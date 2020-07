Llegó Lozoya, el distractor ¿y los problemas del país?

Llegó Emilio Lozoya y con ello el cúmulo de información que tiene con la que negoció con el Gobierno Federal, protección para él y su familia, este personaje será el gran distractor de AMLO para ocultar y desviar la atención de los grandes problemas y decisiones que están mandando al país al precipicio. En el 2013 se aprobó la Reforma Energética, una de las grandes reformas del sexenio pasado para dar paso a la generación de energías limpias y renovables, que este Gobierno echó para abajo para volver a las fósiles, al carbón, ese es un grave problema. Pero no, “pan y circo” para el pueblo, por aquello de que Lozoya, tiene videograbados a legisladores de todos los partidos recibiendo “moches”, pero ojo, era un Gobierno del PRI. ¿Habría necesidad de doblarlos? Saco a colación esto porque en esta semana en medios y reportes, sacan a relucir el nombre del exsenador por Sonora, Ernesto Gándara, quien al igual que sus compañeros de bancada que desde la Cámara de Diputados votaron a favor. El detalle es que algunos han de creer que verán al “Borrego”, en alguno de esos videos que en su momento el Gobierno utilizará, como en el caso de René Bejarano, hoy por cierto operador del Gobierno de la 4T y su esposa Dolores Padierna, senadora. Pues no, no verán a Gándara, en algún video o algo que pretendan ensuciarlo, Ernesto está tranquilo y seguirá adelante en el proyecto que trae y punto. Lo preocupante es que se renovó un contrato de la CFE para comprar 2 millones de toneladas de carbón a minas de la región de Sabinas en Coahuila. ¿Y quién es el dueño de la mayoría de minas? El presidente de la Comisión de Energía del Senado, Armando Guadiana, el del sombrero vaquero y las adjudicaciones son directas. Estamos volviendo al pasado, ese es el problema, menos mal que la Cofece y SCJN pararon por lo pronto a la titular de Energía, Rocío Nahle y al director de CFE, Manuel Bartlett, en su intento de cancelar todos los proyectos que están por venir, en cuanto a generar energías limpias, eólicas de ciclo combinado.

EL PODER A LOS MILITARES

Otro problema, aparte del más de 1 millón de empresas que cerraron, millones de desempleados, la caída brutal del PIB, el pésimo manejo de pandemia y lo que ustedes quieran, es la decisión que dio en Manzanillo, AMLO esta semana, en gira por entidades con problemas de inseguridad. Ahí anunció que pasa a los militares todo el control de las aduanas del país, ya les había dado construir las 10 mil sucursales del Banco del Bienestar, que no será rentable y se usará con fines políticos; les entregó la construcción y los ingresos del que será el Aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y ahora esto? El control y dinero de todo lo que pase por frontera norte, además de puertos, eso vale miles de millones, en cuanto a contrabando de mercancías, armas y drogas, hoy pasa al Ejército. O sea AMLO mete a la vida pública, administrativa y política a militares. ¿Por qué?, porque necesita a este aliado para su 4 transformación, la que está generando mucha división, polarización, incertidumbre, fuga de capitales, pero poco le importa y hoy necesita de su lado un tipo de “guardia bolivariana” que lo proteja y pare la ola de protestas que se vendrán. Que no les quede duda, AMLO va por una sociedad igualitaria de darle todo a los “pobres” a costa de quienes generan riqueza, empleos e impuestos, Morena seguirá en su intento de mandar iniciativas que atenten contra las libertades, patrimonio y propiedad privada, al tiempo. Por eso importante la elección del 2021, AMLO lo sabe, quiere mantener el control de la Cámara de Diputados y va por las 15 gubernaturas, por las buenas o por las malas, por eso el “show” de Lozoya y demás judicializaciones de casos por parte del Gobierno Federal, utilizando a la FGR y UIF, para desviar atención de problemas nacionales.

REVIRE DE CJNG

Por cierto, vaya revire y difusión por parte de uno de los cárteles más poderosos, el CJNG, a la gira del presidente y decisiones que toma, circuló en redes un video donde esta organización muestra su poderío en armamento, equipo, impresionante, donde seguramente sus integrantes bien entrenados, muchos expolicías y exmilitares. Así que no se quedarán de brazos cruzados, saben que habrá una lucha contra ellos y no contra el de Sinaloa, basta recordar el “Culiacanazo” y el saludo en Badiraguato, del jefe del Estado mexicano a familiar directo del “Chapo” hoy recluido de por vida en cárcel de Colorado en EUA.

