Ahora es Enrique Krauze el que está en la mira del presidente López Obrador; ¿quién será mañana?

DE ALGUNA PARTE ME LLEGÓ el comentario: el comunicado sobre la carpeta de investigación del caso del homicidio del empresario RODRIGO PEÑÚÑURI RAMÍREZ, no lo emitió la Secretaría de Seguridad Pública Estatal sino la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Como debe de ser, pues. ¿Y qué? ¿Acaso el orden de los factores cambia por una simple modificación en la ubicación de las cosas? Por supuesto que no.

Pero lo que tampoco cambia y que en realidad era el objetivo del comentario, es que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, DAVID ANAYA COOLEY, le tomó la protesta al capitán ALFONSO NOVOA NOVOA, como comisario de la Policía Estatal. Tengo referencias de personas con experiencia en el tema, de que Novoa es un policía con estatura policiaca, entrenado para desempeñar una agenda profesional que requiere el desafío que enfrentan los sonorenses, y el resto del comentario es exclusivamente referencial de su trayectoria.

Este punto perece ser lo que molestó a quien me envió la precitada observación y la verdad sea dicha, no sé por qué.

Por lo demás, repito lo que dije al final del tema: ojalá que a todos los que están encargados de combatir la violencia, les vaya bien. Digo, porque todos los involucrados tienen que aportar su esfuerzo y su lealtad a la camiseta.

Si no hay coordinación de todos, a esto se lo va a llevar el diablo.

POR OTRA PARTE Y CONTINUANDO con el desahogo de temas de incidencias, quiero hacer un paréntesis para expresar mis condolencias sentidas al colega JOSÉ HUMBERTO ANAYA, fotógrafo de toda una vida en las áreas partidistas del PRI, por el lamentable deceso de su hijo BRANDON EDUARDO ANAYA ANDRADE, acaecido la noche del domingo.

La nota trágica y dolorosa por donde se le quiera ver, la dio a conocer el prestigiado portal Dossier Político, a cuyo director ÓSCAR CASTRO, le agradezco la oportunidad del reporte.

Como padre de familia, acuso el impacto del suceso. Un domingo por la tarde-noche en una privada de San Carlos, disfrutando de una albercada, papá y el resto de la familia, gozando de una diversión en familia, y de pronto, la tragedia.

A JOSÉ HUMBERTO ANAYA le conocí hace muchos años cuando yo viajaba con frecuencia a Hermosillo. Mi trabajo y el suyo eran coincidentes con cierta frecuencia. Pero no hubo acercamientos de cuates. Tal vez por la brecha generacional.

Pero le conocía y me conocía.

Un día tomé la decisión de no volver en mucho tiempo a Hermosillo. No fue nada de lo que me pudiera arrepentir. Simplemente me fastidiaron las largas mañanas de café y esas rutinarias conversaciones que no me llevaban a ninguna parte.

Así que un día regresé de un viaje y no he vuelto en muchos años, si acaso en dos o tres ocasiones.

En esta tesitura, muchas “conocencias” se diluyeron en la bruma de la memoria.

Pero a Humberto lo recordé de inmediato cuando DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA me comunicó lo de la tragedia por teléfono.

--Busca Dossier Político, ahí lo leí yo— me recomendó.

En la portada, la foto de Humberto. Se la tomaron en un escenario quizá en la entrega de premios de fotografía periodística. Era el mismo que yo conocí muchos años antes. Con canas, pero el mismo.

Como digo, como padre, me dolió.

Mi solidaridad para ti, colega, para todos los tuyos. ¡Descanse en paz tu muchacho Brandon!

¡AH, CASO LO OLVIDO! NO CREA USTED que se me ha facilitado esto de escribir “cortes” periodísticos en un espacio dedicado a un solo tema. Lo bueno es que solo será por unos días, lo que dure la pandemia.

