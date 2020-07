Una conversación Ciudad Obregón—Bahía de Kino, con el aspirante a la Gubernatura Ernesto Gándara Camou

AL OTRO LADO DEL TELÉFONO la voz me llegó inconfundiblemente familiar. La entonación en las palabras. El tono siempre educado, amable, cariñoso, si se quiere.

--Mi querido Mario, antes que nada me disculpo. Yo le debía a mi familia unas vacaciones y me la debía a mí. Mi esposa me pidió que no atendiera llamadas por favor. Quería que estos días en Bahía de Kino fueran para nosotros solamente. Por eso no escuchaba llamadas ni whatsapp. Pero ahora se me ocurrió revisar mi celular y vi tu mensaje, y con gusto me estoy reportando.

ERNESTO GÁNDARA CAMOU, el Borrego para sus amigos y compañeros de la escuela y para sus muchos seguidores en la política, estaba allí, al otro extremo de la llamada. Le dije, completando su exposición de motivos:

Eso es correcto, Ernesto. Unos nos quedamos acá, en casa. Otros buscan la soledad de una playa, de una terraza frente al mar. Es bueno que así sea y solo quiero que sepas que te he buscado para hacerte una pregunta.

--¡Adelante, amigo!

--Estoy seguro que tú escuchaste y leísta lo que Ricardo Bours dijo en su encuentro con los miembros del Grupo Compacto de columnistas.

--Por supuesto que sí.

--Estarás enterado que algunas personas quién sabe si de mala leche han distorsionado el sentido de lo que se ha dicho y publicado.

--Sí, estoy enterado y te digo por adelantado que la amistad que nos une a Ricardo y a mí, nadie la podrá distanciar. Nadie, absolutamente nadie, podrá meter cizaña en una relación que va más allá de la política.

--Pues a eso precisamente me refiero, Ernesto. Ricardo dijo que, llegado el momento si él decidiera ya no continuar buscando la gubernatura, se sumaría a tu causa, a tu campaña.

--Sí, y no fue la primera vez que lo dijo. Lo ha dicho en otras ocasiones. Y yo también lo he dicho: si por motivos ajenos a mi voluntad tomara la decisión de no seguir buscando la gubernatura, yo me sumaría con mucho agrado a la causa de mi amigo Ricardo. Yo veo con buenos ojos su movimiento político. He escuchado sus discursos, sus declaraciones. Me gusta lo que dice.

--¿Y entonces?

--Lo que yo veo es a dos muy buenos amigos que buscan, cada quien por su lado, abrirse paso para alanzar una aspiración que en los dos es genuina.

Lo imagino reflexivo con el celular en la oreja. Lo percibo buscando no equivocarse. Encontrar las palabras concretas que expliquen cómo es su relación con el aspirante independiente—hasta ahora y muy probablemente lo sería en el futuro cercano de Movimiento Ciudadano—y qué esperaría del futuro mediato.

--Mire, más allá de quién gane la elección y de nuestra propia situación política dentro de un año, yo te aseguro que Ricardo y yo nos vamos a encontrar en un momento dado para, juntos, realizar nuestro mejor esfuerzo en bien de nuestro Estado, en el bien de Sonora.

Y agrega: “Es indiscutible que mi amistad con Ricardo Bours es por encima de cualquier circunstancia política. Yo quiero mucho a su familia y su familia me distingue con su afecto, no solo a mí, también a los míos, y muy especialmente, a mi padre que en paz descanse”.

Le recordé que no nos hemos visto desde Abelandia, en Enero de este año. “¿Te acuerdas que me vine con ustedes en la Suburban?”.

--Claro que sí. Y que bueno que lo mencionas. Estábamos Ricardo y yo muy contentos, platicando con la gente. En algún momento, como un impulso de amigo, me puse la cachucha de Movimiento Ciudadano, no por interés político, sino simplemente porque somos amigos.

Esta conversación ocurrió ayer, domingo.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

NO CABE DUDA DE QUE LOS POLÍTICOS siempre encontrarán una manera de estar presentes en el conocimiento de la opinión pública…

Lo digo porque desde el sábado circuló un tuitt de la alcaldesa de Hermosillo, CÉLIDA LÓPEZ, en la que felicita a ALFONSO DURAZO MONTAÑO por su cumpleaños número 66…

Lo que ciertamente no tiene nada de extraño. En esta columna con frecuencia se extienden felicitaciones a amigos y políticos con motivo de su “cumple”, como dicen en las secciones de sociales…

La cereza en el pastel fue la foto que Célida López anexó a su texto, en la que posa con Alfonso, de pie junto a la mesa que comparten y en la que se aprecia la taza de café y algunos bocadillos…

Esta fotografía y el referido tuitt, fueron muy vistos y, bueno, es parte del juego político…

TAMBIÉN EN REDES SOCIALES circuló la noticia de que el exalcalde de Cajeme JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, celebró su cumpleaños número 72…. De hecho, el colega ALBERTO CAMACHO ha estado muy activo cubriendo aspectos sencillos, amables, de algunos políticos…

No hay que olvidar que Chuy tiene aspiraciones y sabe que conserva su preminencia en amplios círculos de la sociedad cajemense, aunque en honor a la verdad, si desea regresar a la senda del triunfo, debe trabajar entre las nuevas generaciones…

Digo, por aquello de que tiempos traen tiempos…

Por otra parte, a nadie se le puede escapar que Chuy, en sus dos periodos como Presidente Municipal, uno por el PRI y el otro por el PAN, dejó su huella imperecedera en obras estéticas que, digan lo que digan sus adversarios, embellecieron aún más a Ciudad Obregón…

Las cosas como son…

QUIEN TAMBIÉN SE DEJÓ ver en medios este fin de semana, fue el exalcalde de Guaymas y exdiputado federal, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ…

Toño hizo declaraciones al diario hermano LA VOZ DEL PUERTO, en el sentido de que debe apoyarse al empresariado que está inmerso en producir energía renovable, en sus diversas formas…

Toño cobró fama estatal y nacional cuando dio a conocer el sistema de generación de energía conocida como eólica. Una de las más limpias…

Algunos empresarios confían en que el Gobierno de López Obrador dará marcha atrás en su evidente propósito de echar abajo esta industria, y que podría apoyar de muchas maneras este esfuerzo…

Ver para creer, se dice y, bueno, a ver que pasa…

Toño Astiazarán sigue siendo un aspirante a la Gubernatura de Sonora pero aún no se ha concretado su adhesión al PAN, que lo llevaría a ser el candidato albiazul al Gobierno de Sonora…

La verdad sea dicha, la pandemia lo ha retrasado todo. Toño aún no ha amarrado acuerdo con Acción Nacional porque todo lo relacionado con este tema, está en suspenso…

Con todo, el guaymense está firme y ya veremos, cuando haya oportunidad de platicar con él, cómo le van las cosas…

Ya veremos…

A PROPÓSITO DE CÉLIDA LÓPEZ y su proyecto Acuaférico Hermosillo, ya tuvo una contundente respuesta por parte del Presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, MIGUEL ANZALDO…

Con cierta moderación pero a la vez con firmeza, Anzaldo dijo que esta no es una reyerta entre ricos de Cajeme y ricos de Hermosillo ni un pleito entre regiones, se trata de evitar una grave afectación para el agro y la población…

Verdad de verdades…

Miguel Anzaldo habla de que serían afectadas, además del impacto negativo que el acuférico tendría en la población, 30 mil hectáreas serían afectadas….

Es todo.

Le abrazo.

