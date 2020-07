“El PRI-MOR” es una “nueva realidad”

Algunas versiones han asegurado que el ADN de los principales personajes de Morena, conservan aquel viejo PRI. Empezando por el mismo presidente de la República y pasando por Ebrard, Durazo, Monreal. Por muchos.

Sin embargo, cuando se hacen las comparaciones, inmediatamente surge algún vocero, que, levantando el pecho con gran orgullo, espeta: “No somos iguales”.

A su vez, el PRI, tras sus derrotas presidenciales en 2000, 2006, 2012 y el reciente 2018, siempre ha demostrado que no sabe ser oposición. Busca de cualquier manera ir sentado en el vehículo del poder.

Y hoy, en este 2020, lo pone otra vez de manifiesto, una vez más, con un “plus”: Morena le da entrada.

Por una parte, se le permitió a Emilio Lozoya Austin aterrizar un acuerdo con “la cuatroté” a cambio de exhibir a corruptos del pasado reciente, lo que en reciprocidad se le pagaría no entrando a la cárcel.

En referencia al actual presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, desde que aspiró a ese cargo las versiones de que se entregaría a Morena iban y venían. Ayer tuvo oportunidad de decirle a quienes afirmaban lo anterior, que tenían razón.

El presidente López Obrador no quiere esperar al inicio oficial del periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre para que los diputados retomen sus iniciativas de reformas constitucionales, sobre todo las que le van a permitir el manejo de más dinero a través de la Ley del Presupuesto Federal y con la desaparición de los fideicomisos. Para que el grupo de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pudiera aprobar una nueva convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de los Diputados y con ello cumplir las exigencias de AMLO, requería de dos votos más. Los obtuvo. Se los otorgó el PRI.

Los legisladores tricolores Dulce María Sauri y Rubén Moreira, dieron sus votos para que Ricardo Monreal y Mario Delgado, líderes parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, pudieron alcanzar el acuerdo y finalmente, citar a una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, pero con carácter de urgente.

“Alito” Moreno, justificó los votos de sus compañeros de partido a favor de Morena, escribiendo en su cuenta de “Twitter” que, “por encima de la política está el alto interés de la salud del pueblo de México” y por ello, avalaba la actitud de sus correligionarios.

Como que son ya varios los ejemplos del acercamiento del PRI al poder, ¿no?

Finalmente, está alcanzado su propósito, cual su naturaleza.

Por eso, quien asegura que el “PRI-MOR” es ya la “nueva realidad”, puede tener razón.

… Y “Alito”, ahora está siendo llamado, “Amlito”.

Los comerciantes organizados del Estado por voz de Miguel Ángel Figueroa Gallego, manifestaron a través de un comunicado su total desacuerdo con la declaración emitida horas antes por Rubén López, de quien -aseguran- “se dice representante de los comerciantes del centro de Hermosillo” y quien declaró que a pesar de que no habrá clases presenciales en el arranque del nuevo ciclo escolar, el uniforme a los estudiantes debería ser obligatorio, aún estando en casa y, todo esto, para ayudar a la economía del comerciante… Un alud de críticos se le vino encima al restaurantero López, entre ellos también, la opinión del presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna, quien señaló que en estos tiempos las autoridades deberán preocuparse por los escasos recursos con los que cuentan los padres de familia y no dar curso a ideas fuera de lugar… Entre tanto, la Federación de Cámaras de Comercio, lamentó la declaración de López y dejó en claro su abierta oposición a la obligatoriedad del uniforme escolar, ante la seguridad de no asistencia a las escuelas, en medio de la pandemia.

Las organizaciones más importantes de católicos en México y una inmensa mayoría de mexicanos que se manifestaron en contra de la legalización del aborto, calificaron de un verdadero milagro lo sucedido ayer por la mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando cuatro de cinco ministros emitieron su voto en contra de esa iniciativa a aplicarse en el Congreso del Estado de Veracruz, lo que hubiera fijado un precedente para toda la República… Horas antes de esa sesión en la Corte, la secretaria de Gobernación, desde la “mañanera” al lado del presidente López Obrador, había tenido la oportunidad de apoyar abiertamente la iniciativa de legalización del aborto presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá… Horas después, no pudo evitar su frustración… El rechazo al aborto en la SCJN es un durísimo golpe a los grupos feministas y de Morena que tienen este tema como primordial en sus agendas… Lo más seguro es que insistan después… Pero ya no antes del 2021… Como sea, es difícil entender que en estos tiempos el maltrato a los animales es un delito y cómo hay mexicanos que, contrario a esto último, quieren tener el derecho de quitar la vida a inocentes en el vientre materno. Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y aspirante a gobernar Sonora, se mueve en su tierra, para sembrarla, cultivarla y tratar de cosechar en los meses por venir… Ayer sostuvo una reunión virtual con empresarios sonorenses, sobre todo del norte del estado, quienes le manifestaron sus inquietudes y preocupaciones por la alta incidencia de la violencia en la región… Y claro, Alfonso se comprometió a dar resultados… Y es que agosto lo tenemos a la vuelta de la esquina… Y el 2021 está más cerca de lo que uno piensa… Y “tiempo perdido, hasta los santos lo lloran”… A pesar de la pandemia.