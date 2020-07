Se cae lo del Ramal… se levanta bloqueo ¿y en Vícam?

A principios de semana la diputada Diana Platt, presidenta de Comisión de Hacienda, anunció que no daría entrada al tema del Ramal Norte, al no estar dadas las condiciones sociales para ellos, en el sur, previsible, dada la lucha del DRRY, MCA, Tribu Yaqui por defender el agua que da sustentabilidad a la región y porque hay sentencias que impiden el trasvase de agua del Novillo a Hermosillo, aun así lo hacen y Aguah batalla para pagar el agua que se extrae y querían sacar más, incomprensible.

A esta negativa se sumaron todos los diputados de Cajeme y de otras regiones, aunque hubiera bajado a pleno, no hubieran dado los votos, lo que me sorprendió fueron dos cosas, primero, la reacción de malestar, enojo de la alcaldesa Célida López, con la diputada Platt, con demás legisladores y lo que más me sorprendió, dicho por ella que ninguna voz y liderazgo de la capital apoyó el proyecto. ¿Por qué no la apoyaron dirigentes y sectores? Porque simplemente sabían todos que detrás del Ramal Norte, no estaban pensando en los 100 mil ciudadanos que supuestamente se beneficiarían con la obra, sino los que adquirieron terrenos aledaños, algunos de manera forzada, políticos y empresarios ligados al exgobernador Guillermo Padrés, Camou, Aguirre, Healy, Monreal, Cuén, Dagnino, los mismos Padrés y demás que la batearon y que se apoderaron del proyecto Puerta Grande, por el Colosio rumbo al Nuevo Estadio en el sexenio pasado, esa es la realidad. Y luego, ojo, algo interesante e inadmisible sin antes de autorizarse, ni pasar por el Congreso, el proyecto Ramal Norte, ya estaba autorizado por Conagua y tenía el MIA de Semarnat, el detalle que el promovente fue la empresa, Exploraciones del Desierto, cuyo dueño es nada más y nada menos que Samuel Fraijo, uno de los constructores del… ¡Acueducto! Más claro ni el agua, saber por dónde iba el negocio, que por lo pronto se les cayó. ¿Soluciones? Las hay, Molinito y que se construyan batería de pozos, igual como hizo Coppel, que le vende agua a Aguah, así que empresarios, que bastante les fue bien el sexenio pasado, inviertan para que le den plusvalía a sus terrenos y futuros negocios, métanle 350 millones… les sobra ¿o no? Nada tontos, todo con cargo al erario ¡ya basta! También hay agua en la salida sur de Hermosillo, ahí otra batería de pozos, en fin solución hay o que lo haga Conagua, son del mismo partido en el Gobierno. Por lo pronto, ante la visita que hará AMLO a Cajeme, productores, alcaldes y legisladores del sur cerraron filas, presentarán al presidente el proyecto “Más agua para Sonora”, bien. El detalle que veo, no sea cual sea el borrador, es que aquel añejo proyecto del PLHINO, ahorita costaría miles y miles de millones, no los hay y por la cabeza del presidente, no van ese tipo de obras, que no sean clientelares. ¿Desaladora? ¿Un módulo de el “Cochórit” a Hermosillo? ¿Cuánto costará? ¿Cuántos miles de millones? ¿Podrá pagar Aguah ese líquido? Que sería más costoso que el “Novillo”, no pueden pagar a la CEA lo que extraen, batallan, imposible trasladar al usuario de la capital el costo de una Desaladora, en fin, cada cuenca que salga; Hermosillo con pozos y las presas “ALR” además del “Molinito”, no hay de otra. Y pensar que hace meses por gestión del virtual candidato de MC, Ricardo Bours, se hubiera dado una plática de la alcaldesa Célida López, con el dirigente del DRRY, Miguel Anzaldo y miembros del Consejo, para echar una platicada e intentar socializar el tema, sin compromiso y la desaprovechó. En este tema del agua y de seguridad, tiene hándicap a favor Ricardo, es su tierra, Cajeme y no desaprovechará oportunidad, hay proyecto, por cierto echado para adelante esta semana Bours, ya hablando de que está preparado y consciente de cómo recibiría la entidad o sea va con todo, no va a claudicar.