CHIRINOS

A propósito de elección de estado que se viene por parte del Gobierno Federal para el 2021, en la Fiscalía y Plaza Zaragoza, se tomó una decisión consensuada, le pidieron la bola al hoy exvicefiscal de Delitos Electorales, Pedro Pablo Chirinos, por medio de oficio girado por la fiscal Claudia Indira Contreras, quien tiene la facultad para hacerlo. Obvio, Chirinos, se presentó al Congreso para solicitar derecho de audiencia y lo conducente, esperando que los legisladores “objeten” lo cual dudo, quizás Morena, pero la veo difícil para el veracruzano, palo dado ni Dios lo quita. ¿Qué pasó? Toda una operación política en la legislatura pasada por ponerlo, a pesar de su cercanía con el PAN y hoy se hizo una operación contraria, es obvio que se le perdió la confianza, un actor político me señaló su amistad y acercamiento con Sergio Gutiérrez Luna, quien fuera encargado de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en donde todavía no saben dónde quedaron 200 millones de pesos. Hoy, Gutiérrez Luna, es uno de los operadores de Morena en su intento de apoderase del INE. Para suplir a Chirinos, llega a la Vice-fiscalía, si no lo objetan en el Congreso, Daniel Núñez, exjurídico del Congreso y actualmente estaba en el IEEE y PC, a quien ligan con el PRI, pues es lo de menos, ante lo que se viene, conoce bien de estas cosas, entramados jurídicos y creo su actuar será de contrapeso para las trampas que intentará hacer Morena, hoy muy desgastado en la entidad.

LE PEGARON AL PANAL… Y SALIERON LAS AVISPAS

Esto fue lo que hicieron pues con lo del Ramal Norte, para pronto reaccionaron los miembros de la Tribu Yaqui e inmediatamente colocaron otra “caseta” de cobro en el Danzante Yaqui, de por sí tienen entre 3 y 4 más hasta Vícam, lo que trae hartos a los camioneros, quienes tienen que pagar de 50 a 100 pesos… o no pasan. Y luego que meten una retroexcavadora y amagan a Telmex con destruir su fibra óptica, si no pagan derecho de piso. ¡Perdón!, derecho de pasar por sus territorios, al estilo de ellos pues, peleados con el pico y la pala y se agarran de sus usos, costumbres… y que la gente pague además de los gobiernos en turno. El hecho es que también invadieron unos ranchos, lo que puso en alerta a ganaderos, así como a productores rurales, asociación que encabezara Juan Gerardo Gándara, de inmediato fueron informados en la UGRS, Secretaría de Agricultura y Ganadería que encabeza Jorge Guzmán y el secretario de Gobierno, Miguel Pompa. ¿Qué harán? Lo veremos, no esperar mucho del Gobierno Federal y de su representante Jorge Taddei, por él que se les haga bola el engrudo, pero es en asunto que reitero, se tiene que desactivar en el Congreso, DRRY, Tribu Yaqui, no se quedarán con los brazos cruzados y los más afectados serán los ciudadanos y la próxima campaña de Durazo. Cancelen Ramal Norte, DRRY, está preparando, aparte de los juicios y suspensiones que hay, nuevo expediente, van los nombres de los beneficiarios de la cual ya dimos lista… ahí se la echan, advertidos están.

LLEGAN LLUVIAS… Y PROBLEMAS DE SIEMPRE

Llegan las lluvias a Ciudad Obregón, bien recibidas por cierto, son vitales, pero también salen a relucir las deficiencias, tranzas de obras y los problemas de siempre, como las inundaciones al Paso a Desnivel del PO, que afecta a miles de ciudadanos. En la reconstrucción de la Sufragio y Jalisco, iba en el plan la solución definitiva al problema, pero ya ven lo que pasó con la famosa constructora de Puebla, Esnea, más de 400 o 500 millones de pesos la obra, adjudicada directamente sin licitación, por cabildeo de la hoy senadora, Josefina Vázquez Mota, y se fueron sin terminar, dejando consecuencias. Quedó un remanente de 50 millones, que no se los pudieron robar, porque no cobraron o vayan a ustedes a saber que pasó, solo lo sabe el exdelegado de SCT Javier Hernández, y ese se utilizó para que la empresa Ingenieros Civiles que encabeza Adolfo Harispuru, terminara con obras en la salida sur. Así que no se resolvió el asunto del cárcamo, que sin permisos de Ferromex, CFE, lo que ustedes quieran, más la falta de voluntad e impunidad de Esnea, no se realizaron las obras y ahora las soluciones que implementó José Carlos Galindo, llenar de “sacos de arena”, brillante decisión técnica. Así pues cada vez que llueva, a bombear, no quedará de otra y la Sufragio y Jalisco, con todo y de concreto hidráulico, igual, esquinas abiertas, mangueras de fuera, guarniciones a nivel de calle, etc… un mugrero. ¡Ah! y las calles colaterales, adyacentes, entre ambas rúas como la Allende, ¡peor!, tramos ya de pura tierra, una que arregló la actual administración, por la calle Norte, ya en mal estado, cobraron una millonada ¿Y ahora? ¿Qué hará el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el titular de obras, José Carlos Galindo? ¿Harán valer fianza? O ahí muere, digo por aquello de Mochis 2, Obregón una. Y se dicen listos y en espera de los 500 millones de la venta del TOG, que ya tienen proyectos… y las uñas, veremos qué pasa, el municipio necesita recursos, pero en manos de esta administración de cuarta. Por cierto, a manera de imagen, deberá tomar nota el alcalde, ya van varios reportes y constancias de ciudadanos, que un par de funcionarios de su administración los sacan a “rastras” de conocido restaurante a cada rato, digo, no hacen nada, no hay gobernabilidad, sesiones de Cabildo. ¿Y todavía esto?

