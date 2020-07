AMLO continuará buscando el control del INE

Por lo pronto, el “palo” recibido por John Ackerman y Dolores Padierna (principales operadores en la búsqueda del control del Instituto Nacional Electoral) los obligará a tratar de llevar la decisión final para la designación de los cuatro faltantes consejeros electorales, hasta el proceso de “insaculación” en la Suprema Corte de Justicia, donde la “cuatroté” cuenta con más aliados a su favor.

Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dejar sin efectos el recurso de impugnación presentado por dos aspirantes a formar parte del INE, una de ellas –Diana Talaveraapadrinada por John Ackerman, el “gurú” del presidente López Obrador. Ambas alegaron que tenían mayores cualidades en comparación a otros perfiles que quedaron en las cuatro quintetas de donde surgirán los nuevos consejeros.

La principal queja de Morena en esta selección, es que “el proceso ya no puede ser igual que en el pasado, cuando la selección se hacía de acuerdo a las cuotas correspondientes a los partidos políticos”. Sin embargo, los integrantes del comité especial seleccionador han mostrado mucho más independencia, sin ocultar su exposición pública de que Ackerman buscó siempre imponer a perfiles afines a la “cuatroté”.

Por su lado, la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, “ya con palo dado”, se animó a decir ayer que entre el listado de aspirantes que integran esas famosas “quintetas”, había detectado algunos perfiles con muchas cualidades.

La sesión de la Cámara se llevará a cabo este miércoles y la selección de los cuatro nuevos consejeros, se supone, surgirán de las votaciones que apliquen los representantes de cada una de las fracciones parlamentarias. No debería haber problema alguno para que surja “humo blanco” en esta selección, pero ante el control que ejerce Morena, algún recurso podría utilizar para llevar las cosas ante una insaculación por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hay quien asegura que el presidente López Obrador no metió las manos en este proceso seleccionador. En realidad, Ackerman, como miembro designado del comité seleccionador y la diputada Padierna en la Cámara de Diputados, tenían esa misión presidencial: Construir el camino para controlar al INE y dejarlo en manos de operadores de Palacio Nacional.

Mientras tanto, el revés sufrido por el dúo “lópezobradorista”, animó a una división de criterios entre los “morenistas”. El diputado Porfirio Muñoz Ledo los calificó de “golpistas”.

Esta versión ha quedado plasmada entre el grupo analista y observador del país.

El caso Ana Gabriela Guevara, al parecer, escandalizará aún más en las semanas por venir… En las últimas horas se supo que en Veracruz, fueron detenidos los abogados que habían acusado a la directora de la Conade de haber exigido sobornos a un proveedor de este organismo, bajo la acusación de una desaparición forzada de un agente de Seguridad Pública, hechos registrados hace varios meses… No han tardado las reacciones y las descalificaciones, sobre todo cuando se empieza a manejar la versión de que estas detenciones son consecuencias de una protección a la exgacela sonorense de parte del Gobierno de la República.

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció ayer que la Universidad Complutense de Madrid, en España, ha establecido un convenio con su administración para estimular a estudiantes sonorenses con becas de estudio en esa prestigiosa institución a nivel mundial… La titular del Poder Ejecutivo estatal presumió también la puesta en marcha de varios convenios con algunas otras universidades de enorme prestigio, lo que ha permitido a talentos locales superar sus metas de preparación y viajar a otros países, incluidos los intercambios… Lo más interesante es el criterio establecido… Mientras que para Claudia Pavlovich resulta de enorme trascendencia la preparación de los jóvenes paisanos en el extranjero, para el presidente López Obrador, de nada vale el conocimiento obtenido por los mexicanos que han salido fuera a prepararse… Es más, asegura que estos perfiles le han hecho “mucho daño” al país… En fin… Diferencia de criterios… Se vale… Es la pluralidad de nuestros días, ¿no?

Prudencia y mesura, así se puede calificar la actitud asumida por el arzobispo de la Arquidiócesis de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, al anunciar que a pesar de que el semáforo sonorense está en naranja, las iglesias no abrirán aún sus puertas a las misas, sino que se llevará a cabo un procedimiento en tres fases y de manera paulatina, se reintegrarán las actividades… Pero aún no hay fecha para establecer siquiera el primero de los pasos, el que por cierto no incluye la reanudación de las misas.

Por cierto, el presidente López Obrador dijo la mañana de ayer que la pandemia seguía descendiendo, “lentamente, pero bajando”… Por la tarde, la Secretaría de Salud anunció casi siete mil nuevos contagios en las últimas 24 horas y más de 900 defunciones, de los primeros tres en muertes en el mundo… ¿Por qué el deseo y la irresponsabilidad le ganan a la realidad?... Mientras tanto, en Sonora, el secretario de Salud, con el rostro descompuesto, anuncia que si los contagios continúan estos días, habrá “lista de espera” en los hospitales, lo cual desde luego, sería terrible.