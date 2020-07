El único video de Lozoya, su comparecencia

Por vez primera Emilio Lozoya Austin compareció de manera virtual ante una autoridad desde el Hospital Ángeles, donde se encuentra atendido por sufrir el “Síndrome de Barret” y anemia en grado 3.

Escuchó las acusaciones en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y la solicitud de ser vinculado a proceso por la compraventa de la planta de Agronitrogenados.

La FGR le expuso tener evidencia de haber recibido sobornos de parte de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, por más de 34 millones de pesos, cantidad con la que pudo adquirir una residencia de lujo.

La FGR aseguró también que esas transacciones económicas habían sido trianguladas a través de una hermana de Emilio.

El extitular de Pemex escuchó mucho más pero al participar se limitó a decir que se encargará de “demostrar su inocencia y no responsabilidad en todos los delitos que se le imputan”, finalizando con la expresión de estar dispuesto a colaborar en todo lo posible con la autoridad.

¿Y los videos confirmando sobornos en el caso Odebrecht? ¿Y las acusaciones relacionadas con el caso de esta petrolera brasileña?

¿Y la expectativa por mencionar beneficiarios de esos sobornos? ¿Por qué la PGR no mencionó nada del caso Odebrecht en esta primera comparecencia de Lozoya? ¿Acaso esta es la confirmación de lo asegurado por el abogado constitucionalista, José Óscar Valdez, de que los delitos relacionados con el caso Odebrecht ya han prescrito, gracias a un amparo ganado de manera definitiva? Por lo pronto, las expectativas de un espectáculo mayor, con acusaciones y demostraciones de sobornos a funcionarios de pasados sexenios, quizá quedaron pendientes para otra sesión más delante. Quizá el acuerdo entre ambas partes, consideró el llevar el caso, por partes.

La presidenta municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, aseguró ayer en conversación con integrantes del Grupo Compacto de Columnistas Políticos, que “habrá qué pensar y tomar una decisión estrictamente personal, respecto a la posibilidad de buscar reelegirse como alcaldesa de la capital del estado”… La gubernatura, prácticamente la descartó al reiterar su convencimiento de que el candidato de Morena será Alfonso Durazo Montaño… E insistió en su posición de “no estar decidida, hasta ahora”, de una nueva participación en los comicios del 2021, porque ello dependerá mucho de las circunstancias que se vivan para cuando llegue el tiempo de las definiciones… “Habrá qué medir la opinión de la gente y para eso están las encuestas”… Hasta ahora, dijo, Hermosillo tiene muchos problemas y, lamentablemente, “no ha habido el suficiente apoyo ni del Gobierno Federal, ni del Gobierno del estado” para sacar adelante la situación... Informó que no han depositado en la Tesorería Municipal los 500 millones de pesos ofrecidos por el presidente López Obrador para llevar a cabo proyectos en la ciudad, porque no han definido los conductos para hacerlos llegar y solo espera que no aterricen dicho ofrecimiento a fin de año, cuando esté en proceso el tiempo de salida de la administración municipal… Célida admitió que hay tantos intereses políticos, económicos, de inseguridad y de insolvencia en el Ayuntamiento, que se siente “muy cansada”, por tanta frustración de los pocos avances en apoyos para su gestión… Sin embargo, precisó que continuará luchando y que sabrá salir delante de este panorama tan desalentador por los tiempos que viven hoy… También dijo que la venta del cárcamo en el Vado del Río no se ha suspendido, que solo se ha pospuesto por falta de un comprador, al igual que el proyecto del acuaférico, el que se retomará cuando las finanzas del municipio permitan tener 350 millones de pesos para que no haya necesidad de acudir al Congreso del Estado a solicitar una autorización para tramitar un crédito y llevar a cabo esa obra “que beneficiará a miles de hermosillenses, que está avalada técnicamente y que incluye el convencimiento de los empresarios como una manera de garantizar el desarrollo de la ciudad”. Los ojos de los grupos más preocupados por defender la vida y también los “pro-aborto”, estarán puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha trascendido que dentro de unas cuantas horas, una sala especial del máximo órgano de administración de justicia en este país observará, analizará y, en su caso, aprobará o rechazará, la legalización de la interrupción del embarazo, lo que – aparentemente-, de darle luz verde’, se implementará a lo largo y ancho del país… Quién lo hubiera dicho… Quien legisla en México es el Congreso de la Unión… Como Morena ha fracasado en su intento abortista a través de las cámaras de diputados y de senadores, acudieron a la Corte que, solo debería aplicar la Ley y no legislar sobre la materia… En fin… Difícil entender la lógica de la “cuatroté”, cuando la inmensa mayoría de mexicanos está a favor de la vida y, aún así, los aliados del presidente López Obrador insisten en abrazar la cultura de la muerte… Si se legaliza el aborto, no se descartaría que en el futuro próximo los hijos promovieran una Ley para eliminar a sus padres.