Orlando Arvizu Lara: de delegado del PRI en una docena de estados, a organizador de Certamen Miss México

COMO UNA MAZORCA A PUNTO DE desgranarse sola, así se ha venido desgranando el Gobierno de AMLO. Contar los funcionarios que han salido del Gobierno de la Cuarta Transformación, resultaría ocioso.

Ayer, por fin, se hizo oficial la renuncia de JAVIER JIMÉMEZ ESPRIÚ, a la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA vio, por tercera ocasión, cómo el presidente de la República, le echaba abajo su ansiada “primicia”.

Jiménez Espriú no renunció cuando lo anunció en redes López-Dóriga. Esto, “solo le llevó ocho días. Fue cuando AMLO quiso que fuera. Y a su manera. En el despacho presidencial de Palacio Nacional, y con el saliente y el entrante sentaditos en los mullidos sillones.

Lo sustituyó el ingeniero JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, un profesionista egresado de la UNAM, con 24 años impartiendo clases en la universidad, y con un currículum muy ligado a la iniciativa privada. Para muestra este botón: fue directivo en una rama de ICA.

Se puede decir que cuenta con experiencia en el ramo de la construcción aunque su historial no brilla mucho.

A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le han renunciado varios funcionarios de primer nivel. El primero fue CARLOS URZÚA, secretario de Hacienda. Su renuncia generó uno de los tantos escándalos que han marcado a la Cuarta Transformación.

Vendría después, la renuncia del director general del IMSS, GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES. Coincidentemente, en ambos casos fueron renuncias voluntarias y por no estar de acuerdo con las políticas económicas de López Obrador.

Cada uno en su momento, hizo públicas las razones que los llevaron a tomar tales decisiones.

Lo de Jiménez Espriú se cocina aparte. A ciencia cierta, no se conocen los motivos reales que lo obligaron a renunciar. Una de las versiones que más se mencionan, es que hay un conflicto de intereses en el que estaría involucrada su esposa. Eso se rumora.

Pero no hay nada oficial. También ha circulado el rumor de que no está de acuerdo con el recorte presupuestal. Vaya usted a saber.

Lo cierto es que los que han sustituido a los que han renunciado, han terminado convirtiéndose en sumisos empleados que se pliegan a lo que el presidente ordena, manda y decide, sin importar los criterios profesionales de sus colaboradores.

Como sea, ya hay un nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, y ya veremos si el que entra, terminará las obras la Cuatro Carriles de Sonora.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ¡Y de Morena tenía qué ser! Conste, no son ganas de jorobar a nadie. El video circuló en redes sociales y un noticiario de la mañana lo bajó y lo pasó al aire por una cadena televisiva…

En pocas palabras: una regidora de Morena en el municipio de Comondú, Baja California Sur, puso a circular (perdón, no era video, era foto) una foto en la que aparece ella misma con una concha de cahuama repleta de carne preparada con todos los aderezos del caso. Presumió el exquisito banquete que estaba disfrutando y dijo qué tipo de alimento era, lo que naturalmente desencadenó una gigantesca repulsa de personas de todos los credos, doctrinas políticas y de la sociedad civil…

También hubo quienes mencionaron la penalidad a la que se hacía acreedora la edil, a un año de cárcel y una multa de muchos miles de pesos…

Dicen que al darse cuenta de tamaña metida de pata, de inmediato quiso corregir pero no le “pegó”…

¿Sabe usted cómo se justificó?...

Afirmando que la foto era de 1979, y que todo había sido una broma…

Digo que no le “pegó” porque la regidora andará en los cuarenta y si fuese la de la foto que dice que fue tomada hace 40 años pues no le dan los números…

Algo anda mal con Morena en las dos Baja California pues hace algunos días se dio a conocer que la senadora morenista por Baja California, fue expulsada de Morena y de su bancada senatorial, en virtud de que se le comprobó que en la campaña para gobernador de ese Estado, apoyó al candidato del PRD y no al de su partido, en este caso, el actual gobernador morenista JAIME BONILLA…

Esta senadora, caro lector, por si a usted se le olvidó, es aquella que en completo estado de ebriedad, posó para un video la noche de la elección en BC, con un bote de cerveza en la mano y hablando como carretonero festejando el triunfo de Morena…

Ahora es una solitaria senadora que saldrá al final del sexenio con varios millones en su cuenta bancaria pero repudiada por sus congéneres de partido y mal vista por las otras bancadas…

Ni hablar, así es la vida…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Durísimo el mini-editorial de 60 segundos de JORGE MORALES, contra el alcalde de Cajeme, SERGIO PABLO MARISCAL…

La verdad sea dicha, pocas veces había leído y escuchado un comentario tan severo en contra de un gobernante municipal, especialmente por los tiros de precisión que mencionó el comunicador que reflejan el perfil de un munícipe que ha “ganado” con creces un lugar entre los cinco peores alcaldes del país…

Morales dijo que Cajeme no sale de su estancamiento, no por la violencia ni las balaceras, no por los bloqueos en la carretera, sino porque tiene como alcalde a Mariscal…

A mí se me figura que al buen Jorge se le pasó la mano, aunque desde luego, no encuentro nada qué objetarle…

Así es la política, caramba…

¡OH, LA LÁ! BUENO, ya lo dice el viejo y conocido refrán: no hay mal que dure cien años… Esto es verdad…

Los agricultores del Valle del Yaqui están contentos porque el Congreso del Estado puso “freno” a la propuesta de CÉLIDA LÓPEZ, de aprobar el proyecto del Acuaférico Ramal Norte de Hermosillo, porque “estos no son tiempos para estas cosas”, dirían los legisladores…

A PROPÓSITO DE ALCALDESAS, algo escuché en alguna parte en el sentido de que la presidenta municipal de Navojoa, MARÍA DEL ROSARIO QUINTERO, había sacado la casta y amenazado a quienes quieren “quemarla en leña verde”…

¡Ojo chícharo!, pues cuando una mujer muestra agallas, es mejor que agarren piedras…

Yo sé por qué lo digo…

Y A TODO ESTO, ¿SE ACUERDA USTED de aquel simpático delegado del PRI en Sonora, allá por el 2015, ORLANDO ARVIZU LARA?...

Este hombre no era muy parlanchín de modo que muy pocos se enteraron que, en verdad, era —y es— un estuche de monerías…

Cuando se fue de Sonora fue nombrado embajador de México en Puerto Rico, donde solía posar para revistas del corazón —como Hola!, por ejemplo—, y hasta con promotores de boxeo, como el excampeón mundial ÓSCAR DE LA HOYA…

Aquí en Sonora nadie supo que era periodista de prensa escrita, de radio y televisión, que fue conductor de un canal de televisión, que fue director de Comunicación Social en las Secretarías de la Reforma Agraria y Turismo, y que ha sido delegado del CEN del PRI en al menos una docena de entidades federativas…

Y por si fuera poco, Orlando —por cierto muy amigo de mi cuate RAÚL ACOSTA TAPIA— fue organizador del Certamen de Belleza Miss México…

Se explica, entonces, que se haya casado con una Miss Hidalgo y, bueno, de alguna manera me recuerda a FRANCISCO GALINDO OCHOA, el jefe de Prensa de la Presidencia de la República, de varios presidentes, entre otros, de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com