable que las personas contagiadas hayan adquirido la enfermedad antes del regreso al trabajo.

Otro brote, sin duda, se está presentando ahora en el Congreso del Estado. Primero fue Rosa Isela Martínez, luego Filemón Ortega, después Jorge Villaescusa y este fin de semana, los anuncios de positivo a COVID en Alejandra López Noriega y Luis Mario Torres.

Todos ellos diputados locales, con la alta probabilidad de haberse contagiado en los espacios de Palacio Legislativo y de ahí la necesidad –como se había acordado- de que todo el personal en ese lugar, se practique la prueba, es decir, también empleados administrativos y de aseo y los visitantes que lograron “colarse” a las sesiones recientes.

Hoy inicia la segunda semana del “regreso gradual y paulatino” de las actividades económicas.

En realidad, todo mundo ha salido a la calle sin tener una actividad calificada como “esencial” y solo habría qué reconocer que las niñas, niños y personas de la tercera edad, han seguido resguardándose.

Estas “multitudes” citadinas generarán más brotes en los próximos días y la autoridad local, dígase Gobierno del Estado y presidentes municipales, no pueden controlar la movilidad y, mucho de ello se origina, por la falta de recursos económicos en empresas, en la pérdida de miles de empleos y en la nefasta influencia del presidente López Obrador que con su mal ejemplo hace que los millones de mexicanos que le sigan, subestimen también la pandemia.

SI NOS ATENEMOS a la fórmula del presidente de la República para evitar el contagio de COVID- 19, (“no mentir, no robar, no traicionar”), empezando por él y varios más integrantes de su gabinete, estarían aislados, con resultado positivo en las pruebas, porque la mentira forma parte de su diario vocabulario… Este domingo, por cierto, trascendió una mentira por demás contundente… Ha repetido AMLO que no endeudaría más al país… El periódico El Economista reveló que el Banco Mundial ha autorizado un crédito por mil millones de dólares al Gobierno mexicano, “para atender los efectos de la pandemia”… Mil millones de dólares son ¡23,500 millones de pesos!... ¿Pues qué no contaba con recursos suficientes el país porque además –presumía el presidente- la recaudación fiscal había aumentado a pesar de la contingencia sanitaria?... Ante esta publicación, la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera envió un comunicado en el que indica esencialmente dos precisiones: Primera, que ese crédito no se utilizará para los efectos de la pandemia en México y Segunda, que la cantidad liberada por el Banco Mundial a favor del Gobierno mexicano no rebasa el tope legal autorizado de endeudamiento de la Administración Federal… Total… El endeudamiento está presente, como estuvo en los pasados sexenios y, esta vez, de un organismo “neoliberal”, de los más satanizados por el presidente López Obrador… En su “mañanera” de este lunes, sin duda, AMLO saldrá con alguna justificación… No será fácil… Nadie le creerá… Pero lo intentará como tantas otras veces.

“LA RAYA está pintada” entre siete gobernadores de entidades federativas del país y el presidente de la República… Simplemente –diría el clásico- se ha llenado de piedras el zapato… La relación entre López Obrador y el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, es tirante y se antoja insalvable a pesar de las formas que puedan guardar en determinado momento… El origen de los desacuerdos empezó desde el año 2012, cuando Alfaro rechazó la propuesta “pejista” de irse a Morena y hacer a un lado a Movimiento Ciudadano… A partir de ahí, EA ha sido “un traidor y amigo de la mafia del poder, empezando por Carlos Salinas” ha dicho el ahora presidente… Alfaro está convencido de que gente de Morena enviada desde Palacio Nacional, ha echado gasolina a las manifestaciones por el asesinato de Govanni López, por los municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos… Los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Durango, se reunieron en Tequila el pasado viernes y redactaron una carta en los mejores términos, buscando aún un acercamiento con AMLO… Pero lo más trascendente de todo esto, es que la semilla de la oposición en siete gobernadores, ha quedado sembrada.