¿Cuál fue la nota de ayer, lunes, a partir de ciertas declaraciones que hizo el presidente AMLO en su gira por el sureste mexicano? Naturalmente, el final de su discurso donde dijo que a él el coronavirus no le llega es porque se alimenta sano, no come alimentos chatarra, no miente, no roba, no es corrupto… Eso dijo y luego se fue dejando la víbora chillando…

Esto no fue todo: ayer el historiador ENRIQUE KRAUZE le contestó los ataques verbales y sus declaraciones comparándolo con el historiador del Siglo XIX, LUCAS ALAMAN, un personaje del pasado lejano de este país, a quien muy pocos mexicanos han leído o de él han tenido referencias de sus andares. Estoy de acuerdo con el presidente AMLO en que Krauze es un intelectual orgánico del sistema.

No por menos su trabajo como historiador ha ido casi siempre de la mano de los gobiernos en turno. Pero no se le puede negar la grandeza de su obra literaria y su aporte al acervo cultural e histórico de México.

Krauze sacudió la polilla acumulada durante estos meses de la pandemia, rescató de la oscuridad de su olvido, a un “polémico y brillante jurista del nazismo”, CARL SCHMITT, que fue cercanísimo a Hitler y que, entre muchos más, escribió en 1927, su obra “El concepto de lo político”.

El problema con los intelectuales como Enrique Krauze, es que no sabe explicar con sencillez y esto torna una intervención ininteligible.

Pero sí, Schmitt promovió el binomio “amigo—enemigo”, es decir, el enemigo es el otro, el extraño, el extranjero, el distinto. Es el enfrentamiento a los otros por lo que se configura nuestra identidad.

Así está pasando en su libro.

Krauze da una lección de lo que es ser conservador y liberal. Y termina describiendo al presidente como conservador porque él busca concentrar el poder en un solo hombre. “Y yo solo quiero conservar la democracia de mi país”, remata.

Tengo, para mí, que el presidente AMLO, estuvo fatal en su gira por el sureste. ¿Cómo se atrevió a decir que el que no está con la Cuarta Transformación está contra la Cuarta Transformación? ¿Cómo, caray?

No son frases suyas pero las dice un presidente de México y eso es lo grave. Aquí mismo lo comenté con usted, hace algún tiempo: AMLO menciona a VENUSTIANO CARRANZA como uno de sus próceres. Y Carranza tenía por costumbre amenazar a quienes no lo querían acompañar en sus aventuras políticas: “Quién no está conmigo, está contra mí”.

Mal presagio, caro lector. mal presagio.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡EUREKA! VIENTO EN POPA NAVEGA el nuevo noticiario digital, que conducen los jóvenes colegas ADALBERTO ANDUAGA y RODOLFO UGARTE…

Tuve la oportunidad de ver uno de los programas, casualmente donde el invitado fue el diputado local LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ…

Vi y escuché a ambos comunicadores y la verdad es que han mejorado mucho, buenas tablas, mucha soltura y carisma…

Y en cuanto a Alcalá, que bueno que vuelve a la conectividad con la gente pues esto es lo mejor que un político debe de hacer…

¡Larga vida para ellos!...

¡Y OTRA INFAUSTA NOTICIA!, esta vez, en Ciudad Obregón: Falleció la señora CATALINA IBARRA ALCÁNTAR, que fuera esposa de don LALO MUNGARRO, con quienes tuve la oportunidad de compartir la vecindad del barrio…

Familia de comerciantes, ambos don Lalo y doña ‘Cata’, fueron muy apreciados…

Doña Cata le sobrevivió muchos años a su esposo y hoy, inesperadamente, ella también partió…

¡Dios le bendiga, doña Cata!...

Y NO QUIERO FINALIZAR estos Rumbos, sin antes agradecerle a HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ, por su mensaje del domingo, y al mismo tiempo, comentarle, querido lector, que otro huatabampense de pura cepa, el cenecista y líder estatal de esa central, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, se descolgará este martes a la Tierra de los Generales, acompañado de su esposa CONCHITA ALCÁNTAR DE JORDÁN…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com