APERTURA… Y LUNES NARANJA

Ha iniciado apertura gradual de negocios en los centros de Ciudad Obregón, Hermosillo y el lunes el indicador se pondrá en Naranja, lo que implicará más aperturas con restricciones, en cuanto a aforo y tipo de negocios, el hecho es que ya dejó venir y a ver qué pasa. Qué bueno, si propietarios de negocios y ciudadanía acatan con conciencia las medidas sanitarias, bien. ¿Qué problema veo?, que al pasar de los días, dueños, personal de tiendas se vuelvan laxos y dejen de sanitizar los lugares. Estamos hablando de gente que tocará todo; aparadores, anaqueles, ganchos, artículos, ropa, se bajarán de camiones, ya con microbios en mano y luego los cubrebocas en la barbilla, etc… ¿Van a limpiar cada vez que entre alguien? El ahí se va, pues. Para el secretario de Salud, Enrique Clausen, no está listo Sonora, para semáforo Naranja, pero si así lo dictará el Gobierno Federal y los alcaldes de municipios, pues serán responsables. Reitero, deseo lo mejor, la gente no aguanta confinamiento, crisis, no hay dinero y un Gobierno Federal que simplemente le vale, AMLO, el dinero que se le va acabar, para programas clientelares.

ATORADO TRIGO

Pues siguen y seguirán dijo el otro, 100 mil toneladas de trigo panificable en bodegas, la industria local ya tiene su inventario y a los del sur del país, pues les sale mejor traerlo de EUA… ¡el colmo! El exdirigente de Aoass, Baltasar Peral, dada su relación con Ignacio Ovalle, Segalmex habían avanzado en negociaciones, uno de los problemas, el flete, aparte de la falta de apoyos… más no para los campesinos del sector social, para ellos sí, el productor privado que se friegue. Se hizo trato, se mandaría por vagones de trenes, pero el industrial del sur no ha firmado, que increíble, le sale más barato traerlo de EUA por tren… que de aquí, no tiene lógica. En fin, el detalle es que ahí están miles de toneladas paradas, sin comercializar y vencimientos de avíos ¿Y ahora? Buena pregunta, la respuesta la tiene Álvaro Bours. Lo que es un hecho, bajará el área de trigo panificable en el siguiente ciclo, así no se puede sin certeza, tendrán que irse a otro cultivo con contrato asegurado, la política comercial de granos de este Gobierno no da seguridad, puros problemas.

¿CORRUPCIÓN EN GUAYMAS?

Si licitas una obra y se la das a quien más caro te cotice, eso es corrupción, ahí hay “moche” y fue lo que hizo la alcaldesa Sara Valle y su cuñado Santiago, con lo de una calle del Puerto, les van a quedar entre 1 millón 700 mil más meneos, muy nobles para la 4T. A eso sumarle que la situación de inseguridad salió de su “entendimiento”, así literal lo dijo, más su incapacidad. ¡Pobre Guaymas!

BRONCO SUV

Un paliativo, la construcción de la nueva Bronco en Planta Ford de Hermosillo, asegura turnos, empleos, buena gestión de Jorge Vidal y la gobernadora Claudia Pavlovich, quien fue nombrada esta semana vicepresidenta de Conago, esperemos en esa posición gestión de más recursos para Sonora, por cierto Hacienda anunció dispersión de 20 mil millones de Fondo de Estabilización a entidades, veremos lo que llegue a Sonora.