Se incrementa el vicio de las reelecciones: en Huatabampo, el alcalde anuncia que va por el tercer periodo

CON TODA SINCERIDAD LO DIGO: a mí no me espanta. Cosas peores se han visto en la política y en los gobiernos. Lo que sí me sorprende es que haya quienes se escandalicen. La verdad es que no hay por qué. Basta recordar aquel embajador mexicano en Argentina, a quien sorprendieron robando en una tienda de Buenos Aires.

Fue muy penoso para el Gobierno mexicano y, sea que hubiese sido cierto o que lo hubieran hecho para taparle el ojo al macho, el diplomático —que lo era realmente—, salió bien librado tras darse a conocer que él padecía de una enfermedad que lo impelía a robar.

Aquel embajador de México en Argentina, era —y es— un hombre decente. Un izquierdista puro, cardenista hasta los huesos. Se llama RICARDO VALERO. Y su enfermedad lo obligó a recluirse en su casa.

Pero no se salvó del linchamiento mediático. De la repulsa de quienes escupen para arriba creyendo que el salivazo no les caerá en la cara.

Más daño le costó al país, haber mandado al exgobernador de Veracruz, FIDEL HERRERA, como cónsul en Barcelona. ¡Y la qué se le armó al Gobierno mexicano!

También produjo un gran perjuicio diplomático a nuestro país que JOSÉ LÓ- PEZ PORTILLO nombrara embajador en España al expresidente que en 1968, mandó a oficiales del Estado Mayor Presidencial a provocar la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Fue tan fuerte la crítica internacional, que GUSTAVO DÍAZ ORDAZ hubo de renunciar muy pronto.

Pues sí, yo no me espanto porque MARCELO EBRARD, canciller mexicano, haya designado a la periodista y escritora ISABEL ARVIDE, cónsul en Estambul, Turquía.

Con la señora Arvide, siempre he tenido sensaciones encontradas. He disfrutado de la garra periodística que muestra cuando embate contra lo poderosos. Ha sido amenazada en serio. Ha sido encarcelada. Y no se ha doblado.

Me gusta su estilo periodístico, aunque no es consistente en ese formato literario.

Gozo la lectura de sus libros. Pero…

El pero que nunca falta. Me topo con una barreara anti-periodística en la mayoría de sus libros. No veo mal que personalice. Creo que muchos periodistas personalizamos. Pero depende de varios factores que este estilo sea aceptado o no.

Sus últimos dos libros —al menos los dos últimos que yo he leído— me dejaron desconcertado. Y no voy a negarlo, lector: disfruté morbosamente las intimidades que la señora Arvide narra de sus relaciones sexuales con poderosos militares y presidentes de la República.

Quise entender el periodismo que ella estaba ejerciendo a través de sus libros y de su historia personal. En algún momento, llegué a pensar que ella se involucraba sentimentalmente con los hombres del poder, para desentrañar la información que de otra manera no podría obtener.

Pero concluí que, pensarlo así, era engañarme a mí mismo.

En el libro “Mis Presidentes”, la señora Arvide derribó todos los diques éticos y profesionales. Relata su relación íntima con LUIS ECHEVERRÍA, exalta su capacidad varonil, solo para que, casi al final de la historia, lo describa como un bisexual.

Eso no podría ser periodismo.

Con todo, sus libros aportaron información que de otra manera nadie hubiese podido lograr. Desde luego, no es nada para enorgullecerse. Pero es ameno y a ella económicamente le fue bien.

Ahora es cónsul de México en Estambul, Turquía. Bien vistas las cosas, a doña Isabel Arvide no podía haberle ido mejor. Se retira como representante de México a un Consulado tranquilo, en una bella ciudad, en un país geográficamente ubicado en el centro de todo. En la puerta que abre para todas partes: para el Medio Oriente, para varios mares, especialmente al Mediterráneo. Desde ahí se puede ver para Asia y para Europa.

Una mujer como ella, que conoce el mundo entero, por fuerza tuvo que haber programado este retiro. ¿Amiga de Ebrard, el canciller? Pudiera ser. Y si así fuere, entonces habría qué remontarnos a los tiempos de MANUEL CAMACHO SOLÍS.

¿Amiga de AMLO? No lo sé.

Pero lo que sí sé, es que a la señora Arvide se le vio en las “mañaneras” muy colaboradora con el presidente a la hora de formular las preguntas.

Y bien se sabe que amor con amor se paga.

Digo, ¿no?

En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! Mal y de malas las cosas en Huatabampo para el alcalde RAMÓN DÍAZ NIEBLAS… Y es que, como si el horno estuviera para bollos, manifestó que piensa buscar la reelección para la alcaldía, lo que lo convertiría en uno de los pocos presidentes municipales que lo han sido en tres ocasiones…

Según me cuentan algunos lugareños de la Tierra de los Generales, a Ramón Díaz Nieblas no le bastaron dos trienios, quiere ir por el tercero, solo que, según se murmulla por allá, hoy las cosas en Huatabampo no son como lo eran en 2015 y menos como en el 2018…

Incluso, corre la versión de que al munícipe se le subió a la cabeza el apellido Díaz y ahora quiere honrar al “Díaz” más famoso en México en todos los tiempos…

El de Oaxaca, ya sabe usted...

Me comentan que una buena parte de la población huatabampense, está irritada…

Y no le falta razón…

Afirman que cómo es posible que manifieste esta absurda intención, cuando en el municipio abundan las carencias: la obra pública brilla por su ausencia; no hay agua y esto es tantito peor…

Las comunidades rurales carecen de todo, y un dato que me resisto a creer: que tiene a 40 parientes directos e indirectos, en la nómina…

¿Será posible esto, señor mío?...

Por cierto, ¿dónde quedó LAMBERTO DÍAZ NIEBLAS?...

Escuché rumores en el sentido de que está en una dependencia relacionado con el agua…

Hay una información interesante. Verá: se dice que en este segundo periodo provocó divisionismo en el PAN local…

Que por eso se salieron de ese partido los hermanos Vásquez y se fueron a Morena, algo que a todos nos consta…

Y mire usted este dato más que elocuente: hoy FRANCISCO VÁSQUEZ, es el secretario particular nada menos que de ALFONSO DURAZO MONTAÑO, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y fuerte competidor en el 2021 para la grande de Sonora…

Como verá usted, no se mide la familia Díaz…

Tal parece que lo que buscan es hacer política de grupo, política de clan…

Hay quienes aseguran que lo que busca este grupo, es adueñarse de Huatabampo…

Como decía el inolvidable colega IMA: “¡Yaaa, que sea menos!”…

Y algo más que se habla en el pueblo: el alcalde no debería estar con esos pensamientos teniendo el municipio un grave problema de narcomenudeo…

¡Gulp!...

Ojalá que el PAN medite muy seriamente este asunto…

Ojalá…

Y CASI AL CIERRE DE ESTOS RUMBOS, me llega el programa político número 92 de las charlas de RICARDO BOURS CASTELO, que en esta ocasión tuvo de invitado a tres exregidores: MIGUEL COTA TÓRTOLA, de la Etnia Yaqui; RODRIGO RAMÍREZ, panista, compadre y amigo de RAÚL ACOSTA TAPIA, y VENTURA FÉLIX…

Yo conozco a los tres, pero —¡caramba!— no los he visto en sabe Dios cuantos años…

Estoy cierto que la conversación, entrevista o como quiera usted llamarle, fue la mar de interesante, amén de la pluralidad de este encuentro, muy en el estilo de Ricardo…

Me cae que si…

Es todo.

Le abrazo.

