Alcalá con Ricardo Bours Castelo: “Nos falta mucho trabajo para tener un PRI como en otros tiempos”

AQUÍ YA LO HE DICHO: NO CREO MUCHO en la honestidad de la mayoría de las encuestadoras. Pero cuando alguien me recomienda que vea los números de una encuesta realizada por una empresa cuyo nombre no me resulta familiar, la curiosidad me lleva a buscar ese trabajo.

No está en mi interés profundizar en los detalles. Citaré lo que veo por encima. Lo concreto. Por ejemplo, en términos generales, como está Morena en 15 estados donde habrá elecciones de gobernadores.

El saldo no parece favorecerle. Los indecisos han aumentado exponencialmente. Este fenómeno es interesante y digno de escribirse a casa.

Verá: de acuerdo con los expertos, los indecisos son los que votaron por Morena en 2018 y hoy expresan de esta manera su decepción. Lógicamente, los partidos de oposición deberán ponerse las pilas, postular buenos candidatos y cuidar muy bien el discurso.

En realidad, debe considerarse que a las urnas irán ciudadanos desconfiados de todos los partidos. No solo de Morena. Y no deben dar como un hecho que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ya no podrá influir en el resultado. Si lo hará y las encuestas aún sin confiar en ellas, muestran que sigue contando con la mitad de los votantes.

Pero este no es, necesariamente, el caso de Morena.

No me gustan las palabras de barriada. Pero a veces deben utilizarse porque describen mejor que cualquier otro vocablo, a un personaje, a una situación, a una medida política.

Entre los diputados y alcaldes y aún gobernadores de Morena, abundan los políticos “chafas”.

Las cosas como son.

Hace poco un viejo político priísta, me decía que lo peor del PRI se fue a Morena. Y algo habrá de cierto en esto.

Basta ver cómo está conformada la bancada en el Congreso del Estado. Digo, por hacer una referencia más local. El caso es que esta situación se encuentra en casi todas las entidades donde Morena arrasó.

Fue el voto del hartazgo. El voto a ciegas. La ceguera que produce la indignación.

Volvamos a la nueva encuesta realizada por una empresa Sento. En Sonora el PRI y Morena están empatados. El PAN, debajo de ellos.

Empero, algo me hace ruido en este asunto. Y por eso me brinco a otras entidades. Verbigracia, Sinaloa, donde hay un virtual empate entre Morena y el PRI.

Déjeme decirlo: más allá de qué tan confiable sea este sondeo, me parece que el PRI y el PAN, deben cuidarse. O trabajan en alianza, dejando de lado las ambiciones personales, o se los lleva el diablo nuevamente.

No deben minimizar el caso de EMILIO LOZOYA AUSTIN. Este asunto va a ser manejado como la madre de todas las estrategias. Los políticos señalados por Lozoya serán exhibidos en un proceso pausado, a fin de que surta efecto en las urnas.

Es innegable que de todo esto será el PRI el más lastimado. Esto no tiene vuelta de hoja.

Ahora bien: hay algunos renglones que bien vale la pena comentarlos aún por encima de desconfianzas: por ejemplo, el rol que algunos gobernadores de Morena han desempeñado en estos casi dos años. Está el de Baja California, un pésimo mandatario, indigno de llamarse empresario.

JAIME BONILLA, es un hombre sin valores partidistas, sin ideología y muy dado a la bravuconada. Es inepto y es cínico. Morena lo cobijó pensando que su perfil empresarial le daría estilo y estatus a Morena.

La verdad es que ha sido un fiasco.

En Puebla, hay una caricatura de AMLO llamada MIGUEL BARBOSA. Lástima de hombre, lo perdió su ego. Y en Veracruz, otra decepción para los morenistas. Y en Tabasco, ni hablar.

Por lo pronto, dicen que viene la semana entrante López Obrador a Cajeme. Ojalá que su visita sirva para que los conflictos que ahogan a Cajeme y a muchos ciudadanos de otras partes del país, se desactiven y retorne la normalidad.

Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! AYER ALCANCÉ A escuchar una parte de la entrevista que RICARDO BOURS CASTELO le hizo al diputado local LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ…

La verdad sea dicha, el aspirante a la Gubernatura de Sonora (Independiente todavía), se vio espléndido formulando preguntas que el legislador cajemense respondió sin cortapisas…

Ayer mismo, el colega ALEJANDRO MUNGARRO, me comentaba que, en su opinión, Alcalá llegó totalmente desinhibido a la conversación con el exalcalde de Cajeme…

Para Mungarro, contra lo que algunos pensaban, se vio muy abierto, crítico sí, pero considerado con sus amigos y no evadió ningún tema…

Pues sí, estoy de acuerdo… A mí me agradó esa parte en la que el anfitrión, Ricardo Bours, le hizo algunas preguntas sobre lo que está pasando en el Congreso del Estado…

Armando Alcalá expuso sus puntos de vista y, sin más rodeos, dijo que los diputados están entrampados por cuestiones políticas, lo cual es rigurosamente cierto, a qué más que la verdad…

Otra pregunta interesante “¿qué le está sucediendo al PRI, y qué pasa con el ‘Pato’ de Lucas?”…

Alcalá mostró respeto por su cuate, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS…

Anunció que la semana próxima empezarán los trabajos para formar los nuevos comités municipales, aunque, dijo, hay algunos dirigentes que no han dejado de trabajar…

Y remató, el diputado: “Nos falta mucho trabajo para tener al PRI de otros tiempos”…

Bien por Ricardo, bien por Alcalá…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ¿sabía usted que el PAN es el único partido que no es producto de un caudillaje?...

Su fundador, MANUEL GÓMEZ MORIN, le dio una estructura muy clara en cuanto a su doctrina y sus valores fundamentales…

Pero no se adueñó del partido…

En cambio, el PRI nació por la idea del “Jefe Máximo” de la Revolución, PLUTARCO ELÍAS CALLES…

Después, nació el Partido Popular, que tuvo dos o tres “jefes máximos”, pero cuya figura fundamental fue la de VICENTE LOMBARDO TOLEDANO…

EL PRD FUE CARDENISTA durante una buena parte de los últimos 25 años, y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS fue su líder moral hasta que llegó López Obrador…

MORENA nació a la sombra de AMLO: él fue el de la idea, como Calles lo fue para el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario…

Hoy, en Morena nadie toma decisiones por consenso de las bases; todo deviene de arriba, les guste o no a los de abajo…

Por eso, digo: el PAN ha desaprovechado mediáticamente esta particularidad que le da ventaja frente a los otros partidos de oposición…

A PROPÓSITO DEL PAN, me preguntan que si cuando ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉ- RREZ dará a conocer cómo van las cosas en sus encuentros con los liderazgos de Acción Nacional…

La verdad es que hay personas que simpatizan con la idea de que Toño pudiera ser el candidato del PAN a la Gubernatura de Sonora…

Ojalá que en los días por venir pueda yo entrar en contacto con el exalcalde de Guaymas y exdiputado Federal… Ojalá…

Y POR ÚLTIMO, HOY HABRÁ FELICITACIONES virtuales de todos los puntos del territorio sonorense para JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, con motivo de su cumpleaños 62…

Es todo.

Le abrazo.