YAQUIS, CONFLICTO TRANSPORTE

Vaya que con lo del Ramal, se aprovechó la coyuntura para que los yaquis aumentaran las “casetas” ¡perdón! las “piolas y conos” para seguir cobrando, ya no solo a transportistas de carga y pasajeros, sino también a particulares con cuotas de 50 a 100 pesos, todo esto agravó el malestar de la ciudadanía, esos terceros que pagan siempre platos rotos de conflictos y presiones políticas. Una actitud totalmente ilegal de la Tribu Yaqui, bien por su lucha por el agua de sus demandas sociales en cuanto a infraestructura de agua potable, drenaje, alcantarillado, calles, pero que se aprovechen de usos y costumbres, que son una nación, que está en otra nación que es México, y perjudiquen derechos de ciudadanía al libre tránsito, no se vale, es un abuso. ¿Quién estuvo detrás de esto? Hubo un personaje que fue alcalde de Bácum, Rosario Osuna Zúñiga, fue quien al parecer alborotó la bitachera, fue una de las manos que meció la cuna en el conflicto, obvio patrocinado por morenistas, pretende ser el delegado del Bienestar en territorio yaqui y también la mano de padrecistas, hoy incrustados en la 4T, para cobrar venganza al actual Gobierno del Estado. En fin, el viernes hubo acuerdo, se sentaron representantes yaquis de los pueblos de Cócorit y Loma de Guamúchil y llegaron a acuerdos, ayer sábado levantarían bloqueo de carretera y vía de tren, pero en las negociaciones no estuvieron los de Vícam, por lo que las cosas seguirán igual por ahí, con paso me imagino cuota voluntaria a automóviles, pero de la fuerza a camiones de carga y pasajeros, los de carga ya están hartos, son 100 pesos. Por cierto, los transportistas le tendieron trampa a policías municipales de Cajeme y cayeron redondo, pidieron “moche” para que pudieran entrar por la Jalisco, con esto da cuenta la clase de agentes que hay en Cajeme, corruptos, coludidos con el crimen organizado. ¡Qué vergüenza! No pasan controles de confianza, en manos de quiénes está la ciudadanía cajemense. Así que si el alcalde quiere coadyuvar a resolver el problema, es quitando el permiso para transitar por la Jalisco o Sufragio y no parándose el cuello que fue vital su intervención en la solución del bloqueo, hubo dos reuniones y nomás fue a la segunda para tomarse foto… ni Ascensión López metió las manos, estuvo como florero, fueron los del Gobierno Federal y Estatal que resolvieron.

ÁNGEL

Para terminar con el asunto de los yaquis, en la semana generó una controversia un comentario en redes del analista Ángel Verdugo, quizás con rudeza innecesaria, porque cortó parejo, porque hay jóvenes yaquis que quieren progresar, de hecho hubo un video como reacción, pero Ángel, no dijo ninguna mentira en cuanto a la “productividad” de la etnia. De hecho lo he comentado en reiterado en columnas están peleados con el “pico y la pala” y la costumbre de darles dinero los niveles de Gobierno, se hizo norma, ley y quieren vivir con la mano estirada, bien lo dijo Ángel, tienen miles de hectáreas, recibieron apoyos de los que fueran, Banco Ejidal, Banrural. ¿Y qué pasó? Siguieron igual, nunca pagaron y a fondo perdido todo, terminaron rentando tierras. Entonces recurren a las “piolas” y a sacarles dinero a la gente, al “cobro de piso” porque el gasoducto, tren, la fibra óptica, la luz, carretera, todo pasa por su tierra y hay que pagar, ¡qué a todo dar! ¿Y la ley? ¿No se aplica para ellos? ¿Sería represión?+ En el caso de Vícam, desde chico que venía a jugar contra Lasalle de Obregón, veo el mismo pueblo, perdón por la expresión, jodido, salvo las gasolineras y tiendas de conveniencia, todo sigue igual, viven en el atraso, hay mucho alcoholismo, drogadicción y así me imagino los demás pueblos. Sus demandas sociales, sí hay que satisfacerlas, es obligación de los gobiernos, pero no de mantenerlos y a eso se acostumbraron y pues que diferencia de sus hermanos yaquis de Arizona, EUA, dueños de casinos, inmobiliarias, socios de empresas que cotizan en la Bolsa, ellos si trabajan y tienen visión de negocios.

