Ante la catástrofe que se avecina, López Obrador va contra Luis Videgaray, primero, y luego contra Peña Nieto

YA LLEGÓ LOZOYA, LO TIENEN en una cuidadosa custodia. Es oro molido para la Cuarta Transformación. Van por Luis Videgaray, primero; y luego por ENRIQUE PEÑA NIETO, será una estrategia de tiempos. Debe alcanzar, llegar poderosamente palpitante, a las elecciones de 2021. Los expertos —no todos— están seguros que Peña Nieto será la joya de la corona. Pero solo será sacrificado en la hoguera justiciera si no alcanza con Videgaray.

Ya no es un secreto que EMILIO LOZOYA AUSTIN, llegó a un acuerdo con el Gobierno de AMLO. Se cumple lo que trascendió días después del arresto de Lozoya en España. Que su padre, EMILIO LOZOYA TALMHAN, habría amenazado a Videgaray y a Peña Nieto que si su hijo se hundía, no se hundiría solo. Todos se hundirían con él.

Política sin honor, sin lealtad, solo unidos sus actores por la codicia y la complicidad, como cualquier narco de los de ahora, venden en canal a quienes fueron sus jefes.

En el mundo del crimen organizado, este sistema funciona cada vez con mayor efectividad, cuando un detenido que no tiene nada qué perder y sí mucho que ganar, decide jugarse el todo por el todo. Traiciona a sus jefes a cambio de su libertad y de la protección del Gobierno. En Estados Unidos, este procedimiento está muy bien estructurado. El que delata, pasa a perder su identidad, a sus hermanos, sobrinos, amigos. Es protegido con su esposa e hijos.

En la política, aún no sabemos en qué condiciones se acuerda algo así.

Seguramente lo sabremos y lo veremos con el caso Lozoya.

El Gobierno de AMLO tiene la sartén por el mango. Va contra el PRI y contra el PAN. Son los únicos partidos que pueden tener 300 candidatos a diputados y 200 plurinominales. Esto le preocupa a AMLO. Morena no da para mucho. Es un partido con profundas cuarteaduras en sus estructuras. No puede elegir a un nuevo líder nacional. Sus diputados federales fueron postulados sin previa verificación de las características personales de los aspirantes.

AMLO sabe que no puede confiarse a un partido desgarrado en sus entrañas por las ambiciones de algunos liderazgos. De ahí que haya recurrido a una de las cartas que había prometido no utilizar porque, dijo, él no era vengativo y no perseguiría a sus enemigos políticos. Ahora lo está haciendo. Y no solo eso: se ha convertido en juez, en ministerio público, en fiscal general. Anuncia, antes de que Lozoya hubiera pisado suelo mexicano, que el exdirector de Pemex, viene a cooperar. Que ha llegado a un acuerdo con las autoridades de México. Que señalará a quienes le dieron órdenes.

Según veo yo las cosas, no se trata propiamente de una decisión gubernamental para efectos del engrandecimiento del aparato de justicia. Se trata de un arma electoral.

No es un arma. Son varias.

Lozoya en sí mismo, lo es. Y luego Videgaray. Y, como decía al principio, si con Videgaray no alcanza para garantizar la supremacía en la Cámara de Diputados, entonces irían —afirman algunos analistas— por el pez más gordo: ENRIQUE PEÑA NIETO.

Tal vez en la percepción de López Obrador, la elección del 2021, bien vale la pena. No por la mayoría legislativa en la Cámara Baja. Sería, en todo caso, por lo que significaría para el 2024.

Algunos analistas nacionales, creen que se trata de meros distractores por la catástrofe económica que se avecina. Y también por el fracaso en el manejo de la pandemia con resonancia internacional.

En la perspectiva de los estudiosos del tema, todo se está concatenando. Veamos: no habrá crecimiento económico. El desempleo traerá enormes y graves consecuencias. La violencia no cede. La pandemia no tiene para cuando. La elección se aproxima. Estamos a trescientos días. AMLO no tiene respuestas concretas, no le salen las cosas, no puede dar lo que promete y apela a actos desesperados y temerarios como ir a la Planta de Salamanca, en Guanajuato, generando una descomunal movilización de todos los cuerpos de seguridad, incluyendo al Ejército.

