Hay 4-Nuevos “fantásticos” en el INE

Por abrumadora mayoría en la Cámara de los Diputados (399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones), fueron designados los nuevos cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de inmediato, su perfil político quedó expuesto:

1.- José Martín Fernando Faz Zamora, consejero estatal electoral en San Luis Potosí y activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

2.- Norma Irene de la Cruz Magaña, firma como asesora del senador por Morena, Rutilio Escandón.

3.- Uuk-Kib Espadas Ancona, militante del proscrito Partido Comunista Mexicano en 1979, después se integró al Partido Socialista Unificado de México en 1987 y en el Partido Mexicano Socialista. Participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 4.- Carla Humphrey Jordan, ha pertenecido al equipo de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Había sido propuesta en la terna junto a John Ackerman para integrarse al Comité Técnico de Selección de consejeros del INE, pero renunció a esa aspiración para participar como aspirante a consejera.

Al parecer con estas designaciones la “4-T” tiene suficientes motivos para festejar y, sobre todo, pensar en que están a un paso del control del organismo rector de las elecciones en México.

No en vano, Dolores Padierna, al lamentar que las propuestas de ella y Ackerman habían sido “bateadas”, alcanzó a decir que eso no importaba “porque se habían descubierto en las cuatro quintetas de aspirantes, a perfiles muy interesantes”.

Ahora veremos en los hechos.

Consciente de que Hermosillo representa ahora el epicentro de la pandemia por coronavirus en Sonora, la presidenta municipal, Célida López Cárdenas, anunció la decisión tomada por el Consejo Municipal de la Salud, de permanecer no solo en semáforo rojo, sino en alerta máxima por este escenario que se vive en la capital de Sonora… En otras palabras, sigue la orden de confinamiento, de limitar la movilidad a las actividades esenciales, no hay reapertura de gimnasios, de centros deportivos ni de iglesias… En entrevista para “Primera Plana Digital”, López Cárdenas lamentó que en este momento no haya condiciones para lograr la autorización del Congreso del Estado para solicitar un crédito para llevar a cabo la obra del acuaférico en el norte de la ciudad, influenciados algunas y algunos legisladores por los intereses del Valle del Yaqui, a pesar de ser una obra técnicamente viable y con el aval de la Comisión Nacional del Agua…

Quien se anda riendo solo es el empresario Servando Carvajal, porque en su edición más reciente, la revista “Expansión” -especializada en temas de economía y empresariales-, colocó a “Súper del Norte”, entre las 500 mejores empresas de México… Carvajal ha sido un empresario que no se arredra ante las dificultades del escenario extraordinario, inesperado y mientras tanto, sigue luchando por mantener su firma y su presencia en el noroeste del país… Enhorabuena.

Luego de 19 meses de estar estacionado en un hangar de un aeropuerto del estado de California, en los Estados Unidos, ayer regresó a México el “TP-01” o avión presidencial, sin conocerse su destino final, aunque desde Palacio Nacional se asegure que ya hay comprador y que hasta un anticipo depositó… Lo triste es que estos 19 meses nos ha costado millones de pesos a los mexicanos y, lo más triste, es no haberlo utilizado para los viajes a China y otros lugares para transportar material médico para la atención de la pandemia… El presidente López Obrador determinó mejor pagarle a Aeroméxico, una empresa privada, por esos servicios… Otra millonada más… En fin… No es dinero que sale de su bolsa… Es, finalmente, dinero del pueblo de México… Mal usado.

La gobernadora Claudia Pavlovich fue invitada ayer por directivos de la planta Ford de Hermosillo, para conocer y sentarse frente al volante de una camioneta modelo “Bronco”, como las que se fabricarán a partir del próximo octubre en la capital del Sonora… CPA accedió para recordar que a pesar de los malos momentos por los que atravesamos los sonorenses, aún hay ánimo y trabajo para que la vida siga adelante.