INICIO SHOW LOZOYA

Tal como comentamos en la pasada colaboración, llegaría Emilio Lozoya, e iniciaría el show que terminará siendo mediático para tapar, distraer los verdaderos problemas nacionales, así ya inició el asunto y tema. Filtraron y medios también hicieron investigaciones en España, sobre declaraciones del exfuncionario, salieron a relucir nombres, sobre todo de connotados panistas; los hoy gobernadores Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, al igual que los de Ernesto Cordero y Ricardo Anaya, más Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, entre otros. Obvio hubo revire del Cen del PAN, lo negaron y tienen razón, eso se tiene que comprobar con documentos… o videos, esto último es lo que está esperando la gente, lo que está por verse y no creo, si se dan a conocer, salga algún exlegislador federal sonorense. Obvio llegó Lozoya, protegido por la ley, de hecho la corte ya otorgó, amparos y no podrá ser juzgado por algunos delitos, porque va a colaborar, se acogerá a un programa tipo protección a testigos, porque soltó la información que AMLO quiere con motivos electorales y que siga campeando la impunidad. Pero para nada saldrá que Ricardo Salinas Pliego, estuvo metido en la compra de Fertinal y que la esposa del exsecretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espriú, es socia de la empresa filial de Odebrech en México, entre otras cosas, solo saldrá a la luz pública lo que sea rentable para la 4T, el dinero a la campaña de Enrique Peña Nieto y los videos, si los hay, de quienes recibieron sobornos por aprobar Reforma Energética. Por cierto Jiménez Espriú, renunció por congruencia, al no estar de acuerdo con AMLO de entregar Aduanas a los militares, esa debería haber tenido cuando el presidente decidió cancelar el NAIM y ahora lo están vendiendo como fierro viejo, el colmo. Obvio, pasó a segundo término que llegó el avión presidencial de Victorville, California, costó como 50 millones tenerlo ahí, no hubo comprador, ni anticipos, ni nadie que le interese, está adaptado para uso presidencial, pero no lo quiere usar, van a terminar arrendándolo para vuelos “charter” un avión que ya aceptaron, no habrá utilidad. ¿Cómo? Si se debe a Banobras.

ABORTO

Preocupante porque esta semana por venir, la SCJN tocará tema del aborto, ya sea para cambiar o confirmar lo que hizo el Congreso de Veracruz, son cinco ministros, al parecer de acuerdo al proyecto tres votarían a favor, esto traería consecuencias a nivel nacional. Si votan a favor del aborto y que debe corregir el Congreso de Veracruz, será retomado por otros congresos locales, lo cual respetamos, pero no compartimos, estamos a favor de la vida, no se le puede quitar a alguien que no se puede defender. Estamos a favor de una política de prevención, de cuidarse, de evitar embarazos no deseados, pero si una mujer ya está embarazada, tiene un ser vivo en su vientre, no tiene derecho a quitarle la vida, en fin es mi opinión, obvio las feministas no estarán de acuerdo, según ellas son dueñas de su cuerpo y pueden hacer lo que les dé la gana, en fin, tema polémico y que Dios ilumine a los ministros y no hagan una barbaridad, lamentablemente en la Ciudad de México, donde está aprobado, miles de abortos se practican al año.

JUICIO… ADELANTE

Con 5 votos a favor y 3 en contra de Morena, obviamente la recusación hecha por la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, contra el diputado Eduardo Urbina, porque este dio por buenas las acusaciones en su contra, no prosperó y seguirá su curso el juicio político que hay contra ella, el siguiente paso. Así que a poner barbas a remojar, Sergio Pablo Mariscal, ya se acabará julio y ya va Cajeme, para 5 meses sin sesiones de Cabildo, más las acusaciones que hay en la FAS, los expedientes que se acumulan en oficina del contralor Pepe Guerra. Ahora le tocó el turno de denuncia al director de la Central Camionera, Omar Serna, por parte del regidor Rosendo Arrayales, sobre manejo de recursos, opacidad en la Casa del Niño Migrante, también habría que ver los costos de sanitización de la Central, qué empresa lo hizo y hay denuncias, reportajes de uso de vehículos de la Central y empleados, en negocios de la familia, para este personaje que tiene en la mira una diputación local.

GUAYMAS… COVID

A ver las repercusiones en Guaymas, de la decisión del Comité de la alcaldesa Sara Valle, de abrir playas de 6AM a 6PM y más preocupante el que se están organizando fiestas aprovechando que particulares o por AirBN se rentan. Las estadísticas de los próximos días lo dirán, hospitales casi llenos, personal cansado, en serio, que irresponsabilidad, también del Gobierno Federal, poner semáforo naranja cuando no están dadas las condiciones.

AMLO EN CAJEME

El presidente Andrés Manuel López Obrador, visitará Ciudad Obregón y vaya que la lista es grande de pendientes, además de problemas; la inseguridad (de los peores municipios a nivel nacional e internacional), la política comercial de granos, agua, la incumplida promesa del traslado de la Sader, el CUM lo entregó en comodato la gobernadora Claudia Pavlovich y nada. Y pues está lo de los 500 millones de la venta del TOG, que caerían muy bien para obras, sobre todo las calles que se pondrán peor con el período de lluvias, el problema es que ese dinero o lo que manden, reitero, en manos del alcalde Sergio Pablo Mariscal y de su titular de Obras, José Carlos Galindo, no hay garantía de manejo transparente, honesto, en fin ya veremos lo que resulte de la visita presidencial y a ver cómo le va a su “delfín” Alfonso Durazo.