Morena no es un apoyo para el presidente. Al contrario, le estorba, le hace daño. Basta ver cómo andan los alcaldes morenistas en el país con los números de las encuestas. (En Cajeme ya se había visualizado el tremendo fracaso de SERGIO PABLO MARISCAL. Quizá no sea culpa de él. Al menos no del todo.

Morena lo puso allí porque no había mejores cuadros. Así de precaria era la situación de ese partido).

Otra cosa que preocupa al presidente: los morenistas van a requerir 166 mil representantes de casillas. ¿De dónde diablos los van a sacar?

Por eso, justamente, van por el PRI y por el PAN. Ningún otro partido les preocupa. El PT porque les pertenece. Es de ellos. MC, todavía es chico. El Verde, lo compraron. El PRD, para ellos está muerto.

En este contexto sombrío e incierto, para Morena y para AMLO, ENRIQUE PEÑA NIETO es un filón de oro. Me cae que sí.

Vale la pena agregar una nota, la de este día: AMLO dio una furiosa respuesta a la carta que 30 intelectuales le dirigieron públicamente. En la lista hay algunos nombres que no son del agrado del AMLO: ENRIQUE KRAUZE, HÉCTOR AGUILAR CAMÍN, JOSÉ WOLDENBERG, JORGE CASTAÑEDA y otros. Pocas veces se había visto al presidente, tan fuera de control. Tan autoritario.

Tan proclive a la descalificación total.

Un sociólogo diría que es un reflejo de los gobiernos autocráticos.

Es la realidad, dramática, ardorosa y fatal, que tenemos frente a nuestros ojos y que ya está encima de todos.

Como diría aquel: ¡Agarren piedras!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! Sin exagerar, más de una docena de correos electrónicos y whatsapp, recibí ayer a propósito del comentario sobre la lideresa PATY ORTEGA y el deceso de su esposo FIDEL LÓPEZ CALDERÓN…

Quienes amablemente se reportaron para solidarizarse con Paty y sus hijos, conocieron muy bien a esta trabajadora familia, como la conocieron MANUEL MONTAÑO y RAÚL ACOSTA TAPIA, lo que me lleva a recordar que Paty y Fidel asistieron a un evento en honor de don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, con motivo de su cumpleaños un poco retrasado…

Por supuesto, fue una fiesta política, si no recuerdo mal, eran los días de septiembre de 1999 y me tocó en suerte organizar el sarao, como decía AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ en su leidísima columna a plana entera en el periódico El Heraldo de México, “Ensalada popof”…

Pues sí: don Faustino tuvo su fiesta en grande, con música en vivo, con la participación del tenor JUAN SANDOVAL, con la voz inolvidable de la señora PALAFOX, de grandes recuerdos y veladas maravillosas con su canto y su señorío, que admiró y aplaudió ROBERTO CANTORAL y también el legendario compositor de la época de oro del bolero mexicano, MARIO MOLINA MONTES…

En la fiesta a don FFE de aquel septiembre 28 de 1999, el C.P.C y abogado fiscalista, FEDERICO OCHOA, también excelente compositor, hizo las veces de maestro de ceremonias…

Este memorable evento, tuvo lugar en el Salón Costa de Oro del Hotel Quality Inn…

En esa ocasión, Paty y su esposo FIDEL LÓPEZ CALDERÓN, nos acompañaron a la mesa a RAÚL ACOSTA TAPIA y a mí y en algún momento, don Faustino llegó a convivir con el matrimonio, al que él apreciaba grandemente…

Lástima que ‘El Güero’ no haya podido ser testigo de las muestras de cariño que tantas personas han patentizado por su partida definitiva…

Lástima…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, le platicaba yo en Rumbos anteriores, que tuve la oportunidad de conversar brevemente con el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, MIGUEL ANZALDO…

Naturalmente, le pregunté por su encuentro con diputados morenistas del Congreso Local y lo que me dijo fue que el diálogo se dio en el marco del buen entendimiento y bueno, habrá que esperar que haya un posicionamiento legislativo de buena fe…

Digo, considerando que la autora de la propuesta del Acuaférico Ramal Norte de Hermosillo, es la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ, casualmente de filiación morenista y notorias ganas de reelegirse…

Lo cierto es que, para los toros del Jaral, los caballos “de allá mesmo”…

O sea, Los Yaquis de Tetabiate….

Es todo.

Le abrazo.

